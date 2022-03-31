الشركة العالمية المتخصصة بالتجارة عبر حوسبة السحابة ترى إمكانات نمو كبيرة في المنطقة:

دراسة دولية حديثة: حجم الإنفاق العام للأسرة على التجارة الإلكترونية في الامارات (9373 درهم إماراتي) يتجاوز أربع مرات متوسط الإنفاق العام للأسرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2308 درهم)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حلَت دولة الإمارات في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الإنفاق العام للأسرة على التجارة الإلكترونية والذي بلغ معدل وسطي بلغ 9373 درهم إماراتي، وهو ما يعادل أربع مرات متوسط الإنفاق العام للأسرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2308 درهم). جاءت هذه الاحصاءات جزءاً من دراسة المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة "كيرني" العالمية.

وكجزء من تلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع التجارة الالكترونية عبر حلول حوسبة السحابة، شهدت دولة الامارات اليوم (الجمعة 11 مارس الجاري) إطلاق منصة CommerceUp العالمية المتخصصة بتقديم حلول وخدمات التجارة الإلكترونية.

ويأتي دخول منصة CommerceUp في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نموًا مضطردا. فوفقًا لتقرير صادر حديث في مجال التسويق الرقمي، فقد ارتفعت قيمة السوق الإقليمي للتجارة الإلكترونية من 18.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 41.5 مليار دولار في عام 2020.

وفي هذا السياق، قال "بايوش باثاك"، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة CommerceUp: "لقد قمنا بإطلاق منصة CommerceUp لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة لنظام موحد للتجارة الإلكترونية. ونظرًا لأننا منصة تجارة إلكترونية مرنة ومستندة الى السحابة، فإننا نتفهم التحديات التي تواجهها الكثير من العلامات التجارية في توسيع نطاق عملها والتعامل مع المكونات الإضافية عالية التكلفة والحاجة للاعتماد على عدة شركاتى تعهيد خارجية لتوفير خدماتها. ونحن نسعى من خلال حلولنا الى تقديم حل لهذه التحديات. وإن منصة CommerceUp هي الشريك المثالي للأعمال التجارية عبر الإنترنت، خاصة أننا لا نكتفي بتقديم الاستشارة والتوجيه فقط، ولكننا نقوم بتطبيق وتنفيذ الحلول بالكامل".

وتقوم منصة CommerceUp، من خلال التكنولوجيا التي تقدمها، بدعم الركائز الرئيسية الثلاثة للتجارة الإلكترونية والتي تتضمن إنشاء واجهة المتجر عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات ما بعد الدفع وزيادة نمو المبيعات وقاعدة العملاء، وذلك من خلال منصة واحدة مدعومة بأدوات وحلول رئيسية مبتكرة للحد من الاعتماد على عناصر خارجية. ويمكن للشركات، عبر هذه المنصة إنشاء مواقع الإنترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بدون الحاجة إلى فريق تقني داخلي مما يضمن الحد من النفقات والتركيز على الربحية.

وكما أن الحلول التقنية المتخصصة وسريعة الإطلاق التي تقدمها الشركة تتفرد بمزايا قوية تسمح بعملية التسويق والترويج والإدارة السهلة لقوائم المنتجات والعملاء والطلبات والوصول إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث مثل شركاء الدفع والخدمات اللوجيستية.

وأضاف "باثاك" بالقول: "تفشل الكثير من العلامات التجارية بسبب عدم قدرتها على الوصول إلى شريك تقني مناسب يقدم لها الحلول المتكاملة، حيث تضطر الشركات إلى الاستعانة بالكثير من مزودي الخدمات لتقديم الحلول المتنوعة بداية من تصميم المنتج والعلامة التجارية إلى التسويق والمبيعات والعمليات اللوجستية والأمور المتعلقة بالموارد البشرية وغيرها. لذلك، فإننا نقدم الحلول الرائدة والسهلة الفعالة لتمكين العلامات التجارية من النجاح في التجارة الالكترونية. ويمكن للشركات تنفيذ عملية التجارة الإلكترونية وتحقيق نتائج واعدة من خلال إدارة عملهم التجاري في منصة واحد بدلًا من العمل على 10 منصات مختلفة على سبيل المثال.وتدعن حلولنا جميع الأعمال التجارية التي تواجه تحديات تتعلق بزيادة نموها ونجاح منصاتها للتجارة الإلكترونية".

وتعتبر منصة CommerceUp أول منصة للتجارة الإلكترونية تجمع بنجاح بين سهولة الاستخدام وسرعة التسويق والتكلفة المنخفضة للبرمجيات كخدمة وبين مرونة الحلول المخصصة وفقًا لاحتياجات كل شركة. والجدير بالذكر ان الشركة قد نجحت في توقيع شراكات مع عملاء لها في الامارات العربية المتحدة قبل دخولها الفعلي الى السوق الاماراتي.

للمزيد من المعلومات يرجي زيارة https://www.commerceup.io/

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