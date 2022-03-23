تعزيزاً للخدمات المصرفية الرقمية للشركات

الكويت: أعلن بنك برقان عن إطلاق منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية استكمالا لجهوده في توسيع نطاق حلوله المالية الرقمية لقطاع الشركات والمؤسسات. وتُعتبر هذه المنصة خطوة إضافية في تطوير استراتيجية البنك في دعم الأعمال والشركات بإيجاد الحلول الرقمية المناسبة لإدارة شؤونها المالية بشكل يتسم بكفاءة أعلى وسهولة وسرعة أكبر.

وقد أصبح بإمكان عملاء بنك برقان من قطاع الشركات والمؤسسات الآن الوصول إلى العديد من الخدمات الالكترونية من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام توفر لهم رؤية شاملة وتحكما كاملا في حساباتهم على مدار الساعة ومن أي مكان. وقد صممت هذه المنصة لمساعدتهم على إنجاز المعاملات النقدية عبر الانترنت، وإدارة أعمالهم المصرفية وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لضمان حماية معلوماتهم المصرفية والبيانات الخاصة بهم.

ومن ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية لمستخدميها إمكانية متابعة الحسابات والعمليات التجارية بسهولة سواء لحسابات بنك برقان أو غيرها من الحسابات. كما تمكنهم من إدارة تدفقاتهم النقدية، وعرض تفاصيل الإيداع والقروض وتتبعها، وتسوية معاملات بطاقات الائتمان بالإضافة إلى الحصول على تقارير مفصلة لمتابعة الوضع المالي للشركة.

وبهذه المناسبة صرَح السيد فاضل عبد الله - رئيس مدراء الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان - قائلاً: "منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية هي الحل الشامل والرائد في القطاع المصرفي الكويتي مصمم خصيصا لعملاء بنك برقان من الشركات. ويواصل البنك تعزيز ريادته في هذا المجال عبر طرح خدمات وتسهيلات جديدة ومبتكرة تساعد عملاء هذه الشريحة على تسريع عجلة التدفق المالي لأعمالهم، وتحسين مستوى المراقبة المالية وتسهيل الوصول إلى حساباتهم. وينعكس هذا بالتالي إيجاباً على نجاح أعمال هذه الشركات ونموها".

من جهته نوّه السيد دينيز جنكيز - رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان - بهذه المنصة الرقمية، قائلا: "نسعى دائما إلى توفير خدمات مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية لضمان تجربة مصرفية مميزة للعملاء. لذلك تعتبر منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية وسيلة رائدة وفعالة توفر لشريحة الشركات والأعمال خدمات رقمية، سريعة وسلسة، بمعايير أمان عالية تتلاءم مع احتياجاتهم وتوفر الوقت والجهد من خلال ضمان السرعة والفعالية في إنجاز الأعمال".

الجدير بالذكر أن بنك برقان يضع ضمن أولويات استراتيجيته للمرحلة المقبلة تطوير وطرح المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة والمتكاملة لتلبية متطلبات العملاء في إتمام المعاملات المالية براحة وفعالية أكثر.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.