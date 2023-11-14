شاركت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ضمن أكبر وفد اقتصادي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في معرض ومنتدى الشركات الناشئة "COME UP 2023" المنعقد بالعاصمة الكورية، والذي حظي باهتمام المستثمرين ورواد الأعمال في جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف فتح آفاق جديدة وتعزيز التعاون مع الشركات الكورية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات لا سيما التكنولوجيا المتقدمة.

وضم وفد الإمارات مشاركة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال، ومثل الشارقة لإدارة الأصول في الفعالية عمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذي التقى عددا من الوفود المشاركة وبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة في المستقبل بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة في كوريا الجنوبية.

وقال عمر الملا: "تأتي مشاركتنا في فعالية "COMEUP 2023"، فرصة مهمة للترويج للمحفظة الاستثمارية والقطاعات والشركات التي تندرج تحت مظلة الشارقة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى فتح آفاق تعاون مشتركة مع رجال ورواد الأعمال والشركات الكورية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على حرص الشركة على المساهمة بدور فاعل في تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين".

وأشار الملا خلال المنتدى، إلى جهود إمارة الشارقة في توفير مناخ تنافسي متميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل الشارقة موطنًا لرواد ورائدات الأعمال ويساهم في الارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة الإمارة في المجالات كافة، وذلك بما يترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الساعية إلى دعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتشجيع أصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناجحة.

واستقطب جناح الإمارات الذي نظمته وزارة الاقتصاد اهتمام زوار المعرض والمشاركين بحضور فاعل للشركات الناشئة الإماراتية التي استعرضت أحدث المشاريع المبتكرة والحلول التكنولوجية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يعكس مكانة الإمارات الرائدة مركزا عالميا للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.