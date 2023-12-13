الشراكة تهدف إلى تزويد موقعين رئيسيين للبنك بأنظمة شمسية تبلغ استطاعتها 1.2 ميجاواط

الشراكة تضمن توليد 1.9 جيجاواط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً

دبي، الامارات العربية المتحدة - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع شراكة استراتيجية مع سراج باور، الشركة الإماراتية الرائدة في تزويد حلول الطاقة الشمسية الموزّعة في المنطقة، بهدف توفير طاقة متجددة ومستدامة في موقعين رئيسيين للبنك بالاستفادة من أنظمة طاقة شمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية 1.2 ميجاواط. ويمثل توقيع الاتفاقية الذي تم ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28، خطوة تؤكد التزام البنك بمبادئ الاستدامة وتنسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها الطموحة لبناء مستقبل صديق للبيئة.

وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في وقت تقود فيه دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف توحيد جهود الدول والمؤسسات وبحث السبل المتاحة لبناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة. وتنص الاتفاقية على تركيب حلول الطاقة الشمسية على السطح وموقف السيارات لموقع بنك الإمارات دبي الوطني في منطقة ميدان، وفي موقف السيارات لموقع البنك في منطقة جبل علي. وتتيح هذه الأنظمة المتطورة المقدمة من سراج باور لبنك الإمارات دبي الوطني توليد 1.9 جيجاواط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً.

وبصفته إحدى الشركات الموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتزم البنك بتنفيذ أهداف خفض الانبعاثات الكربونية واعتماد ممارساتٍ أكثر استدامة في إدارة عملياته بما يتماشى مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنهالدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا نفخر بهذه الشراكة مع سراج باور والتي تعتبر محطةً محوريةً في مسيرتنا نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وخفض بصمتنا الكربونية. وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في دعم توليد الطاقة النظيفة، فإننا نتطلع لاستكشاف مختلف الحلول التي من شأنها تعزيز التزامنا تجاه حماية الموارد والحد من بصمتنا البيئية. كما تُمهد هذه الشراكة الطريق أمام تطوير حلول الطاقة المتجددة الفاعلة والمؤثرة، بالتوازي مع جهودنا ومحادثاتنا الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام تحت مظلة COP28."

شركة سراج باور هي شركة متخصصة في توفير الحلول المتعلقة بالطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك الشركة أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة مع أكثر من 130 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، علماً أنّها تتوسع بشكل متسارع لتُصبح أبرز الشركات الصديقة للبيئة في المنطقة. وتحرص شركة سراج باور، من خلال العديد من المشاريع قيد التخطيط، على تحقيق رؤيتها في مجال الحلول سلبية الكربون بحلول عام 2050، كما قطعت شوطاً طويلاً لتصبح المزود الأول لحلول الطاقة الشمسية في المنطقة.

ومن جهته، قال محمد عبد الغفار حسين، رئيس مجلس إدارة سراج باور: "يسعدنا ويشرفنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ودعم جهودهم نحو تحقيق الاستدامة في القطاع المالي. ونلتزم في سراج باور، عضو في شركة بوزيتيف زيرو، بتسهيل التحول السلس نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دعم مثل هذه المؤسسات في سعيها لتخفيض بصمتها الكربونية. وبمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28، نفخر بتوقيع هذه الشراكة المميزة، التي تمثل خطوة طموحة في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني نحو بناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة"

وتزامناً مع المحادثات الجارية في مؤتمر الأطراف COP28 والرامية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، تؤكد الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني وسراج باور قدرة المؤتمر على تحفيز الحوارات والإجراءات التي تسهم بشكل ملموس في بناء مستقبل صديق للبيئة. كما تدل على الدور الرائد للبنك وسراج باور في تسريع الخطى نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والمساهمة بشكل فعال في الجهود العالمية الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمحة عن سراج باور:

سراج باور هي إحدى الشركات التابعة لشركة بوزيتيف زيرو، وتركز جهودها على تمكين اقتصاد الطاقة الحديث في الشرق الأوسط. وتؤدي الشركة دوراً رائداً في ثورة الطاقة الخضراء بوصفها المزود الرائد لحلول الطاقة الشمسية الموزّعة، وتمتلك حالياً أكبر محفظة لمشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة مع أكثر من 130 ميجاواط دخلت حيز التشغيل التجاري، وأكثر من 500 منشأة قيد التشغيل والصيانة. واستطاعت الشركة حتى الآن إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية على مساحة تفوق 600,000 متر مربع، تاركةً أثراً ملحوظاً على مشهد الطاقة في المنطقة. وتتميز سراج باور بإرث عريق وحضور محلي قوي، وتوفر حلولاً شاملة ومبتكرة في مجال الطاقة الشمسية، بما في ذلك تطوير المشاريع، وتمويلها وبنائها، وأعمال التشغيل والصيانة طويلة الأجل فيها. وتعتبر سراج باور الشركة الأولى في المنطقة في مجال حلول الطاقة النظيفة، وتعمل على تحقيق الطموح العالمي في مستقبل أكثر صحة واستدامة.

للمزيد من المعلومات حول سراج باور، يمكنكم زيارة قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الالكتروني: www.sirajpower.com.