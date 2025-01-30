إطلاق مبادرة Promptathon من بنك دبي التجاري للاستفادة من قوة وفعالية "هندسة الأوامر" لتحسين الكفاءات الداخلية وأساليب العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي التجاري، أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استضافة حدث Copilot Promptathon، بالتعاون مع مركز مايكروسوفت للابتكار. يهدف الحدث إلي دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة في الريادة من خلال الابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا الحدث علامة فارقة للبنك، حيث يُشكل بداية عملية نشر برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي Microsoft Copilot على نطاقٍ واسع، مستهدفاً أكثر من 800 موظف.

يهدف Copilot Promptathon، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مايكروسوفت وفريق البيانات والذكاء الاصطناعي بالبنك، إلى دعم مبادرة "مليون موجه أوامر" التي تسعى إلى تدريب مليون فرد على هندسة الأوامر الذكية. وتآتي هذه المبادرة انسجاماً مع طموحات إمارة دبي بأن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري:"إن وتيرة التقدم الحالي وسرعة التطورات التكنولوجية تشير إلى تغييرات جذرية متوقعة في القطاع المصرفي خلال فترة قصيرة. ويمثل دمج الذكاء الاصطناعي مع الانفتاح المالي، وقريباً الحوسبة الكمومية، تحولاً عميقاً يتطلب من الموظفين الاستفادة من فرص التعلم والتطوير التي نقدمها لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة".

شهد حدث Microsoft Copilot Promptathon، تعاوناً وثيقاً بين المشاركين وأعضاء فريق القيادة التنفيذية في بنك دبي التجاري، بما في ذلك الدكتور فان ليندر، لتطوير حلول مبتكرة لتحديات العمل باستخدام هندسة الأوامر المتقدمة. تركز هذه العملية على تحسين الأوامر الموجهة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استجابات دقيقة ومبتكرة، بما يعزز الفائدة العملية.

ويسعى بنك دبي التجاري من خلال هذه المبادرة إلى تمكين فرق العمل من تطوير مهاراتهم في استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي Copilot عبر تطبيقات متعددة. وسيتم عرض الحلول المطورة في حدث Promptathon أمام الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، ونعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة، لتسليط الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق قال نعيم يزيك: "إن التزام بنك دبي التجاري بتبني الذكاء الاصطناعي عبر مبادرة Promptathon يعكس قدرة Microsoft Copilot على تحسين الإنتاجية والابتكار في القطاع المصرفي. من خلال التركيز على هندسة الأوامر وتمكين فرق العمل، يرسخ البنك معايير جديدة لتكامل الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية".

كأحد أوائل المتبنين لتقنية Copilot، أطلق بنك دبي التجاري العام الماضي نسخة داخلية من Promptathon والتي أسفرت عن تطوير "أوامر فائقة" (Superprompts) وتعيين "سفراء الأوامر" (Prompt Ambassadors) الذين يشاركون معارفهم مع زملائهم لتعزيز تبني أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Copilot. ومع النسخة الحالية من Promptathon وهي الأكبر من نوعها، يسعى البنك إلى تطوير المزيد من "الأوامر الفائقة" وتوسيع قاعدة "سفراء الأوامر" لزيادة الاعتماد على Copilot عبر المؤسسة.

يُشكل اعتماد المساعد الشخصي Copilot من قبل أكثر من 800 موظف إنجازًا رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي للبنك، بما يتماشى مع إطار عمل "المخطط العالمي للذكاء الاصطناعي" الذي أطلقته إمارة دبي. يقوم Microsoft Copilot بتحويل أعمال بنك دبي التجاري إلى بيئة عمل رقمية بامتياز لموظفيه، حيث يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات Microsoft 365 من خلالCopilot ، يتم تمكين مستخدمي البنك لتحقيق المزيد بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.

يأتي حدث Promptathon في أعقاب سلسلة من الإنجازات لبنك دبي التجاري في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق منصات خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، وحساب "جرين جروث" الذي يدعم الاستدامة الرقمية، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المالية. ويسعى البنك إلى تعزيز هذه النجاحات من خلال اتفاقية استراتيجية معPwC Middle East لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته.

عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري (DFM: CBD) عام 1969 بموجب مرسوم أميري صادر عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. واليوم، يُعد البنك أحد أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث يقدم خدمات مصرفية مبتكرة ومخصصة للأفراد والشركات، من خلال منصات مصرفية رقمية متطورة وشبكة فروع وأجهزة صراف آلي واسعة.

على مدى العقود الماضية، تطور بنك دبي التجاري ليصبح مؤسسة مصرفية متقدمة مدعومة بأسس مالية قوية، حيث يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

-انتهى-

#بياناتشركات