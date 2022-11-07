شرم الشيخ، مصر: أكدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم على أهمية الدعوات التي أطلقها القادة الأفارقة لبلدان العالم من أجل تسريع وتيرة تمويل التكيف مع المناخ، وتعهدت المؤسسة باستثمار 1.4 مليار دولار لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على معالجة النتائج الفورية وبعيدة المدى لتغير المناخ، وجاء ذلك على لسان مارك سوزمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل ومليندا غيتس خلال مشاركته في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

ويمثل تغير المناخ بالنسبة للعديد من المناطق أزمة غذائية واقتصادية غير مسبوقة، إذ يعتمد أكثر من 2 مليار شخص حول العالم على المزارع الصغيرة كمصدر للدخل أو الغذاء. وعلى الرغم من ذلك، يتم تخصيص أقل من 2% فقط من تمويل المناخ العالمي لمساعدة هذه المزارع على التكيف مع تغير المناخ. وكلما ارتفعت حدة التهديدات المناخية، أثّرت سلباً على الأمن الغذائي، وزادت تعقيدات الأزمات الغذائية والاقتصادية واستمرت لفترة أطول، ما يؤدي إلى الحد من غلة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على الصمود.

وقال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل ومليندا غيتس: "ظهرت جلياً الآثار السلبية المدمرة لتغير المناخ، وكلما تأخر العالم عن اتخاذ خطوات رادعة، زادت معاناة الفئات الأقل حظاً، وأصبحت الحلول الواجب اتخاذها أكثر تعقيداً وأعلى تكلفة. ستسهم استثماراتنا في مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع تغير المناخ حالياً واجتياز تحدياته في المستقبل. من المهم للغاية أن تُتّخذ خلال قمة المناخ التزامات وتعهدات واضحة وصريحة تلبي الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل لتغير المناخ. لا بد أن يستمع قادة العالم إلى أصوات المزارعين والحكومات الإفريقية، والتعرف على أولوياتهم، والاستجابة لها على وجه السرعة".

وستلتزم المؤسسة على مدار 4 سنوات بتمويل المبادرات الفورية وطويلة الأجل لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا على معالجة أزمة الأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود. وسيركز الاستثمار على تحفيز الابتكار الذي تقوده إفريقيا لوضع خطة لمشاريع الزراعة الذكية مناخياً، والاستخدامات الجديدة للتقنيات الرقمية، والابتكارات الذكية مناخياً التي يستخدمها أصحاب الحيازات الصغيرة لتربية الماشية، ودعم المزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة للوصول بإمكاناتهن إلى حدودها القصوى.

ومن جهتها، قالت ميليندا فرينش غيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة غيتس: "على الرغم من أن النساء في المناطق الريفية بإفريقيا يعتمدن على أنفسهن فيما يتعلق بأنظمتهن الغذائية، إلا أنهن لم ينعمن بفرص متساوية للوصول إلى المصادر التي يحتاجون إليها بما يساعدهم على إطلاق العنان لإمكاناتهن أو بناء القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية التي تلوح في الأفق. ومع تسارع وتيرة أزمة المناخ، لا يمكن التغاضي عن الدور الحيوي للمرأة في اقتصاد بلادها. ومن خلال التمويل والدعم التسويقي المناسبين، يمكن أن تكسب المزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة في يوم واحد دخلاً يفوق ما يحصلن عليه حالياً خلال شهر كامل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق التحويل في هذه المنظومات الغذائية الإقليمية وبناء مستقبل أكثر صحةً واستدامةً وازدهاراً للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء القارة".

وبهدف تحسين حياة النساء في المناطق الريفية بإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، تعمل المؤسسة على تعميق شراكتها المستمرة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD). ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق المبادرات التي تساعد على تمكين المزارعات، ودعم الابتكارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتكيف مع المناخ، وزيادة التمويل المناخي الذي يتيح للمرأة في المناطق الريفية بإفريقيا تعزيز منظومتها الغذائية من خلال توفير وصول أفضل لها إلى الموارد الذكية مناخياً.

وسعياً منها إلى تطوير ابتكارات التكيف مع تغير المناخ الجديدة، تواصل المؤسسة العمل مع تحالف من الشركاء لمضاعفة ميزانية نظام البحوث الزراعية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية "CGIAR". هذا وتتعاون مبادرة "التميز في الهندسة الزراعية" للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية مع معاهد البحوث الأفريقية والشركات المحلية واتحادات المزارعين. ويمكن لجميع هذه الأطراف أن تستفيد من البيانات الضخمة والتحليلات والمنصات الرقمية، وأن تستخدمها لتقديم رؤى يمكن أن تعزز الدخل والأمن الغذائي في مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

ومن جهته، قال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس: "تواصل أزمة المناخ في التسبب بأضرار جسيمة كل يوم لأنها تعرض أشخاص واقتصادات في مناطق بأكملها للخطر. من الضروري توفير المزيد من التمويل لضمان إتاحة الابتكارات الزراعية والتكنولوجية على نطاق أوسع للمجتمعات الأشد حاجة لها، ومساعدة هذه المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، وإنقاذ الأرواح، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي".

ستدعم الاستثمارات الإضافية المُعلنة اليوم ما يلي:

مبادرة التكيف في أفريقيا لبناء مجموعة من المشاريع الزراعة الذكية مناخياً في 23 دولة إفريقية. وسيوفر التمويل دعماً موجهاً لتحسين المجالات الفنية والتخطيط وتطوير المشاريع التي يحتاجها لتنفيذ البرامج.

تطوير استخدامات جديدة للتكنولوجيات الرقمية لضمان قدرة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على توقع التحديات المناخية ومواجهتها. ويتضمن ذلك منصة معلومات مناخية مبتكرة تم تطويرها من خلال شراكة جديدة بين منظمة أبحاث الزراعة والثروة الحيوانية في كينيا (KALRO) والمؤسسة غير الربحية TomorrowNow، والتي توفر استراتيجيات الزراعة الذكية مناخياً للمزارعين في شرق إفريقيا عبر رسائل نصية.

الابتكارات التي تقودها إفريقيا لتطوير خيارات ذكية مناخياً لتحسين صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها مع تقليل تأثيرها المناخي. وسيتم ذلك بالشراكة مع المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية (IDRC).

ويُبنى هذا التمويل على أُسس ثابتة تمتد لأكثر من 10 سنوات من الاستثمارات، وإعلان المؤسسة مؤخراً خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من أزمة الغذاء الحالية في إفريقيا وجنوب آسيا ومعالجة أسبابها الأساسية. كما أنه يعتمد على التزامات التمويل التي تركز على التكيف الزراعي التي تم تقديمها في مؤتمرات القمة المناخية السابقة:

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