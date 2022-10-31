· سيسكو تصمم وتنفذ وتدعم البنية التحتية للشبكات اللاسلكية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)

· دعم سيسكو في المؤتمر سيكون قائم على ابتكاراتها والتزامها بالاستدامة والوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2040

· توقيع مذكرة تفاهم مع منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيسكو ووزارة الخارجية المصرية اليوم عن دور سيسكو كمزود خدمات تقنية المعلومات في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين (COP27). وستقدم سيسكو إلى جانب شركات أخرى الخدمات الاحترافية والتقنية لتصميم وتنفيذ ودعم البنية التحتية للشبكة اللاسلكية في المؤتمر بهدف تمكين الاتصال الآمن لجميع الحاضرين والدولة المضيفة.

وجاء هذا الإعلان عقب توقيع مذكرة تفاهم بين السفير أشرف إبراهيم مساعد وزير الخارجية ومنسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وأيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

ويأتي هذا التعاون ثمرةً لسجل سيسكو الحافل بالابتكار والالتزام بالاستدامة، حيث عملت سيسكو لما يتجاوز 15 عاماً لبناء مستقبل مستدام من خلال التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة في منتجاتنا والاقتصاد الدائري. وقد وضعت الشركة أهداف الواضحة وطموحة قائمة على القياس والإبلاغ عن التقدم المحرز كالتزام الشركة بتحقيق الصافي الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2040.

ورحّب السفير أشرف إبراهيم، منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بشركة سيسكو كمزود لخدمات تقنية المعلومات في المؤتمر. وأشار إلى أن القيادة المصرية تعمل بنشاط مع الشركات الرائدة مثل شركة سيسكو والجهات ذات الصلة لتسريع تحقيق أهداف العمل المناخي. كما سلّط الضوء على الدور الحاسم للتعاون والجمع بين المنظومات هذه معاً لدعم التنفيذ الكامل لبنود اتفاقية باريس.

ومن جانبها قالت ريم أسعد، نائب رئيس سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن في سيسكو بأنّ التقنية تلعب دوراً محورياً في مساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما نشهد في مصر من خلال الاستثمارات التي تتماشى مع أجندة رؤية مصر 2030. ونتبنى في سيسكو التعاون كمنهجية أساسية لتعزيز الاستدامة ونعمل باستمرار على ابتكار التقنيات والمنتجات والحلول المناسبة للعمل الهجين والمباني الذكية والاتصالات لمساعدة العملاء على تقليل انبعاثات الكربون لديهم. وندرك أهمية التعاون بين مختلف الجهات نفتخر اليوم بدعمنا للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والتي نعتبره منصة محورية لتسريع عجلة تطور الاستدامة في المنطقة".

كما علق أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي: "منذ أكثر من عقدين من الزمن تقوم سيسكو بدعم ل رحلة مصر الرقمية من خلال التركيز على تنمية المواهب والتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال. ونحن فخورون اليوم بالإعلان عن دورنا الرئيسي في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث نؤمن أنّ تحقيق الازدهار في عالمنا الرقمي اليوم يتطلب تعاون الشركات والحكومات بشكل متوازٍ في الجانبين الرقمي والاستدامة".

ستتم استضافة مؤتمر الأمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022.

يواجه عالمنا اليوم أزمة طاقة تزداد سوءاً وارتفاع كبير في تركيز الغازات الدفيئة وازدياد في الظواهر المناخية الخطرة، لذلك تسعى الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر إلى تجديد التضامن بين البلدان، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التاريخية. وسيكمل المؤتمر أعماله بناءً على نتائج الدورة السادسة والعشرين لاتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، كالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع آثار تغير المناخ والوفاء بالالتزامات بتمويل العمل المناخي في الدول النامية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن سيسكو

سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: CSCO)، هي شركة رائدة عالمياً في مجال التقنيات الداعمة للإنترنت. وتأتي سيسكو بالإمكانات الجديدة عبر إعادة تصورها لتطبيقاتكم وتأمين بياناتكم وتحويل البنية التحتية لديكم وتمكين فرقكم من أجل بناء مستقبل شامل حول العالم. اكتشفوا المزيد عبر غرفة الأخبار وتابعونا عبر حساب @Cisco على تويتر.

سيسكو وشعارها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يمكنكم الاطلاع على قائمة علامات سيسكو التجارية في: www.cisco.com/go/trademarks. العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها المعنيين. ولا يعني استخدام كلمة "شريك" وجود علاقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.