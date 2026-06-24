تحول محوري في مفهوم الشقق ذات الخدمات الفندقية في قلب المشاريع العقارية لتعزيز التجربة الاستثمارية وخلق تجارب حياتية متكاملة و سد الفجوة السياحية.

القاهرة، مصر: أعلنت شركة أب وايد للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع الشقق ذات الخدمات الفندقية المبتكر "Commonhaus" داخل مشروعها "Skyramp" المتميز في قلب مدينة الشيخ زايد، وتوقيع شراكة استراتيجية مع شركة BirdNest، الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الأصول السكنية الفندقية القائمة على التكنولوجيا، لتكون الشريك والمسؤول الحصري عن إدارة وتشغيل المشروع الجديد. وتمثل هذه الخطوة محطة محورية في القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسخر BirdNest حلولها الرقمية وخبراتها التشغيلية لإدارة 130 وحدة فندقية داخل مشروع "Skyramp"، وتقديم منشأة ضيافة متكاملة فائقة الجودة تعتمد على التكنولوجيا.

وتأتي هذه الشراكة لتترجم مستهدفات مشروع "Skyramp" الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 12 فداناً، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، حيث تجسد رؤية أب وايد للتطوير العقاري الطموحة في تحويل مشروعاتها إلى وجهات حياة ذكية وشاملة تخلق تجارب متكاملة تدمج الوحدات السكنية، والإدارية، والتجارية، والضيافة جنباً إلى جنب لإعادة صياغة مفاهيم الرفاهية. وبموجب هذا التعاون، تُرسخ أب وايد للتطوير العقاري قدرتها على تعظيم القيمة الاستثمارية لأصولها، عبر دمج قطاع الشقق ذات الخدمات الفندقية كركيزة أساسية داخل مشروعاتها، مما يمنح المستثمرين والنزلاء تجربة ملكية وإقامة أكثر تكاملاً وسهولة من خلال وحدات كاملة التشطيب والتأثيث وخالية تماماً من التعقيدات التشغيلية.

وفي المقابل، تمنح هذه الخطوة شركة BirdNest ميزة تنافسية كبرى، حيث تمثل توسعاً نوعياً في بنيتها التحتية وإضافة استراتيجية نحو التشغيل الفعلي والإشراف الكامل على مشروع "Commonhaus" في قلب غرب القاهرة. وبالاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز لـ "Skyramp"، يقدم مشروع "Commonhaus" عرضاً استثمارياً قوياً مدعوماً بمشغل متخصص وإدارة تعتمد بالكامل على التكنولوجيا، ليوفر خدمات سكنية متكاملة و خيارات تأجير مرنة وبرامج أسلوب حياة تركز على بناء المجتمع وتعزيز التفاعل بين المقيمين، فضلاً عن تمكين المستثمرين من تحويل وحداتهم إلى أصول مدرة للدخل بإنتاجية تشغيلية عالية يواكب تطلعات عملائها.

وبهذه المناسبة، صرح فاضل سمير، الرئيس التنفيذي المشارك للقطاع التجاري لشركة أب وايد للتطوير العقاري، قائلًا: " إطلاق مشروع Commonhaus والتعاقد مع منصة BirdNest لإدارته وتشغيله، يعكس جوهر رؤيتنا في إنشاء منتجات عقارية مستقبلية تستجيب لتغيرات ومتطلبات السوق و تطور المجتمعات الحديثة وتخلق تجارب حياتية متكاملة، عبر بناء شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات الموثوقة لإحداث أثر ملموس يضمن تحقيق قيمة مستدامة ". وأضاف: " نقدم نموذجاً فريداً للشقق ذو الخدمة الفندقية المُدارة بشكل احترافي، يجمع بسلاسة بين التصميم الراقي، والتشغيل القائم على أعلى معايير الضيافة، والأسس الاستثمارية القوية؛ مما يجعل من Commonhaus معياراً جديداً للرفاهية والفرص الاستثمارية الآمنة في مشهد التطور السريع الذي يشهده غرب القاهرة".

من جانبه، أكد مصطفى النحوي، المدير التنفيذي و الشريك المؤسس لشركة BirdNest، قائلًا: "سعداء بالشراكة مع شركة اب وايد للتطوير العقاري كمشغل حصري لمشروع Commonhaus، حيث نوظّف حلولنا الرقمية المتقدمة وخبراتنا التشغيلية لضمان إدارة سلسة للمشروع والارتقاء بتجربة كلٍ من المستثمرين والنزلاء. ويجسّد هذا التعاون تكامل رؤيتنا مع استراتيجية اب وايد للتطوير العقاري الهادفة إلى تطوير مشروعات تواكب متطلبات المستقبل، وتستجيب لاحتياجات المجتمعات الحديثة المتغيرة، إلى جانب تقديم تجارب متكاملة ترتقي بتجربة العملاء."

وتؤسس هذه الشراكة لنموذج تكاملي بين المطور العقاري والمنصات التكنولوجية المتخصصة في الضيافة، عبر صياغة بيئة تشغيلية متطورة تتواكب مباشرة مع الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع السياحة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف والشقق الفندقية المعتمدة على الابتكار. وبموجب هذا التعاون، يطرح مشروع "Commonhaus" داخل "Skyramp" منتجاً يجمع بين السكن العصري والاستثمار العقاري الآمن عالي العائد، كوجهة فندقية مبتكرة داخل المشروعات متعددة الاستخدامات في السوق المصري.

نبذة عن شركة أب وايد للتطوير العقاري:

تُعد شركة أب وايد للتطوير العقاري واحدة من الشركات سريعة النمو في سوق العقارات المصري، حيث تمتلك محفظة متنوعة تضم تسعة مشروعات متميزة في مواقع استراتيجية بشرق وغرب القاهرة، تتنوع ما بين القطاعات السكنية، التجارية، الطبية، والإدارية.

وانطلاقًا من رؤية طموحة لإعادة تعريف الوجهات العمرانية الحديثة، تتجاوز أب وايد المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، لتبتكر بيئات متكاملة تدمج جودة التصميم مع الكفاءة الوظيفية، مع التركيز على تعزيز تجربة العميل. فقد صُمم كل مشروع بعناية فائقة ليلبي الاحتياجات الفعلية للس وق، مع إعطاء الأولوية لسهولة الوصول، وجودة الحياة، وتحقيق قيمة مستدامة.

وترتكز استراتيجية أب وايد على الالتزام بالدقة والابتكار والنمو المستدام، من خلال تطوير مشروعات تتميز بطابع معماري فريد، إلى جانب الجدوى التجارية القوية، بما يحقق توازنًا بين جودة الحياة واستقرار العائد على الاستثمار للعملاء والمستثمرين.

ومع رؤية مستقبلية واضحة وتركيز مستمر على بناء شراكات ناجحة، تواصل أب وايد للتطوير العقاري توسيع نطاق أعمالها، واضعةً معايير جديدة للجودة والموثوقية والتجارب العقارية المتميزة في مصر.

نبذة عن شركة BirdNest

BirdNest هي شركة مصرية متخصصة في إدارة و تشغيل الشقق الفندقية وتقديم تجارب سكنية مُصممة بعناية. من خلال نموذج تشغيل يعتمد على التكنولوجيا والخبرة الفندقية، تتعاون الشركة مع المطورين العقاريين والمستثمرين لتحويل الوحدات السكنية إلى أصول مدرة للدخل تتم إدارتها بشكل احترافي، مع ضمان تقديم تجارب إقامة عالية الجودة للضيوف.

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