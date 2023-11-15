NEW YORK‏(BUSINESS WIRE/AETOSWire): ‏أعلنت شركة Collective Global، وهي شركة جديدة لإدارة الأصول بُنيت لإعادة تصور طريقة وصول المؤسسات الرائدة إلى المشاريع الاستثمارية، اليوم عن إطلاقها مع أكثر من مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.كونها مملوكة بشكل مشترك من قِبل كبار مالكي الأصول إلى جانب فريق إدارة بقيادة الرئيسين التنفيذيين المشاركين Sheel Tyle وDaniel Adamson، تُنشئ Collective Global شراكات إستراتيجية مع مديري المشاريع والمؤسسين، وتعمل كجسر بين اقتصاد الابتكار والمستثمرين المؤسسيين المتطورين. تجمع الشركة بين منصة حصص الشريك العام المخصصة الأولى من نوعها ("Elevate")، وإستراتيجية المشروع الاستثماري في المرحلة المبكرة ("Amplo")، وتفويض المشاريع الانتهازية ("Tactica").

قالت Molly Murphy، كبيرة مسؤولي الاستثمار في نظام مقاطعة أورانج لتقاعد الموظفين (“OCERS”)، ورئيسة اللجنة الإستراتيجية العالمية الجماعية: "لقد تعاونا مع Sheel وDaniel للمساعدة في بناء شركة Collective Global لأننا نعتقد أن هناك فرصة للشراكة مع الجيل القادم من شركات المشاريع الرائدة". "بالإضافة إلى كونها مستثمرًا مؤسسًا، كانت OCERS فخورة باستضافة القمة الافتتاحية لشركة Collective Global مؤخرًا لثمانية من كبار مالكي الأصول من ست دول، والذين يمثلون معًا أكثر من تريليون دولار من الأصول المجمعة ويعملون الآن معًا لإعادة التفكير في كيفية إفادة المشروع لناخبينا. نعتقد أن شركة Collective Global تستعد لتكون المحرك الأول المبتكر في حصص الشريك العام الاستثماري، والاستفادة من الاضطرابات الحالية في السوق لتقديم نموذج أكثر تعاونًا".

قال Prabhu Palani، كبير مسؤولي الاستثمار في نظام التقاعد في مدينة سان خوسيه، والمستثمر المؤسس وعضو اللجنة الإستراتيجية العالمية الجماعية: "كمعاش تقاعدي في قلب وادي السيليكون، فإن ما أثار إعجابنا أولاً حول Collective Global هو مزيجها الفريد من الخبرة، لا سيما الشراكة بين رائد المشاريع Sheel Tyle ورائد حصص الشريك العام الاستثمارية Daniel Adamson". "نحن نبحث دائمًا عن طرق مبتكرة لتحقيق النجاح الهائل لفئة أصول المشروع لصالح المتقاعدين لدينا".

وأضاف James Tselentis، مدير الاستثمار الأول في Railpen، وهو صندوق تقاعد رائد في المملكة المتحدة، "بصفتي داعمًا قديمًا لكل من Sheel وDaniel في مجالات تخصصهما، أرى أن Collective Global مربحة للجانبين للمعاشات التقاعدية والمديرين والشركات الأساسية المدعومة بالمشروع وأتطلع إلى الابتكار الذكي الذي تجلبه لفئة أصول المشروع".

بالتزامن مع إطلاق الشركة، توصلت شركة Collective Global إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة في شركة استثمارية رائدة تستثمر في الشركات التي تحدد السوق عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع توفر تفاصيل مستقبلاً، بالإضافة إلى تجميع استثمار مشترك مرتبط بين شركائها المؤسسين من مالكي الأصول.

وقال Sheel Tyle وDaniel Adamson، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة Collective Global: "يسعدنا أن نتشارك مع مثل هذه المواهب على جميع مستويات سلسلة قيمة المشروع، من كبار مديري المعاشات التقاعدية والاستثمار إلى الشركات الاستثنائية وفرق الإدارة التنفيذية الخاصة بهم. نحن نعتقد أن بنية شركة Collective Global، التي تضع الشراكات في صميم كل ما نقوم به، ستمكننا من زيادة القيمة، مما يؤدي في النهاية ليس فقط إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمستثمرينا، ولكن أيضًا إلى نظام بيئي نابض بالحياة من الصفقات والخبرات والمؤسسين والمديرين والمعاشات التقاعدية والابتكارات التي توفر فوائد من الدرجة الثانية والثالثة لجميع المعنيين ".

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حول Collective Global

أعلنت شركة Collective Global، وهي شركة جديدة لإدارة الأصول تم إنشاؤها لإعادة تصور طريقة وصول المؤسسات الرائدة إلى المشروع، اليوم عن إطلاقها الناجح بأكثر من مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. تجمع شركة Collective Global بين إستراتيجية حصص الشريك العام المخصصة الأولى من نوعها Elevate")")، وإستراتيجية المشروع الاستثماري في المرحلة المبكرة Amplo")")، وتفويض المشاريع الانتهازية ("Tactica"). كونها مملوكة بشكل مشترك من قِبل كبار مالكي الأصول إلى جانب فريق إدارة بقيادة الرئيسين التنفيذيين المشاركين Sheel Tyle وDaniel Adamson، تُنشئ Collective Global شراكات إستراتيجية مع مديري المشاريع والمؤسسين، وتعمل كجسر بين اقتصاد الابتكار والمستثمرين المؤسسيين المتطورين. يخضع تشكيل شركة Collective Global للاتفاقيات القانونية العرفية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الرابع من عام 2023. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.collectiveglobal.com.

حول خطة نظام تقاعد موظفي مقاطعة أورانج

يوجد مقر OCERS في سانتا آنا، بكاليفورنيا، وهي عبارة عن خطة معاشات تقاعدية ذات مزايا محددة لأصحاب عمل متعددين بقيمة 20.8 مليار دولار تغطي موظفي مقاطعة أورانج و12 صاحب عمل عام مشاركًا آخر. تأسست OCERS في عام 1945 وتوفر استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وتكلفة المعيشة لأكثر من 50000 موظف حكومي محلي وأسرهم. لمزيد من المعلومات حول OCERS، ترجى زيارة www.ocers.org.

نبذة عن نظام التقاعد في مدينة سان خوسيه

مع أكثر من مليون نسمة، تعد سان خوسيه واحدة من أكثر المدن الكبيرة تنوعًا في الولايات المتحدة وهي أكبر مدينة في شمال كاليفورنيا وعاشر أكبر مدينة في البلاد. يتكون نظام التقاعد في مدينة سان خوسيه من محفظة متعددة الأصول بقيمة 8 مليارات دولار لخطتين متميزتين، خطة تقاعد شرطة مدينة سان خوسيه وإدارة الإطفاء بالإضافة إلى نظام تقاعد موظفي المدينة الاتحادية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.sjretirement.com.

حول Railpen

شركة Railpen (المعروفة سابقًا باسم RPMI وRPMI Railpen) مرخصة ومنظمة من قِبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA). تعمل شركة Railpen كمدير استثمار ومسؤول عن خطط المعاشات التقاعدية للسكك الحديدية وهي مسؤولة عن إدارة حوالي 34 مليار جنيه إسترليني. تدير شركة Railpen مخططات المعاشات التقاعدية للسكك الحديدية نيابة عن الشركة الأم، وهي شركة أمناء المعاشات التقاعدية للسكك الحديدية المحدودة (RPTCL). لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.railpen.com.

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* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

الإعلام:

Mike Geller

Prosek Partners (نيابة عن Collective Global)



mgeller@prosek.com