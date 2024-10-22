دبي- قامت شركة CNTXT, وهي شركة رائدة في حلول البيانات والذكاء الصناعي، وشركة AI71 الرائدة في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الصناعي المعتمدة على نماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة "فالكون"، بتوقيع اتفاقية تعاون في مؤتمر جيتكس العالمي هذا الأسبوع، والتي ستهدف إلى تطوير البُنى التحتية الرقمية في دولة الإمارات.

وكجزء من الاتفاقية، ستصبح شركة CNTXT الشريك الأبرز لتقديم خدمات توصيف البيانات لشركة AI71. وسيتم ذلك من خلال التركيز على توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والاستفادة من إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات المتطورة التي تضمن تقديم أداء رفيع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والعمل على بناء جاهزية كاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستساعد شركة CNTXT في ضمان تجهيز شركة AI71 لتحقيق أفضل النتائج من البيانات التي يتم تدريب حلول الذكاء الاصطناعي عليها، مما سيعزز أدائها بشكل عام.

وقال محمد أبو شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: "نحن متحمسون للعمل مع AI71 لتعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي في الإمارات. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتمكين المؤسسات من أن تصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خبراتنا وحلول بيانات فعالة.

وقال رضا نيداكو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة Venture One، وهي الشركة الأم لـ AI71: "إن الحلول الأفضل عالمياً تعتمد على بيانات دقيقة وعالية الجودة، وهي العامل الأساسي في تحقيق نتائج فعّالة باستخدام الذكاء الاصطناعي. العمل مع شركة CNTXT سيمكننا من تقديم حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يضمن ريادتنا في السوق ويساعد عملائنا على تحسين وتطوير عملياتهم بطرق غير مسبوقة."

وستقدم شركة CNTXT خدمات في عدة مجالات منها: توصيف البيانات، تصنيفها، هيكلتها، وتحضيرها، مما سيساهم في تسهيل عملية إدارة البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. من خلال تحسين دقة البيانات وجودتها، ستُمكّن هذه الخدمات الشركات من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية، وتسريع قدرتها على توفير حلول متقدمة وقابلة للتطور، مما يعزز دقة القرارات المستندة على البيانات ويدعم الابتكار في مختلف الصناعات ويعزز كفاءتها.

وستمنح CNTXT شركة AI71 وعملاءها إمكانية الوصول إلى حلولها المتطورة، بما في ذلك منصة AIOps، ومحرك البيانات، ومنصة البيانات الموحدة.

عن AI71

AI71، وهي شركة ذكاء اصطناعي مدعومة من VentureOne التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، تقدم حلولاً مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تضع معايير جديدة لزيادة الإنتاجية ودعم استقلالية البيانات. تعتمد الشركة على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر "فالكون" والتي طورتها مؤسسة الابتكار التكنولوجي، لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات على أرض الواقع. تركز AI71 على عدة مجالات من ضمنها القطاع الطبي، قطاع التعليم، والقطاع القانوني، بالإضافة إلى هدفها في زيادة الإنتاجية في مجالات عديدة.

عن CNTXT

شركة CNTXT، وهي شركة رائدة في مجال خدمات البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي، تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتشتهر بتقنية التقسيم الذكي المتطورة. تركز الشركة على تسريع تطوير ونمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تُمكّن المؤسسات من تخصيص ونشر نماذج البيانات التوليدية التي تساهم في توليد بيانات أكثر واقعية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://cntxt.tech/

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