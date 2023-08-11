الشراكة جاءت تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات، وتركيز رئاسة COP28 على احتواء الشباب، من خلال تعزيز قدرتهم على المساهمة الفعالة في عمليات صنع القرار بشأن المناخ

في إطار شراكتها مع مؤتمر الأطراف COP28، ستطلق شركة "كورسيرا" برنامجاً يضم أكثر من 100 دورة تدريبية تغطي الركائز الأساسية للعمل المناخي: "التخفيف"، و"التكيف"، و"التمويل"، و"الخسائر والأضرار"

ستوفر "كورسيرا" 5000 رخصة مجانية لاستخدام البرنامج ليتولى COP28 توزيعها على الشباب في مختلف أنحاء العالم، ضمن جهود التوعية ومحو الأمية المناخية والبيئية استعداداً لمؤتمر الأطراف

معالي شما المزروعي رائدة المناخ للشباب في COP28 تقول إن الشباب أكدوا ضرورة بناء القدرات لدعم مشاركتهم الهادفة في المؤتمر وإن الشراكة تلبي هذه الحاجة

أبوظبي : أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 عن شراكتها مع "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، من أجل توفير 5000 رخصة مجانية لبرنامج مُعد خصيصاً يتكون من دورات تدريبية عبر الإنترنت وبرامج الشهادات المتعلقة بالمناخ.

وتم الكشف عن هذه الشراكة، في يوم الشباب العالمي، التي جاءت تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات بتمكين الشباب، والتزام رئاسة COP28 باحتواء الجميع بوصفه ركيزة أساسية من ركائز خطة عمل المؤتمر. وتستهدف الشراكة مع "كورسيرا" إتاحة فرص التعليم وبناء القدرات أمام الشباب لتمكينهم من المساهمة الفعالة في عمليات صنع القرار المناخي.

يضم البرنامج أكثر من 100 دورة تغطي مجموعة من الموضوعات الأساسية لزيادة الوعي ومحو الامية المناخية والبيئية عبر ركائز التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار.

سيتم تسهيل توزيع هذه الرخص من خلال مجموعات المنظمات غير الحكومية التي تحمل صفة مراقِب معتمَد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشبكة المناخ الجامعية التي تضم 24 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات، ومختلف مجموعات الناشطين الشباب.

وفي هذا الإطار قالت معالي شما المزروعي رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28:" يرتكز العمل من أجل المناخ على مستوى وعي الأجيال الشابة بأهميتها، وهم الأقدر على ابتكار الحلول وصناعة الفرص للحد من تبعات التغير المناخي ودعم جهود حماية الكوكب. ونحن في دولة في الإمارات وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة حريصون على أن تكون النسخة القادمة من مؤتمر COP28 الأكثر شمولية للمجتمع والأكثر إشراكاً وإلهاماً للشباب الراغبين برد الجميل لمجتمعاتهم وأرضهم. شراكتنا مع كورسيرا اليوم هي جزء من التزامنا ببناء قدرات وتعزيز مهارات ورفع وعي الأجيال الشابة وزيادة إسهاماتهم في العمل المناخي سواء كان على مستوى ممارسات فردية أو من خلال العمل الجماعي والمؤسسي."

من جهته قال جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة "كورسيرا": "نتشرف بالشراكة مع COP28 للمشاركة ضمن مساعي مكافحة تغير المناخ، حيث نهدف من خلال التثقيف والتعليم إلى تعريف آلاف الشباب بقضايا المناخ، وتمكينهم للإسهام في وضع حلول ملموسة ومستدامة، وتعكس هذه الشراكة التزامنا برفع الوعي المناخي للجميع، ورعاية جيل يقودنا نحو مستقبل مستدام".

كانت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 قد استحدثت دور "رائد المناخ للشباب"، سعياً إلى وضع إطار مؤسسي دائم لمشاركة الشباب والتعبير عن آرائهم في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف، مع حشد المدخلات اللازمة لإقرار سياسات تخدم الشباب وتقود إلى نتائج واقعية ملموسة.

وضِمْنَ برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28 الذي يمتد أسبوعين، تم تخصيص يوم 8 ديسمبر لـ "الشباب والأطفال والتعليم والمهارات"، وسيسلِّط هذا اليومُ الضوء على ضرورة تمكين الأطفال والشباب من خلال فرص واضحة ومحددة وميسرة ليكونوا جزءاً من الحلول المناخية المقترحة على كافة المستويات.

تستند استراتيجية رائدة المناخ للشباب لدعم مشاركة الشباب في العمل المناخي إلى أربع ركائز، وهي: تعزيز مشاركة الشباب، واحتوائهم وتمثيلهم ضمن عمليات المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، وتمكينهم من المساهمة في صنع القرار من خلال إتاحة فرص التوعية والتثقيف، ويصال أفكارهم ومقترحاتهم، وتحفيز القيام بمزيد من العمل المناخي تحت قيادة الشباب.

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نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق.

ستقود دولة الإمارات عملية لكافة الأطراف للاتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم من خلال تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة العالمي مع تطبيق نهج عدم ترك أحد خلف الرَكب لضمان مشاركة واحتواء الجميع في العمل المناخي الشامل.

نبذة عن "كورسيرا"

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 129 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 30 يونيو 2023). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 300 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلبة وتزويدهم بمهارات جديدة، في مجالات مثل علم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. وحصلت "كورسيرا" على شهادة مؤسسة "بي" (B Corp) في فبراير من عام 2021.