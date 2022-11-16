- تصل استثمارات المشروع إلى 1.5 مليار جنيه مصري

- يضم المشروع 550 أسرة جديدة لعائلة وادي دجلة

- تسليم أكثر من 1500 وحدة في 2022

القاهرة : تعلن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية عن طرح أحدث مشاريعها السكنية "Club Town " بموقع مميز في قلب المعادي بقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه ويقع على مساحة 70 فدان لينضم من خلاله 550 أسرة جديدة لمجتمعات وادي دجلة للتنمية العقارية.

صرح د \ريمون عهدي، نائب العضو المنتدب لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية:" أنه من دواعي سرورنا أن نقدم للسوق العقاري المصري مشروع من أميز وأحدث المشاريع السكنية في منطقة المعادي حيث يعد امتدادًا للنجاحات التي حققتها الشركة على مدار 17 عاماً قدمنا فيها العديد من المشروعات السكنية والسياحية في العديد من المواقع المميزة بالجمهورية، فإذ نعلن عن مولد مشروع "Club Town "الذي يقع في أهم المناطق الحيوية بقلب المعادي بقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار جنيه مصري. "

كما أضاف عهدي أن الشركة قد قامت بتخصيص 70 فدانا من إجمالي محفظة أراضيها والتي تصل إلى 6 مليون متر مربع، لإقامة هذا المشروع المتميز. وأوضح أن المشروع يدعم مفهوم الاستدامة الاجتماعية من خلال توفير العديد من المرافق والخدمات الأساسية المتعددة لتلبية مختلف الاحتياجات المعيشية اليومية للأسرة المصرية، بالإضافة إلى احتوائه على مساحات خارجية خضراء وبنية تحتية مجهزة بأفضل معايير الجودة، ولعل أهم ما يميز المشروع إلى جانب موقعه الإستراتيجي وقربه من كافة الخدمات بمنطقة المعادي هي النسبة البنائية والتي تبلغ 5% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع وهي 70 فدان بما فيها مساحة نادي وادي دجلة.

وأوضح ريمون عهدي أن الشركة توفر لجميع ملاك Club Town إمكانية التواجد بنادي وادي دجلة الرياضي والتمتع بجميع خدماته إلى جانب الأنشطة الرياضية باعتبارهم كيان واحد، فضلا عن باقي الخدمات الأخرى التي يقدمها المشروع مثل جراچات للسيارات، كاميرات متابعة تعمل على مدار اليوم، إلى جانب باقي الخدمات كالاند سكيب والبحيرات. ووفقا لجميع ما سبق من مميزات وما يقدمه المشروع من العديد من الخدمات الترفيهية والمرافق الخدمية فنرى أن وحدات مشروع "Club Town " من الوحدات المميزة ذات العائد الاستثماري الكبير.

كما تابع ريمون عهدي حديثه قائلا إن المشروع يضم 550 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والدوبلكسات، بمساحات تتراوح بين 100 متر و300 متر مربع. ويتكون المشروع من ثلاثة مراحل بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومن المقرر أن يبدأ تسليم المرحلة الأولي "Breeze" من عام 2024.

واستكمالا لمميزات المشروع فنود أن نوضح مدى قربه من العديد من المناطق الخدمية حيث يقع " Club Town " بالقرب من مناطق الخدمات من مستشفيات ومراكز طبية، مدارس لمختلف المراحل التعليمية، شهر العقاري وسوبر ماركت، وغيرها من المناطق التجارية التي يتوفر بها كافة احتياجات الأسرة.

وأضاف ريمون أن مع نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 ستشهد وادي دجلة انطلاقه جديدة وقوية من خلال طرح العديد من المشاريع بالعديد من المناطق المتميزة إلى جانب تنفيذ الخطط الموضوعة للتسليم التي تصل لأكثر من 1500 وحدة بمختلف مشاريع الشركة.

كما أوضح ريمون عهدي أن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية تطمح دائما بأن تكون الأفضل و الاكثر تميزًا لما تقوم به من دراسات تسويقية تبنى على أسس عقارية سليمة قبل تقديمها لأي من مشروعاتها للسوق العقاري المصري، ووفقا لمدى فهم الشركة و كونها مطور عريق في سوق العقارات في مصر فإنها دائما ما تقدم في مشاريعها مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة و المتعددة المساحات بحيث تتناسب مع احتياجات جميع العملاء و المزودة بأرقى و أجود الخدمات و المرافق بأسعار تنافسية فضلا عن الاختيار الأمثل لموقع هذه المشاريع، و التي يعتبر من أبرزها حاليا مشروع Club Town الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي في قلب المعادي حيث تبعد 5 دقائق فقط من طريق القاهرة – العين السخنة، و20 دقيقة من القاهرة الجديدة، و30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي.

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