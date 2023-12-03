جدة: وقعت شركة الفاصلة الحديثة للعلاقات العامة وتخطيط استراتيجيات التواصل وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات " Comma " إحدى الشركات السعودية الرائدة، وشركة ألتر "ALTER " البريطانية، المبتكرة والإبداعية في مجال العلاقات العامة والتواصل، اتفاقية شراكة إستراتيجية في المملكة العربية السعودية، وبموجب الاتفاقية التي تمَّ توقيعها على هامش فعاليات كأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 والذي اختتمت منافساته مؤخراً بمدينة جدة على شاطئ البحر الأحمر، ستقوم Comma عبر مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة، بتنفيذ وتفعيل وتنسيق وتوفير الدعم المحلي لأعمال شركة ألتر ومتطلبات عملاءها في المملكة، والتعاون في تخطيط الاستراتيجيات وادارة الفعاليات والمؤتمرات والأحداث الرياضية الكبرى التي تشهدها المملكة.

قال السيد ريتشارد مور الرئيس التنفيذي لشركة ألتر: وقع الاختيار على شركة" Comma " بفضل ما تتمتع به من سجلٍ حافلٍ في خدمة عملاءها في مختلف القطاعات، وريادتها في مجال العلاقات العامة. وأشاد السيد ريتشارد مور في ختام تصريحه بالتعاون المثمر مع شركة" Comma " في تنفيذ خطة العلاقات العامة الخاصة بكأس أمريكا السابع والثلاثين، وقال إن هذه الشراكة ساهمت في تنفيذ الخطة على أكمل وجه وإبراز الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في تنظيم هذا الحدث العالمي، وهو ما دفعنا لعقد هذه الشراكة الاستراتيجية، ونحن على ثقة أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون بين ألتر و Comma، من خلال تنفيذ خطط علاقات عامة إبداعية ومبتكرة لعملائنا في المملكة العربية السعودية.

من جانبه رحب السيد فادي فيصل مجذوب الرئيس التنفيذي لشركة "Comma": بالشراكة الاستراتيجية مع شركة ألتر ALTER " وقال: سنعمل معاً كفريقٍ متخصصٍ لتحقيق المزيد من النجاحات لعملائنا في المرحلة المستقبلية، وتعد الشراكة مع ألتر" ALTER "خطوة هامة في سجل "Comma " الحافل بالإنجازات، وأكد أن الشراكة مع شركة بريطانية رائدة وذات خبرة في مجال العلاقات العامة للعمل في المملكة، سيساهم دون شك في تنفيذ حملات ناجحة ومميزة لعملائنا، ومواكبة التطورات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مسارها الاقتصادي والاجتماعي، والدور الهام للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.

وأشاد مجذوب في ختام تصريحه بأن النجاح الذي تحقق في تنفيذ حملة العلاقات العامة الخاصة بسباق كأس أمريكا لليخوت الشراعية، والذي يُعد أقدم حدث رياضي في تاريخ المنافسة الدولية ويعود إلى العام 1851، يؤكد قدرتنا على تنظيم مشاريع ناجحة لكافة الاحداث المحلية والدولية التي تنظمها وتستضيفها المملكة العربية السعودية.

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