الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الرائدة في مجال التقنية والإعلام والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، مشاركتها كشريك مؤسس للبنية التحتية الرقمية في مؤتمر ومعرض “Connected World KSA"، الذي أقيم في العاصمة الرياض خلال يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري.

ووقعت موبايلي خلال مشاركتها في المؤتمر مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة" iQ Networks العراق" سعيًا نحو تعزيز خيارات الاتصال الدولي وحلول النواقل في ظل زيادة الطلب على الاتصال الدولي، كما تهدف المذكرة إلى التعاون في استكشاف فرص تطوير مركز البيانات وخدمات الاستضافة المشتركة، إلى جانب تطوير وتوفير حلول وخدمات رقمية متطورة في المنطقة.

كما وقعت موبايلي خلال مشاركتها في المؤتمر مذكرة تفاهم وشراكة مع تشاينا تليكوم الشرق الأوسط، وتهدف هذه المذكرة إلى الشراكة في تطوير خدمات الاتصال، وتوفير حلول متكاملة للعملاء داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع استراتيجية موبايلي في تقديم تجربة عملاء متميزة وخدمات مبتكرة لهم.

ووقعت موبايلي كذلك مذكرة تفاهم مع شركة "سوبر سيل العراق" للتعاون في مجال الاتصال وحلول المشغلين، تهدف من خلالها إلى تباحث الفرص وتعزيز الشراكة في استكشاف الجيل القادم من الحلول الرقمية على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبّي احتياجات الاتصال بين قارتي آسيا وأوروبا.

يشار إلى أن "موبايلي" سلطت الضوء خلال مشاركتها في المؤتمر على استثماراتها الكبيرة في الكابلات البحرية، والشبكات الأرضية المحلية، ومراكز البيانات، ومراكز تبادل الإنترنت، كما تستعرض فرصًا جديدة لتوسيع نطاق حضورها المحلي والدولي.

وجاءت مشاركة "موبايلي" في هذا الحدث ضمن إطار دعم أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تسريع تحول المملكة إلى مركز رقمي عالمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والاتصال الدولي. كما تعكس هذه المشاركة مكانة موبايلي كإحدى أهم الشركات الرائدة في تقديم حلول الاتصالات والشبكات، وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها وشركائها من النواقل والمشغلين ومقدمي الخدمات السحابية.

وتتمتع "موبايلي" بمكانة متميزة في مجال التقنية والإعلام والاتصالات بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، وشبكتها الدولية الواسعة التي تمثل جسرًا يربط المملكة بالدول المجاورة عبر الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، كما تقدم حلولًا متكاملة باستخدام التقنيات الحديثة لربط المواقع المختلفة عبر محطات الربط الدولي ومراكز البيانات؛ مما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات اتصال موثوقة وعالية السرعة.

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