يضيف الاستحواذ الاستراتيجي تكنولوجيا الكترونيات الطاقة المتطورة والقدرة الانتاجية للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتطبيقات حافة الشبكات الأخرى

زيوريخ: أعلنت "هيتاشي إنرجي" ، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، اليوم أنها استكملت استحواذها على شركة "سي أو إي تي" COET، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع معدات الطاقة للتنقل الكهربائي والسكك الحديدية والقطاع الصناعي، والتي يقع مقرها في منطقة ميلان الكبرى، في إيطاليا. ويُسهم الاستحواذ في تعزيز المكانة العالمية لـ"هيتاشي إنرجي" وعروضها على صعيد البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عالية الطاقة، وإلكترونيات الطاقة وحافة الشبكة.

وتتمتع شركتا "هيتاشي إنرجي" و"سي أو إي تي" بعلاقات تعاون طويلة الأمد ترتكز على محفظة حلول البنية التحتية للشحن عالية الطاقة "جريد إيموشن" Grid-eMotion® من "هيتاشي إنرجي". وتُعد "سي أو إي تي" أيضاً من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوريد منتجات ومكونات الجر ذات التيار المستمر للسكك الحديدية، وكذلك معدات التيار المتردد والتيار المستمر للتطبيقات الصناعية عالية الطاقة.

ولأن الكهرباء ستشكل العمود الفقري لمنظومة الطاقة بأكملها وستساعد على دفع عجلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة، فإن الطلب العالمي على إلكترونيات الطاقة والحلول عالية الطاقة سيستمر في النمو. ولإحراز النجاح في الوصول إلى مجتمع مُحايد للكربون، ستواصل "هيتاشي إنرجي"، من خلال محفظة عروضها الغنية، خدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، عبر توفير حلول ومنتجات تتعدى نطاق الشبكات الكهربائية، لتفتح آفاقاً جديداً لمجموعة واسعة من الفرص في مجالات مثل التنقل المستدام والحياة الذكية ومراكز البيانات.

وبهذه المناسبة، قال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لأعمال دمج الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "يسعدنا الترحيب بانضمام شريكنا لسنوات عديدة إلى عائلة هيتاشي إنرجي. من شأن هذا الاستحواذ أن يُعزز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في تقنيات شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة لقطاعات التنقل الكهربائي والنقل والصناعة، في حين ستستفيد شركة "سي أو إي تي" وعملاؤها بشكل كبير من بصمتنا العالمية وخبرتنا في مجال الطاقة".

وستعمل "سي أو إي تي" كشركة مستقلة تحت قيادة إدارتها الحالية وستحتفظ بجميع عملياتها. وتملك الشركة قوة عاملة متخصصة وماهرة يبلغ عددها 80 شخصاً تقريباً.

ويُشار إلى أن الطلب على حل "جريد إيموش" من "هيتاشي إنرجي" المخصص للبنية التحتية عالية الطاقة لشحن أساطيل الحافلات والشاحنات الكهربائية ينمو بوتيرة متسارعة عالمياً. حيث تم نشر حلول الشحن فائقة السرعة من الشبكة إلى القابس الرائدة على مستوى هذه الصناعة ، ضمن مشاريع نقل مستدامة لأساطيل الحافلات والشاحنات في كل من أستراليا وكندا ودبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وغيرها.

وتؤكد إضافة شركة "سي أو إي تي" إلى محفظة "هيتاشي إنرجي" الخطى المتسارعة التي تتخذها الأخيرة من أجل تحقيق "خطة النمو الاستراتيجي 2030" الخاصة بها. حيث تعمل "هيتاشي إنرجي" بشكل متواصل على تقوية أعمالها الأساسية في شبكة الطاقة إضافة إلى تطوير منظومة الطاقة حول العالم لتصبح أكثر استدامة ومرونة وأماناً. ويعزز هذا الاستحواذ القدرات الجوهرية لـ"هيتاشي إنرجي" على حافة الشبكة، بما في ذلك إلكترونيات الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية والخدمات، بما يمكنها من تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في بناء مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.

وجرى إتمام عملية الاستحواذ بتاريخ 28 ديسمبر 2023، وذلك بعد الحصول على الموافقة التنظيمية الخاصة بإتفاقية الشراء التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2023.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 ميغاوات في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 40000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة في دفع عجلة أعمال الابتكار الاجتماعي، وخلق مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. نحن نحل التحديات التي تواجه العملاء والمجتمع عبر حلول منصة "لومادا" Lumada، بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية والمنتجات. وتدير "هيتاشي" عملياتها في إطار هياكل أعمال متعددة من بينها "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال أنظمة الطاقة وسكك الحديد، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية من أجل توفير حلول في صناعات متنوعة. نسعى إلى تحقيق النمو من خلال الابداع المشترك مع عملائنا، بالاعتماد على التقنيات الرقمية والخضراء والابتكار. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2022 (المنتهية في 31 مارس 2023) 10,881.1 مليار ين، ويتبعها حوالي 696 شركة تابعة وما يقرب من320,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.hitachi.com.

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