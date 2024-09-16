الامارات العربية المتحدة، دبي: اتمّت آي إف إس IFS، المزود الرائد للبرمجيات السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي، صفقة بقيمة 1 مليار دولار كندي للاستحواذ على شركة Copperleaf Technologies، والتي تعد شركة عالمية رائدة في تحليلات بيانات القرار. واستحوذت IFS على كافة أسهم Copperleaf المتبقة بقيمة 12 دولار كندي لكل منها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المحاكم والمساهمين والجهات التنظيمية بموجب قانون المنافسة الكندي، لتكون الصفقة خطوة جديدة وبارزة في استراتيجية IFS لتسريع نموّها وتعزيز نموها العالمي في الصناعات التي تتضمن تشغيل الأصول.

وتتطلع IFS إلى مواصلة ما حققته Copperleaf من ريادة في توفير الحلول المتقدمة لتخطيط الاستثمار الرأسمالي، والتوسع في أسواق ومناطق جديدة بفضل الخبرات العالمية الواسعة والبنية التحتية المتميزة لدى IFS. ومن خلال العمل مع Copperleaf، سيكون بوسع IFS الاستمرار في تعزيز قدراتها الرائدة لإدارة الأصول المؤسسة وترسيخ مكانتها كمزود لأكثر الحلول شمولًا في مجال الإدارة المتكاملة لدورة حياة الأصول. ولا يقتصر أثر هذا التعاون على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، فهو ينسجم كذلك مع التزام IFS لضمان تحقيق قيمة لا تضاهى للعملاء طوال دورة حياة أصولهم تحت شعار Moment of Service™.

ومن الجدير بالذكر أن تقنيات Copperleaf تسهم في تمكين الشركات ذات الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة من إحداث تغيير جذري في عمليات صنع القرار من خلال تحليلات القرار المتقدمة التي تتيح للمؤسسات إمكانية تحسين القدرة على توزيع رأس المال وإدارة المخاطر واتخاذ قرارات العمل الأكثر دقة بفضل استنادها إلى البيانات. وفي ظل التركيز المتزايد على أهمية البيانات، توفر حلول Copperleaf ميزة تنافسية من خلال مساعدة الشركات على تحديد أولويات الاستثمارات ذات التأثير العالي، والتكيف مع الظروف التنظيمية والسوقية المتغيرة، والتوافق مع أهداف الاستدامة. وفي هذا السياق، تخطط IFS للاستفادة من بنيتها المتميزة IFS.ai لتعزيز قدرات التخطيط للاستثمار في الأصول الحالية لدى Copperleaf.

تدير Copperleaf، أصولًا بقيمة تتجاوز 2.9 تريليون دولار على مستوى العالم، وقد حققت نجاحًا ملحوظًا في هذا الجانب حيث تمكن كل عميل من استرداد قيمة استثماره خلال دورة التخطيط الأولى، مما ساهم في الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 100٪. على سبيل المثال، تستخدم Network Rail أداة تحليل القرار من Copperleaf لدمج أصول متنوعة في منصة موحدة للتخطيط للاستثمار الطويل الأجل - مثل المسارات والبنية التحتية للاتصالات، كما تمكن تقنية Copperleaf شركة Network Rail من تحسين ميزانية الإشارات السنوية البالغة مليار جنيه إسترليني من خلال اتخاذ القرارات القائمة على النتائج لتوضيح قيمة الاستثمارات الرأسمالية.

وتدرس العديد من شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك Exelon وNational Grid، كيف يمكن لحلول Copperleaf حماية عملياتها إلى جانب تحسين الأداء والكفاءة، إذ تستخدم National Grid حلول Copperleaf لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة وإدارة البنية التحتية الحيوية القديمة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الصيانة ورفع مستوى الاعتمادية، مع توفير 4.4 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات وتقليل انقطاعات الشبكة بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ووصف مارك موفات، الرئيس التنفيذي لشركة آي إف إس ، عملية الاستحواذ بأنها "لحظة فاصلة في تطور عملية اتخاذ القرار للصناعات التي تخدمها IFS. ومن خلال الجمع بين تحليلات القرار من Copperleaf وأفضل الحلول المؤسسية التي تقدمها IFS، ستتمكن الشركات من اتخاذ قرارات آنية ومستنيرة، مما يمنحها ميزة تنافسية حقيقية لتعمل بثقة ومرونة في البيئات الاقتصادية المعقدة والمتقلبة ".

وبدورها تحدثت جودي هيس، نائب رئيس مجلس إدارة Copperleaf، عن هذا التعاون الفريد بين Copperleaf وIFS، مشيرة إلى أن "قدراتنا المشتركة ستوفر قيمة لا مثيل لها للعملاء، مما يمكنهم من معالجة تحديات العصر المعقدة بشكل فعال إلى جانب الاستعداد الاستراتيجي للمستقبل".

من خلال هذا الاستحواذ، تعزز IFS مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتقدم للشركات الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على البيانات وتعزز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة.

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