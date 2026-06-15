انضمام طيران الرياض كعضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يساهم في مواءمة عملياته مع أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة، والتميز التشغيلي، والاستدامة

اعتماد طيران الرياض لبرنامج CO2Connect التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعم مستويات عالية من الشفافية بخصوص الانبعاثات الكربونية، مما يمكّن المسافرين من اتخاذ خيارات سفر مستنيرة تراعي البيئة

الناقل يسير رحلات تجارية يومية بين الرياض و مطار لندن هيثرو، مع إطلاق رحلات أخرى إلى جدة والقاهرة ودبي ومدريد والعديد من الوجهات خلال الأيام والأسابيع القادمة.

الرياض ، المملكة العربية السعودية: بعد النجاح في تسيير أول رحلة تجارية يومية له بين مدينتي الرياض ولندن يوم 10 يونيو، انضم طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، رسميًا إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). واحتفل الناقل بهذا الإنجاز خلال القمة العالمية للنقل الجوي والاجتماع السنوي الثاني والثمانون للاتحاد الدولي للنقل الجوي اللذان أقيما في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يسهم هذا الانضمام في دمج الناقل ضمن منظومة الطيران العالمية، وتعزيز جاهزيته التشغيلية وترسيخ التزامه بضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة وتحفيز التعاون ضمن قطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "يُعد انضمامنا إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بمثابة تقدير لالتزامنا الراسخ وجهودنا الحثيثة في تلبية أعلى معايير القطاع، بل وحتى تجاوزها في كثير من الأحيان، كما أنها فرصة قيمة للتواصل والتعاون مع نظرائنا العالميين من شركات طيران التي شغلت عضوية الاتحاد منذ تأسيسه في عام 1945".

وينضم طيران الرياض بذلك إلى أكثر من 360 شركة طيران أخرى بعضويتها في الاتحاد من 129 دولة ومنطقة حول العالم، والتي تمثل مجتمعة نحو 85% من حركة النقل الجوي عالميًا. وتمنح عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) شركات الطيران اعترافًا عالميًا، وإجراءات تشغيلية موحدة، مع تسهيل ربط رحلاتها، ومنحها تدريبًا يرقى لأفضل معايير القطاع بهدف تعزيز مستويات الكفاءة والأمان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتوافق على مستوى القطاع. كما أن الانضمام إلى الاتحاد يلزم شركات الطيران بدعم أهداف القطاع مثل تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وهو ما ينسجم مع جهود طيران الرياض التي تضع الاستدامة في صلب عملياتها التشغيلية.

ومن جهته، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يسرنا أن نرحب بانضمام طيران الرياض إلى عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وإذ نهنئهم على هذا الإنجاز البارز، فإننا نتطلع إلى مساهمتهم الفعّالة في تحقيق أولويات صناعة الطيران العالمية، ودعم النمو المتواصل لقطاع الطيران السعودي، بالإضافة إلى لعب دور بارز في ربط مختلف وجهات العالم".

وانسجامًا مع أهدافه البيئية، انضم طيران الرياض إلى برنامج CO2 Connect التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والذي يدعم توفير مستويات رائدة من الشفافية بشأن انبعاثات الغازات على مستوى قطاع الطيران. وقّع الاتفاقية الرسمية لاعتماد البرنامج كل من كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وفينسنت كوست، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الرياض وتستند هذه المبادرة إلى بيانات استهلاك الوقود والبيانات التشغيلية الفعلية لشركات الطيران بدلًا من النماذج النظرية العامة، لتوفر حسابات أكثر دّقة وشفافية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل رحلة على حدة، مما يمنح الضيوف المسافرين ومديري سفر الشركات بيانات موثوقة عن البصمة الكربونية للرحلات الجوية، ويساعدهم بالتالي على اتخاذ قرارات سفر أكثر مراعاةً للبيئة.

وكان طيران الرياض قد استلم أول ثلاث طائرات بوينج من طراز 787-9 دريملاينر؛ اثنتان يوم 5 يونيو وواحدة يوم 7 يونيو. وفي يوم 8 يونيو تم استلام الطائرة الثالثة وأكملت أول طائرة من هذا الطراز رحلتها الافتتاحية الأولى على خط الرياض- مطار لندن هيثرو بالإضافة إلى بدأها لتسيير رحلات إلى جدة اعتباراً من 14 يونيو، ومن المقرر أن تليها رحلات إلى كل من القاهرة ودبي ومدريد ومانشستر، مع إضافة وجهات أخرى خلال الأسابيع التالية. وتعتزم الشركة تسيير رحلات إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، مستفيدةً من السرعة الاستثنائية في تسلّم طائرات أسطولها.

نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ويطمح إلى إعادة صياغة مفهوم السفر الجوي بوصفه ناقلًا عالميًا متكامل الخدمات، متخذًا من العاصمة الرياض مركزًا لعملياته منذ انطلاقه في مارس 2023.

ومنذ تأسيسه، يواصل طيران الرياض بناء أسطول حديث ومتطور، مع تبنّي ممارسات استدامة بيئية مدروسة، والتركيز على الكفاءة التشغيلية والابتكار لتقديم تجربة سفر ترتقي بتطلعات الضيوف في كل رحلة.

وتتميّز طائراته بتصاميم داخلية عصرية للمقصورات، وأنظمة ترفيه رقمية متقدمة، إضافة إلى خدمات اتصال سلسة تضمن للضيوف تجربة استثنائية لا تُنسى. وبحلول عام 2030، يهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه بأكثر من 100 وجهة حول العالم، مع إبراز كرم الضيافة السعودية وأصالتها في أدق تفاصيل الرحلة.

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