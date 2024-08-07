اعلنت شركة Concrete Developments اطلاق مشروعين رائدين في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 19 ألف متر مربع، وهما مشروعي "Elén Residence" و" O-yard"، وذلك خلال مؤتمر صحفي موسع حضره الصحفيين والإعلاميين، وشركاء النجاح للشركة في تنفيذ المشروعين.



وشهد المؤتمر حضور السادة شركاء النجاح في المشروعين وهم المهندس محمد تمام، الرئيس التنفيذي لشركة أركريت، استشاري هندسي، والمهندس حسام جودة مدير المشروعات بمكتب بيت الخبرة مهندس محرم -باخوم، والمهندس محمد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة MRB استشاري الادارة والتشغيل، والمهندس أشرف منصور، الرئيس التنفيذي لشركة مانتك، استشاري الكتروميكانكل.



قال المهندس محمود حسين، رئيس مجلس ادارة شركة Concrete Developments، إن تنامي حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العقاري يدفع الشركات الجادة لاطلاق مشروعات قوية ومميزة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، وهو ما يدفع Concrete Developments بطرح مشروعات استثنائية ومنفردة لعملائها، مما يحقق أكبر قدر من التنوع في محفطة مشروعات الشركة.



وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الموسع، أن الشركة تطلق مشروعين وهما "Elén Residence" وهو مشروع سكني مميز يقع على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم جزء سكني وآخر فندقي ومول تجارى، حيث يضم المشروع مساحات متنوعة.



وأشار إلى أن المشروع الثاني " O-yard" هو مشروع تجاري اداري بارتفاع أرضي و3 أدوار، ويقع في مكان مميز في شارع التسعين الشمالي وبالقرب من نادي بتروسبورت، على مساحة 2000 متر، وتم تصميمه ليضمن اطلالة مميزة لكل الوحدات التجارية والإدارية، مؤكدًا أن المشروعين يشتركان في اختيار المواقع المميزة بما يضمن أفضل عائد على الاستثمار للعملاء.



وتابع أن الدور الارضي والأول بالمشروع مخصص للتجاري والثاني إداري ويباع بنظام الإيجار الالزامي، والذي يعني أن الشركة ملزمة بتأجير الوحدة للعميل، مما يجعله يحصل على ايجار الوحدة من بعد استلامها، وهو نظام مميز يجعل العميل يسدد جزء من أقساط الوحدة من الإيجار الخاص بها، والدور الثالث للنشاط الاداري ويتم طرحه للعملاء المستخدمين للوحدات ولهم نشاط إداري.



وأوضح أن الشركة تتعاون مع شركاء نجاح أقوياء ومميزين في تنفيذ المشروعين، وهم شركة أركريت استشاري هندسي، ومكتب بيت الخبرة المهندس محرم-باخوم استشاري هندسي واشراف على التنفيذ ، وشركة MRPاستشاري الإدارة والتشغيل، وشركة مانتك استشارى الكتروميكانكل ، وكلها كيانات قوية ولها سابقة أعمال مميزة تتعاون معها Concrete Developments لتنفيذ المشروعين، وذلك لتقديم أفضل المشروعات العقارية بأعلى جودة للعملاء.



وتابع الاستاذ يحيى خليل ، مدير قطاع التجارى بشركة Concrete Developments ، أن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة ومميزة للعملاء في المشروعين، كما تقدم مساحات مميزة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء، ففي مشروع "Elén Residence" يتم طرح مساحات تبدأ من 75 متر للغرفة، حتى 119 متر للغرفتين.



أما الوحدات الـ3 غرف فإنها تضم مساحات تتنوع بين 150 و154 و157 متر، وللـ4 غرف يتم تقديم مساحات متنوعة بين 219 و222 و239 متر للوحدات الـ4 غرف، أمام الـ"آي فيلا" تتنوع المساحات بين 240 متر و270 متر وحتى 315 متر، ويضم المشروع 3 حمامات سباحة و3 ملاعب وكلوب هاوس وكيدز آريا للأطفال.



وأشارت إلى أن المشروع يضم "هوستيل فندقي" بمساحات للوحدات تبدأ من 75 متر، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بالتكييف وكاملة الأجهزة الكهربائية للمطبخ، وتقدم الشركة أنظمة سداد مرنة تضم سداد 10% والباقي على 8 سنوات، أو 25% مقدم والباقي على 9 سنوات، أو 35% مقدم والباقي على 10 سنوات.



ولفتت إلى أن مساحات الوحدات تبدأ من 35 متر، وتقدم الشركة أنظمة سداد متنوعة وأبرزها نظام الـ"777" ويعني سداد 7% مقدم و7% بعد 6 شهور والباقي على 7 سنين اقساط متساوية.

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