أطلقت شركة كومارتش "Comarch" مؤخرًا منصة كومارتش للتخصيم [(CFP) Comarch Factoring Platform] للبنوك ومؤسسات التخصيم في الشرق الأوسط بهدف مساعدتها في تخفيض التكاليف وأعباء العمل إلى الحد الأدنى أثناء المعالجة الكاملة للفواتير على نحوٍ سلسٍ وتقديم تجربة لا مثيل لها للعميل.

تُشكل الفوترة جزءًا رئيسيًّا من التدفق النقدي للأعمال التجارية، وخصوصًا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يزيد فيها الطلب بشأن إيجاد حلول بديلة للقروض البنكية، مع الوضع في الاعتبار العملية المستهلكة للوقت التي تُصاحب الحصول على أحدها، ونتيجة لذلك يشهد سوق تمويل سلسلة الإمداد والتخصيم نموًا ملحوظًا على الصعيد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. نُفذت النسخة الجديدة من حلول منصة (CFP) التي أطلقتها كومارتش (COMARCH) مؤخرًا تنفيذًا ناجحًا واستخدمتها البنوك ومؤسسات التخصيم العالمية في البلدان الأوروبية على نطاق واسع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العملاء الرئيسيين مثل BNP Paribas Poland، وDNB، وCofface.

تُدرك كومارتش (Comarch) في ضوء خبرتها المستفيضة في التعامل مع المؤسسات والبنوك العالمية أن البنوك وعملائها من المؤسسات في حاجة إلى عروض سريعة ومرنة دون الخوض كثيرًا في الحصول على موافقات ورقية وعمليات طويلة الأمد لتمكينهم من صب تركيزهم على نموهم بدلًا عن إضاعة الوقت في تلك العمليات المعقدة.

وفي مرحلة ما بعد الوباء، زادت وتيرة تعافي قطاع التخصيم على الصعيد العالمي، وأصبح استيفاء تكنولوجيات المعلومات المالية لمتطلبات القياس والتنافس مع البنوك ومؤسسات التخصيم في غاية الصعوبة دون الاعتماد على التكنولوجيا التي تمكنها من توفير خدمات سلسة وسريعة لعملائها. وحلول CFP هي إحدى الحلول التي تُساعد البنوك/ مؤسسات التخصيم في تسريع وتيرة أعمالها بفضل خوارزميات كومارتش المُعززة لمطابقة المدفوعات والتي تمكن عمليات التسوية بما يصل إلى 85% من المدفوعات تلقائيًّا على نحو يُقلل من الأنشطة التشغيلية إلى أدنى حد ويوفر تجربة أفضل للعميل.

إلا أنه مع هذه الوتيرة السريعة، أصبح الرصد المستمر للمحفظة بأكملها، والتعرف على الإشارات التحذيرية المبكرة، والمخالفات الخاصة بالعقود أو المقاولين أو عقود التسوية، على نفس القدر من الأهمية. وعوضًا عن انتظار حدوث مشكلة ناجمة عن انقضاء المواعيد المُحددة للسداد، بما في ذلك ارتفاع تكلفة استرداد الديون المعدومة، تتلقى البنوك وشركات التخصيم تنبيهات في حال عدم الوفاء بالالتزامات في المواعيد المتفق عليها مسبقًا. ويُعد عقد شراكة مع إدارة الذكاء الاصطناعي التابعة لكومارتش (Comarch‘s Artificial Intelligence) خطوة واعدة نحو معالجة هذه المشاكل.

يحظى اختيار البنوك لبرمجيات التخصيم الصحيحة بأهمية بالغة، سواء أكانت برمجيات سحابية أو محلية، للاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة بالفعل في السوق والتي يمكن تخصيصها لاستيفاء المتطلبات المصرفية بدلًا عن تطوير برمجيات داخل المُؤسَّسة واختبارها وتشغيلها. علاوة على ذلك، تُدعم العروض السحابية، مثل تخصيم كومارتش السحابي (Comarch Cloud Factoring)، نموذج "أعمال الدفع أولًا بأول" الذي يمكنك من الدفع أقل عند بدء أعمالك التجارية، وعدم تغطية تكاليف أكبر إلا إذا أمكنك تحمل دفعها. ويُساعد الهيكل المعياري أيضًا في تسريع فترة دخول السوق وتمكين عمليات التنفيذ في غضون أسابيع قليلة بدلًا عن استغراق عدة شهور.

