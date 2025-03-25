دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كوهيزيتي، الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق كوهيزيتي غايا، وهي أداة تعمل كمساعد لاكتشاف واستخراج بيانات المؤسسات، لتكون أول أداة توفر إمكانيات استرجاع البيانات المخزنة في الأنظمة الداخلية بالذكاء الاصطناعي، ستكون الأداة متاحة للاستخدام مع منصات سيسكو يو سي اس، و هيوليت باكارد إنتربرايز (إتش بي إي)، ونوتانيكس.

فمع تزايد اعتماد المؤسسات على استراتيجيات السحابة الهجينة، يفضل العديد منها الاحتفاظ بالبيانات القيّمة والحساسة في أنظمتها الداخلية لتتماشى مع متطلبات الأمان، والامتثال، والأداء، لذا تأتي كوهيزيتي غايا كحل رائد يمكن المؤسسات من الاستفادة بشكل أكبر وبجودة عالية من المعلومات والبيانات المخزنة في أنظمتها الداخلية بشكل أكثر أماناً وكفاءة.

وتعقيبا على الموضوع، قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى كوهيزيتي:"مع تسارع وتيرة تطبيق دولة الإمارات العربية المتحدة لأجندة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فيها، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2025، صار يتوجب على المؤسسات أن تضمن قدرتها على الاستفادة بشكل آمن وفعّال من بياناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على السيطرة الكاملة عليها وحمايتها."

ويضيف: "مع إطلاق أداة كوهيزيتي غايا ليشمل الأنظمة الداخلية، صار بإمكان المؤسسات في أهم القطاعات كالقطاع الحكومي، والمالي، والصحي- الاستفادة من قدرات الأداة لاسترجاع واستخراج البيانات باستخدام بالذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالأطر الصارمة للامتثال، وأمن البيانات في الدولة."

هذا ويعتمد حل كوهيزيتي غايا على نظام الحوسبة المسرَّعة من إنفيديا، وعلى منصتها البرمجية "إنفيديا أيه آي إنتربرايز"، بما في ذلك: "إنفيديا نيم ميكروسيرفيسيس" و"إنفيديا نيمو ريتريفر"، الأمر الذي يتيح دمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة، لتقديم مستويات متقدمة من الكفاءة، والابتكار، والتطور للعملاء.

و من جانبه قال بات لي، نائب الرئيس لشراكات المؤسسات الاستراتيجية شركة إنفيديا: "يعد الوصول إلى البيانات أساساً جوهرياً لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الوكيل "أجينتك إي آي"، فمن خلال دمج "إنفيديا نيم ميكروسيرفيسيس" و"إنفيديا نيمو ريتريفر" ضمن كوهيزيتي غايا، ستستطيع المؤسسات الاستفادة من بياناتها باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن أنظمتها الداخلية، الأمر الذي يضمن الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البيانات وأمانها."

يشكل إطلاق كوهيزيتي غايا ليشمل الأنظمة الداخلية خطوة هامة في تطور إدارة بيانات المؤسسات بالذكاء الاصطناعي، يعود هذا بالفائدة من الجوانب التالية:

التحكم الكامل والأمان – يتيح للمؤسسات الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على بيانات النسخ الاحتياطي مع القدرة على استخراج البيانات والمعلومات بدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ذكاء اصطناعي عالي الأداء مع نظام إنفيديا للحوسبة المسرّعة – يوفر سرعة ودقة وكفاءة في قدرات الذكاء الاصطناعي من خلال الحوسبة المسرّعة.

فهرسة واستعلام متعددة اللغات – يمكّن المؤسسات العالمية من البحث في البيانات وتحليلها بعدة لغات.

بنية تحتية قابلة للتخصيص والتوسع - تسهل على العملاء تكييف بيئة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وفقا لاحتياجاتهم المخصصة.

هياكل مرجعية - يوفر نموذج توجيهي يساعد المؤسسات على تطبيق حل استرجاع البيانات الرقمي ضمن أنظمتها الداخلية، بما يتوافق مع مختلف أنواع الأجهزة والبُنى التحتية.

نماذج لغوية كبيرة (LLMs) محلية مدمجة مسبقاً – مما يلغي الحاجة إلى نقل بيانات النسخ الاحتياطي إلى السحابة.

بنية محسّنة – تسمح بإجراء عمليات بحث فعالة عبر كميات ضخمة من البيانات تصل إلى مستوى البيتابايت.

يتم تجربة كوهيزيتي غايا من قبل عدد من العملاء مثل جيه إس آر كوربوريشن، وهي شركة دولية متخصصة في البحث والتصنيع، والذين يعملون على تقييم الاستفادة من الأداة بشكل مستقل ضمن أنظمتهم الداخلية، وفي هذا الإطار قال ريان ريد، رئيس قسم تقنية المعلومات في شركة جيه إس آر كوربوريشن: "تسعى جيه إس آر كوربوريشن إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل سنوات من بياناتها، بهدف استخراج بيانات ومعلومات تسهم في تسريع وتيرة الأبحاث والاكتشافات؛ فمع انتشار مراكزها البحثية في مواقع متعددة ومع تعدد اللغات التي يتحدثها الباحثون، باتت الحاجة ملحّة لحل تقني متطور، وبهذا الصدد، فإن قدرات كوهيزيتي غايا المدمجة مع برمجيات وخبرات إنفيديا أيه آي إنتربرايز لتوفير حل ذكاء اصطناعي متقدم، يمكّن الشركة من توظيف مخزونها المعلوماتي الجماعي لتعزيز عمليات البحث والاكتشاف بشكل أكثر فعالية."

