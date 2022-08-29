سيركز مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين ((COP27 على تعزيز التكيف والمرونة، والحد من آثار التغير المناخي، وتسهيل الانتقال العادل، وزيادة التمويل والتعاون الهادف لوضع الحلول المناخية الضرورية

ستجلب بوسطن كونسلتينج جروب الرؤية المتخصصة بالمجال والقدرات التحليلية لدعم رئاسة المؤتمر الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية

القاهرة - تفخر شركة بوسطن كونسلتينج جروب وهي شركة استشارات إدارية رائدة على الصعيد العالمي، باختيارها لتكون شريكاً استشارياً حصرياً للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18نوفمبر. وسيجمع المؤتمر قادة القطاعين العام والخاص من أجل استكمال نجاح الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26)التي عُقدت في جلاسكو، وترجمة الالتزامات إلى أفعال تحقيقاً لأهداف اتفاقية باريس.

وستقدّم بوسطن كونسلتينج جروب، بصفتها الشريك الاستشاري الحصري للمؤتمر، الدعم للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ((COP27 التي تستضيفها مصر من خلال توفير القدرات التحليلية والرؤى المتخصصة من واقع خبرتها الواسعة في مساعدة الشركات والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف على تسريع رحلتها في مجال المناخ والاستدامة. ويأتي دعم بوسطن كونسلتينج جروب لمؤتمر الأطراف ((COP27 استكمالًا لمسيرة دعمها طويلة الأمد لأجندة المناخ العالمية من خلال شراكاتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وروّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، والرئاسات المتعاقبة لمؤتمر الأطراف، ومبادرة الأهداف المناخية القائمة على العلوم (SBTi)، ومشروع الإفصاح عن الكربون (CDP)، وبرنامج محفزات استخدام الطاقة النظيفة، وتحالف المحركين الأوائل.

وبهذه المناسبة صرح كريستوف شفايتزر، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطن كونسلتينج جروب قائلًا: "يُعدّ مؤتمر الأطراف ((COP27 لحظة فارقة أخرى وملتقىً يجمع الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص ويحشد جهودها في السعي العاجل للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري. ويشرفنا أن نؤدي دورًا في دعم هذه الدورة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية." ويستطرد كريستوفر قائلاً: "شهدنا في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ((COP26 تقدمًا عبر العديد من موضوعات أجندة المؤتمر، لكننا بحاجة إلى إحراز تقدم أكبر وأسرع على الرغم من التحديات الجيوسياسية والانكماش الاقتصادي العالمي".

لطالما كانت بوسطن كونسلتينج جروب داعمًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها عملية لا غنى عنها لتنسيق العمل العالمي بشأن المناخ. وفي العام الماضي، كانت بوسطن كونسلتينج جروب الشريك الاستشاري الحصري لمؤتمر الأطراف ((COP26 الذي عُقد في جلاسكو. وخلال عام 2016، قدمت بوسطن كونسلتينج جروب الدعم في الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأطراف ((COP22 برئاسة المغرب. وتتمتع بوسطن كونسلتينج جروب بخبرة عميقة في موضوعات المناخ من خلال عملها مع العديد من الحكومات والشركات الكبرى في المنطقة.

وقد رحب السيّد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الرئيس المُعيّن للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف ((COP27، بشركة بوسطن كونسلتينج جروب شريكاً استشارياً حصرياً. وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف ((COP27 برئاسته المصريّة يعوّل على الدعم الذي تقدمه بوسطن كونسلتينج جروب في التحضير للقمة المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ. وأشار شكري إلى أن بوسطن كونسلتينج جروب قد أظهرت التزامًا طويل الأمد وخبرة عميقة في تطوير أجندة المناخ ويُتوقع منها، بصفتها شريكاً استشارياً لرئاسة المؤتمر، أن تلعب دورًا أساسيًا في دعم الجهود المبذولة لحشد المجتمع الدولي للعمل المناخي.

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بوسطن كونسلتينج جروب في أفريقيا

تتمتع بوسطن كونسلتينج جروب بحضور قوي وطويل الأمد في أفريقيا من خلال خمسة مكاتب وسبعة مراكز بحثية في جميع أنحاء القارة تدعم التأثير المجتمعي عبر مساعدة المؤسسات على توقع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنظيمية في القارة والتفاعل معها بشكل أفضل. تقدم بوسطن كونسلتينج جروب خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء في القطاع العام والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص، وتغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التحوّل الرقمي والمناخ والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز أنظمة الصحة والغذاء.

نبذة عن بوسطن كونسلتينج جروب

تعقد بوسطن كونسلتينج جروب شراكات مع القادة في مجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية للتعامل مع أهم التحديات التي تواجههم واغتنام أكبر الفرص المتاحة لهم. كانت بوسطن كونسلتينج جروب عندما تأسست في عام 1963 الشركة الرائدة في استراتيجيات الأعمال. واليوم، تعمل الشركة عن كثب مع العملاء لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى إفادة جميع الأطراف المعنية - تمكين المؤسسات من النمو وبناء ميزة تنافسية مستدامة ودفع الأثر المجتمعي الإيجابي.

تقدم فرقنا العالمية المتنوعة خبرة عميقة في المجال والوظائف المختلفة وتطرح مجموعة من وجهات النظر التي تحلل الوضع الراهن وتُلهِم التغيير. تقدم بوسطن كونسلتينج جروب حلولاً من خلال استشارات الإدارة المتطورة، والتكنولوجيا والتصميم، والمشاريع المؤسسية والرقمية. ونحن نعمل من خلال نموذج تعاوني فريد عبر الشركة وفي جميع مستويات مؤسسات العملاء بهدف مساعدة عملائنا على الازدهار وتمكينهم من جعل العالم مكانًا أفضل.