عمّان، الأردن، أعلنت شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن عقد اتفاقية ترخيص حصرية مع Cassiopea S.p.A، التابعة لمجموعة "Cosmo Pharmaceuticals N.V. (Cosmo) والتي تركز على تطوير وتسويق منتجات تعالج مجموعة مختارة من أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجلدية.

وبموجب شروط الاتفاقية، تمتلك "الحكمة" ترخيصاً حصرياً لتسويق مرهم Winlevi® (clascoterone) 1%، وهو دواء جديد يستخدم للعلاج الموضعي لحب الشباب عبر استهداف هرمونات حب الشباب في الجلد، في 17 من أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد حب الشباب أحد أكثر أمراض الجلد انتشاراً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعود ذلك إلى كون غالبية سكان المنطقة من فئة الشباب تحت سن الثلاثين، حيث يشكلون حوالي 55% من إجمالي السكان1. وتمنح الاتفاقية "الحكمة" الحق الحصري بتسويق Winlevi® في أسواقها الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك السعودية ومصر ودولة الإمارات، والتي تشكل حوالي 75% من إجمالي سوق مستحضرات علاج حب الشباب2.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة "الحكمة": "يسعدنا الشراكة مع Cosmo لتسويق هذا العلاج الجلدي الجديد للمرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل Winlevi® بطريقة فريدة يمكن عبرها استهداف هرمونات حب الشباب الكامنة في الجلد. وتعزز هذه الاتفاقية محفظتنا في مجال العلاجات الجلدية، أحد المجالات العلاجية الهامة لمجموعة "الحكمة". كما تمكننا الاتفاقية من تعزيز وصول المرضى في جميع أنحاء المنطقة إلى خيارات علاج متنوعة، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في توفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم.

وقالت ديانا هاربرت، رئيسة قسم الأمراض الجلدية لدى Cosmo: "يسعدنا التعاون مع مجموعة "الحكمة"، حيث نثق في مكانتهم الرائدة وخبراتهم الواسعة في مجال التسويق لتوزيع دواء Cosmo وتسويقه بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى تعزيز وصول دواء Cosmo لمزيد من مرضى حب الشباب حول العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "الحكمة":

تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.