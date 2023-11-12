أعلنت شركة كوقنا "COGNNA"، عن إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة تجاوزت 8 مليون ريال سعودي، لتكون أول شركة سعودية ناشئة متخصصة في مجال اكتشاف وصد التهديدات السيبرانية تُغلق جولة استثمارية من هذا النوع في الشرق الأوسط، وذلك بقيادة شركة IMPACT46، وبمشاركة صندوق Vision Venture، وصندوق Faith Capital، ومجموعة من المستثمرين.

وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي لشركة كوقنا المهندس إبراهيم الشمراني، أن إغلاق الجولة الاستثمارية يُشكل إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة، التي عملت على بناء حلول مبتكرة تفهم احتياجات المستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسهم في سرعة اكتشاف وصد التهديدات السيبرانية المتجددة وفقًا للتشريعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمعايير العالمية بهذا الخصوص، لافتًا بأن هذه الحلول المبتكرة ستثمر عن سد فجوة في تقنيات الأمن السيبراني لعملائها في المنطقة.

وبيّن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46 عبدالعزيز العمران أنه من المتوقع نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة، وذلك نظير الجهود الوطنية المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة بالمجال، ويأتي استثمارنا في شركة "كوقنا" لمواكبة تلك الجهود المستمرة في دعم نمو سوق الأمن السيبراني.

وأوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vision Ventures قيس العيسى أن وجود شركات محلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في السوق، ويعزز من منظومة ريادة الأعمال ويحفز على الاستثمار في السوق بالمملكة.

وتُعد شركة "كوقنا" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، إحدى الشركات المحلية الناشئة والتي انضمت للنسخة الأولى من برنامج مسرعة الأمن السيبراني، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في أغسطس 2022؛ لتمكين الشركات المحلية الناشئة من تطوير منتجاتها وخدماتها وحلولها في مجال الأمن السيبراني، كما تُقدم شركة "كوقنا" منتجات وحلولاً مبتكرة في تقنيات الأمن السيبراني، تسهم في الحد من التهديدات السيبرانية المتجددة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم لمعالجة البيانات واكتشاف التهديدات في أنظمة وشبكات العملاء.

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