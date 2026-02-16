دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الفطيم للتكنولوجيا"، المزود الرائد لحلول الأعمال وخدمات تكامل الأنظمة، عن عقد شراكة استراتيجية جديدة مع ConvoZen، المنصة الذكية المتخصصة في تحليل المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبموجب هذه الشراكة، تصبح "الفطيم للتكنولوجيا" الموزّع المعتمد لحلول ConvoZen في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، مما يتيح لها تقديم المجموعة الكاملة من خدمات المنصة إلى مراكز الاتصال ذات الحجم الكبير ضمن قطاعات التجزئة، والسيارات، والعقارات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية.

وبصفتها أحد شركاء منصة ConvoZen في المنطقة، ستوظّف "الفطيم للتكنولوجيا" علاقاتها الراسخة مع الشركات وخبراتها التقنية الواسعة لتوفير حلول متطورة في مجال تحليلات المحادثات، وحلول التفاعل الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة الجودة المؤتمتة المصممة خصيصاً للبيئات الناطقة باللغة العربية. وتدعم هذه الشراكة مجموعة واسعة من اللهجات العربية، مما يعزز أهميتها بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تسعى إلى توظيف حلول ذكية على مستوى الامتثال والتميز التشغيلي. ويجسّد هذا التعاون التزام "الفطيم للتكنولوجيا" بمواكبة تطلعات عملائها عبر تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطوير، مستندةً إلى أكثر من خمسين عاماً من الثقة والخبرة في المنطقة.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسيرة "الفطيم للتكنولوجيا" نحو ترسيخ استراتيجيتها الإقليمية للتحوّل الذكي في مجال تحليل المحادثات. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل مراقبة الامتثال، وتعزيز المبيعات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، تعكس الشراكة التوجّه المتسارع نحو تبنّي تجارب عملاء مدفوعة بالابتكار في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتقوم منصة ConvoZen بتحليل 100% من تفاعلات العملاء عبر قنوات الصوت والدردشة والواجهات الرقمية، لتوفير إرشادات فورية للوكلاء، ومراقبة جودة مؤتمتة، وتحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرار. ومن خلال تحويل المحادثات غير المهيكلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، تمكّن المنصة المؤسسات من تعزيز إنتاجية فرق العمل، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمة في مختلف نقاط التواصل مع العملاء.

بهذه المناسبة قال رازي حمادة، المدير العام لشركة "الفطيم للتكنولوجيا": "تمثّل شراكتنا مع ConvoZen محطة مهمة ضمن جهودنا لتقديم منظومة متكاملة لتجربة العملاء ترتكز على الذكاء الاصطناعي في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح لنا هذا التعاون الجمع بين خبراتنا التقنية العميقة في تشغيل مراكز الاتصال، والقدرات المتقدمة التي تقدمها ConvoZen في تحليل المحادثات، للاستفادة القصوى من كل تفاعل وتعزيز مستويات الامتثال والكفاءة والأداء. وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجيتنا للتحوّل الذكي بحلول عام 2026، كما تعزز قدرتنا على خدمة القطاعات الكبرى مثل التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية".

من جانبه قال أكهيل جوبتا، مؤسس ConvoZen: "يشكل الحضور الإقليمي القوي لشركة الفطيم للتكنولوجيا وريادتها التقنية قاعدة مثالية لتوسيع نطاق منصتنا الذكية لتحليل المحادثات، المصممة لتتكيف مع مختلف اللغات والبيئات التشغيلية، نحو الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال دعمنا للهجات العربية واعتمادنا على منهجية تحليلية قائمة على البيانات، نتيح للمؤسسات في الإمارات والسعودية وقطر الوصول إلى استراتيجيات متقدّمة تستند إلى البيانات، كانت حتى وقت قريب مقتصرة على الأسواق الأكثر تطوراً حول العالم".

نبذة عن الفطيم للمقاولات

الفطيم للمقاولات هي الذراع الهندسية المتخصصة والمتكاملة لشركة "الفطيم العقارية" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، والتي تقدم لعملائها مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات عالية الجودة في قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق منذ أكثر من 50 عاماً. وتتبنى "الفطيم للمقاولات"، كشركة قائمة على شراكات استراتيجية قوية، إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، والذي يؤكد على التعاون الوطيد والطويل الأمد مع رواد القطاع العالميين لتقديم مشاريع مستدامة ورفيعة المستوى.

يقدم قسم التشييد والبناء خدمات شاملة في مجال البناء والمقاولات المدنية، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير حلول متطورة وذات جدوى من حيث التكلفة لقطاعات تشمل المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية .

يقدم قطاع الهندسة في الشركة حلولاً رائدة تغطي مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة الحماية من الحرائق وخدمات المصاعد، وذلك وفق أعلى معايير القطاع والممارسات الهندسية المبتكرة.

يوفر قسم التكنولوجيا حلولاً فريدة في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لتحسين العمليات .

توفر "إدارة المرافق" خدمات إدارة الطاقة المستدامة وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى صيانة العقارات، وذلك لضمان التشغيل السلس وإطالة عمر الأصول الافتراضي.

دعم هذه الحلول عبر جميع القطاعات الأربعة بخدمات رعاية شاملة لما بعد البيع تشمل إدارة المشاريع والتركيب والاختبار والتنفيذ والتشغيل، وعقود الصيانة ما بعد البيع.

تعزز "الفطيم للمقاولات" التزامها بالتميز، الذي يضيف قيمة وجودة إلى خدماتها، من خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل "توتو" و"هيتاشي" و"توشيبا" و"باناسونيك" و"إل جي" و"مايكروسوفت" و"سيسكو". وتجسد هذه الشراكات، التي ترتكز على فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، التزام "الفطيم للمقاولات" الثابت بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية، ودفع عجلة الابتكار والنمو باستمرار، طموحٌ جماعي أثمر مشاريع مميزة ومجتمعات متقدمة وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل.

نبذة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كنشاط تجاري، وأصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات الخاصة وأكثرها تنوعاً وتطوراً في المنطقة، وتتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تضم المجموعة خمس وحدات أعمال رئيسية في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والرعاية الصحية، ويعمل لديها أكثر من 33,000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتعاون مع أكثر من 200 علامة تجارية من بين الأبرز والأكثر ابتكاراً في العالم. ويساعد تركيز المجموعة على ريادة الأعمال وتلبية احتياجات العملاء في دعم نموها وتوسعها المستمر، ومن خلال التزامها بقيم الاحترام والتميّز والعمل الجماعي والنزاهة، تواصل مجموعة الفطيم الإسهام في إثراء حياة عملائها ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم كل يوم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.alfuttaim.com.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني alfuttaim@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات