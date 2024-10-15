أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – تتعاون CNTXT، الشركة الرائدة في الحلول الرقمية وتحليل البيانات، عن تعاونها مع "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة (ناسداك NASDAQ تحت الرمز AMZN)، لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تمكين حكومة أبوظبي والشركات الناشئة في دولة الإمارات.

تهدف شركة CNTXT إلى تطوير منصة موحدة تعتمد على خدمات أمازون ويب سيرفيسز لتسهيل وتسريع الإنجاز في الخدمات الحكومية والتي تشمل: الترخيص، التصاريح، التفتيش، التدقيق والتقاضي لصالح حكومة أبوظبي، مع إمكانية التوسع لتشمل مناطق ومؤسسات حكومية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المطورة في الإمارات، سيساهم هذا المشروع في بناء منصة رقمية متكاملة لخدمات البيانات والذكاء الاصطناعي للاستخدام الحكومي. ستوفر أمازون ويب سيرفيسز الدعم عبر إتاحة فرقها الفنية، بما في ذلك مهندسين الحلول وخبراء في مجالات متعددة، لضمان تحقيق شركة CNTXT لأهدافها بكفاءة وفعالية.

تخطط شركة CNTXT لتنظيم برامج تدريبية، وورش عمل وفعاليات تقنية عن خدمات أمازون ويب سيرفيسز وتقنيات CNTXT لتمكين الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة. و بشبكة تضم أكثر من 120 شركة ناشئة، تلتزم CNTXT بدعم وتحسين قدرات الشركات الناشئة في المنطقة، لتساهم في رحلتها في التطور والنجاح.

وقال محمد أبو شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: "من خلال دمج خبراتنا، يمكننا العمل معاً لتسريع تبني عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات بشكل سريع، وضمان توافر البنية التحتية اللازمة لتكون الإمارات رائدة في مجال الذكاء الإصطناعي والبيانات." وأضاف: "جهود CNTXT بدعم من أمازون ويب سيرفيسز تمثل خطوة هامة نحو جعل البنية التحتية في الإمارات جاهزة للمستقبل ومهيأة للذكاء الاصطناعي."

نبذة عن أمازون ويب سيرفيسز:

تعد أمازون ويب سيرفيسز منذ عام 2006 المنصة السحابية الأكثر شمولاً والأوسع انتشارًا في العالم، حيث قامت أمازون بتوسيع خدماتها باستمرار لدعم أي عمل تقريبًا، وهي الآن تقدم أكثر من 240 خدمة كاملة الميزات للحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، والشبكات، والتحليلات، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأجهزة المحمولة، والأمن، والخدمات الهجينة، والإعلام، وتطوير التطبيقات، والنشر، والإدارة من 108 منطقة توافر ضمن 34 منطقة جغرافية، مع خطط معلنة لـ 18 منطقة توافر إضافية و6 مناطق جديدة في المكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وتايوان وتايلاند وسحابة AWS السيادية الأوروبية. يثق ملايين العملاء - بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نموًا، وأكبر المؤسسات، والوكالات الحكومية الرائدة – بخدمات أمازون ويب سيرفيسز لتشغيل بنيتها التحتية، وزيادة مرونتها، وخفض التكاليف.

لمعرفة المزيد حول أمازون ويب سيرفيسز، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني : aws.amazon.com

نبذة عن أمازون

تسترشد أمازون بأربع مبادئ أساسية: الهوس بالعميل بدلاً من التركيز على المنافس، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التشغيلي، والتفكير طويل المدى. تسعى أمازون جاهدة لأن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على العملاء على وجه الأرض، وأفضل صاحب عمل على وجه الأرض، وأكثر مكان عمل أمانًا على وجه الأرض.

تعد مراجعات العملاء، والشراء بنقرة واحدة، والتوصيات المخصصة، وبرايم، وتحقيق الطلبات من قبل أمازون، و أمازون ويب سيرفيسز، و Kindle Direct Publishing، و Kindle، و Career Choice، وأجهزة Fire اللوحية، و Fire TV، و Amazon Echo، و Alexa، وتقنية Just Walk Out، و Amazon Studios، و The Climate Pledge، بعضًا من الأشياء التي ابتكرتها أمازون.

عن CNTXT

شركة CNTXT، وهي شركة رائدة في مجال خدمات البيانات وحلول الذكاء الإصطناعي، تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتشتهر بتقنية التقسيم الذكي المتطورة. تركز الشركة على تسريع تطوير ونمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تُمكّن المؤسسات من تخصيص ونشر نماذج البيانات التوليدية التي تساهم في توليد بيانات أكثر واقعية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://cntxt.tech

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