وتتمثل إحدى النقاط الرئيسية في أن هذا الحل لا يقتصر على دعم التخصيم التقليدي (Classic Factoring) بل يمتد أيضًا لدعم مختلف منتجات تمويل سلسلة الإمداد الحديثة، بما في ذلك، على سبيل المثال الحصر، التخصيم العكسي، وإدارة حسابات المَدينين، وتمويل الفواتير/ تخصيم الاستحقاق، وخصم الفواتير.

تعود حلول تخصيم كومارتش السحابي (Comarch Cloud Factoring) أيضًا بالنفع على موظفي البنوك لما تُقدِّمه من تسهيلات تسمح بتسريع وتيرة إنجاز العمل مع تسليط الضوء على مساعدتهم في صب تركيزهم على المزيد من التوقعات ويمكنهم قضاء المزيد من الوقت في الاعتناء بخدمة العملاء، أو اعتماد العقود، أو زيادة حدود التخصيم أو إضافة مقاولين جدد إلى حوافظهم.

تعمل حلول تخصيم كومارتش السحابي (Comarch Cloud Factoring) على تذليل جميع المعوقات التي تصاحب إدارة مشروع جديد أو تحديث الأنظمة القديمة. لم يعد هنالك حاجة إلى التقيد بتكنولوجيا يصعب تحديثها أو يُستحال رفع مستواها لتتواكب مع حجم العملاء أو الفواتير غير المتوقع. يتوفر إليك دائمًا أحدث النسخ المصاحبة لبيانات صحفية متواترة والتي تُصمم خصيصًا على نحو مرن طبقًا لاحتياجاتك مع ضمان توفر النظام على البرمجيات السحابية.

لا يقتصر الأمر على توفير النظام ذاته على أجهزة محمولة فحسب، بل يشمل أيضًا وظائف تشغيلية أوسع نطاقًا لإدارة الفواتير، والأطراف المقابلة، وعمليات التسوية، والتواصل مع مؤسسات التخصيم. تُزوَّد بوابة العمليات المساندة بأدوات متكاملة لأَتمَتة عملية تمويل حسابات القبض وحسابات الدفع، وتسوية المدفوعات من خلال المطابقة التلقائية للفواتير والمدفوعات وتحرير الفواتير الخاصة بالخدمات ذات الصلة ومجموعة متنوعة من معايير الاتفاقيات التي تتيح عملية التخصيص.

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نبذة عن شركة كومارتش (COMARCH)

تأسست شركة كومارتش (COMARCH) عام 1993 في كراكوف، بولندا، وتعرف نفسها بأنها واحدة من الشركات الرائدة في مجال البرمجيات في أوروبا ويعمل لديها أكثر من 7000 موظف على مستوى العالم ونجحت الشركة في تنفيذ آلاف المشاريع التي تعود لأكبر العلامات التجارية العالمية. ومع خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في المجال، تتخصص كومارتش فاينانشيال سيرفيسز (Comarch Financial Services)، وهي كيان تابع لقطاع الأعمال التجارية داخل كومارتش كابيتال جروب (Comarch Capital Group)، في تطوير البرمجيات الحاسوبية ونظم تكنولوجيا المعلومات المتطورة للمؤسسات المالية الكبيرة العاملة في الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال. حظيت كومارتش (COMARCH) بالاعتراف على الصعيد الدولي والعالمي وتمتلك مجموعة واسعة من العملاء، من بينهم شركات تأمين وبنوك وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات السمسرة وشركات إدارة الأصول في أكثر من 30 بلدًا. تضم قائمة عملاء كومارتش (COMARCH)، على سبيل المثال، ING وNBB وSociété Générale وBNP Paribas وErgo وOney وAllianz وغيرهم من العملاء. https://www.comarch.com/finance/ https://www.comarch.com/finance/banking/comarch-factoring/