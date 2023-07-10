أعلنت شركة (جدير جروب ) للتطوير العقارى عن بدء أعمال الإنشاءات بمشروعها( Code) أولى مشروعاتها بالعاصمه الإداريه الجديده والبالغ قيمته البيعيه المتوقعه ٢ مليار جنيه



أوضح محمد أبو الخير رئيس مجلس الإداره إنه تم الإنتهاء من أعمال التسويات بموقع المشروع وجاري أعمال الحفر حيث تم الوصول لمنسوب ١٠أمتار من إجمالي ١٥ متر مستهدف تحت الأرض ووفقا للمخطط الزمنى للمشروع سيتم الإنتهاء من تنفيذ ٣ بدروم بكامل مساحة المشروع بنهاية العام الجارى على ان نبدأ أعمال الإنشاءات بالأدوار العليا بداية العام المقبل ٢٠٢٤.



وأضاف ابو الخير أن مشروع (Code) يقع بأميز مواقع الداون تاون حيث يقع مباشرة على الحديقه المركزيه بالإضافة لإنه أكبر مساحه أرض بالداون تاون بإجمالى ٧٢٠٠ متر

وهو مشروع تجاري إدارى يتكون من أرضى و١٢دور وتقدر التكلفه الاستثمارية لمشروع (Code) بمليار و٣٠٠مليون جنيه وتستهدف الشركه تحقيق مبيعات تقدر بنحو ٢مليارجنيه



مضيفا ان المشروع عباره عن ٣أبراج منفصله ومتصله عن طريق جسور تربط مابين الأبراج



وتيسير على عملاء جدير تم توفير أنظمة سداد مختلفه ومرنه تبدأ ب٥% مقدم وحتى ١٠سنوات سداد بدون فوائد.



وأشار محمد أبو الخير أن جدير قامت بدراسة جيده للسوق العقارى قبل البدء فى المشروع وتم وضع دراسة جدوي تشمل أسعار تنافسيه مع تجنب مخاطر زيادة مفاجئه فى أسعار مواد البناء الأمر الذى جنبنا مخاطر رفع السعر على العميل تماشيا مع الظروف الراهنه وهذه ميزه تضاف لأسم وسمعة جدير مشيرا ألى انه تم التعاقد مع شركة معمار إحدى أكبر شركات الاستشارات الهندسيه بالشرق الأوسط والتى وفرت تصميم بسيط ولكنه متميز به الكثير من التفاصيل التى تميزه عن غيره لتقديم منتج عقارى فريد يضاف لسابقة أعمال جدير

لافتا ان الشركه تستهدف الإنتهاء من بيع المشروع نهاية الربع الثالث من العام الجارى وهذا نجاح يعكس الثقه فى إسم جدير.

ووفقا للجدول الزمنى للمشروع مقرر تسليم المشروع نهاية عام ٢٠٢٦.

وكشف محمد أبو الخير عن خطة جدير التوسعيه التى تستهدف خلالها تنفيذ سلسله من المشروعات على غرار مشروع جدير بمناطق مختلفه ولاسيما منطقة التجمع الخامس التى تشهد توجهه كبير من المطورين الفتره الراهنه وارتفاع الطلب عليها كما نستهدف مدينتى زايد و٦أكتوبر والعاصمه الإداريه ومقرر ضخ إستثمارت تبلغ ٢مليار و٥٠٠ مليون جنيه بشكل عام فى كل مشروعات جدير الجديده.



وأشار أبو الخير ألى أن الشركه تقوم بمراجعة شاملة لكل استثمارات الشركة والعمل على إعادة صياغة فلسفة الاستثمار للفترة المقبلة , وهو ما دفع الشركة الى الاتجاه نحو التخصص في الانشطة الاقتصادية وانشاء مجموعة من الكيانات المتحصصة و ضخ الاستثمارات فيها.

ويتم التركيز حاليا على استثمارات جديده في العاصمة الادرية الجديدة و الساحل الشمالي و التجمع و الشبخ زايد والعمل على تصدير العقار المصري و تحقيق معدلات نمو مرضيه طبقا للاستراتيجية الموضوعه.

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