سعياً منها لايصال كوهيزيتي غايا للمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، حرصت كوهيزيتي على تصميم كوهيزيتي غايا بشكل يتماشى ويتطابق للاستخدام ضمن منصات رائدة مثل سيسكو، وإتش بي إي، ونوتانيكس، الأمر الذي يضيف قيمة متميزة لعملائها ويحسن من الكفاءة التشغيلية لديهم ويعزز أمن البيانات.

وفي إطار هذا التعاون، تعمل كوهيزيتي وسيسكو على اختبار ونشر أداة كوهيزيتي غايا على بنية Cisco AI PODs، وهي حزم بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي تعمل على مبدأ "التوصيل والتشغيل"، والتي تدمج بين قدرات الحوسبة، والتخزين والشبكات، و إنفيديا أيه آي إنتربرايز، بغرض تبسيط اعتماد تطبيق "كوهيزيتي غايا من قبل المؤسسات وضمان إمكانية التوسّع عند الحاجة، وتحقيق كفاءة عالية في الأداء، مع توفر الجاهزية لمواكبة التطورات المستقبلية.

كما ستعمل كوهيزيتي وإتش بي إي معا على اختبار ونشر كوهيزيتي غايا على سحابة إتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو حل سحابي متكامل تم تطويره بالشراكة مع إنفيديا، لتقديم قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي ضمن بيئات المؤسسات.

ويجدر الذكر أنه من المقرر أن يتوفر للاستخدام كوهيزيتي غايا للأنظمة الداخلية في منتصف عام 2025، ويمكنكم مشاهدة عرض توضيحي لكوهيزيتي غايا في معرض NVIDIA GTC، تفضلوا بزيارة الجناح 2012

وعلى هامش المعرض ستقدم كوهيزيتي وإنفيديا جلسة "رؤى تقنية "خلال فعالية إنفيديا جي تي سي بتاريخ 18 مارس الساعة 9 صباحا، والتي ستتناول مناقشة مشهد الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والفجوات الحرجة، واعتبارات الأمان.

قيل عن كوهيزيتي غايا:

قال جيريمي فوستر، نائب الرئيس الأول ومدير عام سيسكو كومبيو: "ستتيح كوهيزيتي غايا للأنظمة الداخلية -إلى جانب البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي من سيسكو-، للمؤسسات استخراج معلومات وبيانات غير مستغلة، واستخراج القيمة الحقيقية من بيانات النسخ الاحتياطي، كما يقدم الحل أداءً متميزًا وقابلية متقدمة للتوسع مما يمكن المؤسسات من التعامل بسهولة مع العبء المتزايد للأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الحفاظ على أمان البيانات الحساسة ضمن إطار سيطرة المؤسسة."

قال باتريك أوزبورن، النائب الأول لرئيس تسريع التكنولوجيا في إتش بي إيه

"تحتاج المؤسسات إلى أداء قوي وبسيط عبر منظومة بياناتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الذكاء الاصطناعي، ويوفر كوهيزيتي غايا، عند دمجه مع البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي من إتش بي إي، مثل سحابة إتش بي إي الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إدارة فعالة للبيانات غير المهيكلة، ويقلل التكاليف والتعقيد، ويسمح باستخراج رؤى جديدة ضمن بيئاتها الآمنة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم الابتكار المستدام.

قال توماس كورنيلي، النائب الأول لرئيس إدارة المنتجات في نوتانيكس

"سيوفر حل كوهيزيتي غايا المتكامل مع البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي من نوتانيكس للمؤسسات حلًا مبسطًا وفعالًا لاستخراج القيمة من بيانات النسخ الاحتياطي، ومن خلال الاستفادة المشتركة منهما، يمكن للمؤسسات التخلص من تعقيدات الأنظمة القديمة والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ مباشرةً داخل بيئاتها المحلية. "

نبذة عن كوهيزيتي

تعد ك وه يزيتي شركة رائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 13,600 عميل مؤسسي، بما في ذلك أكثر من 85 من شركات فورتشن 100 ونحو 70% من شركات غلوبال 500، على حلول كوهيستي لتعزيز مرونتهم مع توفير رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) لكميات هائلة من البيانات لديهم. تشكلت الشركة من خلال دمج" كوهيستي" مع أعمال حماية البيانات المؤسسية لشركة فيريتاس، حيث تعمل حلول الشركة على تأمين وحماية البيانات في الموقع وفي السحابة وعلى حافة الشبكة. تحظى الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، مع مكاتب في جميع أنحاء العالم، تحظى بدعم NVIDIA وIBM وHPE وCisco وAWS وGoogle Cloud وغيرها.

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