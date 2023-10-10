الدوحة، قطر- أعلنت اليوم شركة Ras Laffan Petrochemicals، شركة مساهمة مملوكة لشركة Chevron Phillips Chemical وQatarEnergy بنسبة 30% و70% على الترتيب، أنها حصلت على 4,4 مليارات دولار أمريكي لتمويل منشأة متكاملة للبوليمرات في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر.

لقد تم الحصول على تمويل المشروع من جهات مقرضة تجارية وإسلامية ومجموعة من وكالات ائتمان التصدير.

صرح Darren Ercolani، نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والمدير المالي في شركة CPChem، قائلاً: "تعرب شركة CPChem عن تقديرها البالغ للدعم الذي تتلقاه من وكالات ائتمان التصدير والمؤسسات المالية المشاركة في تمويل هذا المشروع". "فهذا التمويل يساعد في دعم إستراتيجية تطوير CPChem وتعاوننا المثمر مع QatarEnergy."

يعد إكمال التمويل علامة فارقة في دورة تطوير مشروع البتروكيماويات البالغ مساحته 435 فدانًا، والذي سيتضمن أكبر وحدة تكسير إيثان في الشرق الأوسط والمصنفة كواحدة من أكبر الوحدات على مستوى العالم. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 2,1 مليون طن متري في العام من الإيثيلين، كما ستتضمن وحدتي لمشتقات البولي إيثيلين العالي الكثافة بطاقة سنوية إجمالية تبلغ 1,7 مليون طن متري.

ستستخدم وحدات البولي إيثيلين عملية الملاط الحلقي MarTech™ من CPChem لإنتاج البولي إيثيلين العالي الكثافة المستخدم في صناعة السلع المعمرة، مثل أنابيب توصيل الغاز الطبيعي والمياه وتطبيقات التعبئة والتغليف لحماية الأغذية وحفظها والحفاظ على تعقيم المؤن الطبية.

جدير بالذكر أن CPChem وQatarEnergy قد توصلتا إلى قرار استثمار نهائي بشأن مشروع Ras Laffan Petrochemicals في يناير 2023، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة في أواخر عام 2026.

إضافةً إلى ذلك، ستنشئ الشركتان منشأة مشتركة متكاملة للبوليمرات على ساحل خليج تكساس، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في عام 2026.

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عن Chevron Phillips Chemical

تشمل "Chevron Phillips Chemical"، شركة Chevron Phillips Chemical Company LLC والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، وتعد الشركة واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأوليفينات والبولي أوليفينات على مستوى العالم، إلى جانب أنها مورد رئيسي للمركبات العطرية وأوليفينات ألفا والستيرينات والمواد الكيميائية المتخصصة وأنابيب البولي إيثيلين وراتنجات البوليمر. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها نحو 5000 موظف وتمتلك والشركات التابعة لها أصولاً تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 31 منشأة تصنيع وأبحاث في ستة بلدان، كما أنها مملوكة مناصفة لشركة Chevron U.S.A., Inc. وPhillips 66 Company، ويقع مقرها الرئيسي في ذا وودلاندز بولاية تكساس. لمزيد من المعلومات عن Chevron Phillips Chemical، تفضل بزيارة www.cpchem.com وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي: @chevronphillips.

قد يشير مصطلح "Chevron Phillips Chemical" أو "CPChem" إلى واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لشركة Chevron Phillips Chemical أو إلى كل هذه الشركات بوجه عام. وكل هذه المصطلحات مستخدمة لغرض التيسير فحسب وليس المقصود منها إعطاء وصف دقيق لأي من الشركات المنفصلة، التي تدير كل منها شؤونها الخاصة.