تعيين بشار بشايرة في منصب العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا

الشركة الرائدة Cloudflare تواصل تعزيز أعمالها في الشرق الأوسط وتركيا من خلال فريق عملها إنطلاقاً من مكتبها الإقليمي في دبي مع التركيز على دعم العملاء والابتكار والنمو عبر المنطقة

دبي- الإمارات العربية المتحدة : اعلنت اليوم شركة Cloudflare (رمزها في بورصة نيويورك: NET)، شركة تقنيات الأمن والأداء والموثوقية التي تساعد في بناء إنترنت أفضل، عن افتتاح أول مقر إقليمي لها في دبي لتعزيز أعمالها المتنامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لفريق عمل Cloudflare في الشرق الأوسط وتركيا، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في تأسيس مقرها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن، ومكاتبها في ميونخ وباريس ولشبونة. ومن المقرر أن يساعد فريق العمل الإقليمي لشركة Cloudflare الشركة على زيادة أعمال العلامة التجارية الرائدة واستقطاب العملاء ودعم أعمالهم، وتوظيف المواهب الجديدة من ذوي الخبرة. كما أعلنت الشركة عن تعيين بشار بشايرة أول عضو منتدب لها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، والذي يتمتع بخبرة تمتد على مدار أكثر من 25 عامًا في مجال البرمجيات والتكنولوجيا، لتولى إدارة مقر لشركة في الشرق الأوسط وتركيا وفريق عملها في المنطقة. .

وفي هذا السياق، قال آندي لوكهارت، رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد الإمارات العربية المتحدة مركزاً لأحد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط و الريادة في الابتكار في المنطقة وجميع أنحاء العالم. كما تشكل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة لعملنا نظراً للتركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب المهتمين بالمحتوى على الإنترنت وعلى نطاق واسع. دبي تحتضن أحد مراكز البيانات السبعة والعشرين التابعة لنا في الشرق الأوسط وتركيا. وأضاف آندي لوكهارت: " يسعدنا أن نرحب ببشار لقيادة الفريق وتعزيز أعمالنا في هذه المنطقة. إن وجود مكتب وفريق عمل في دبي يأتي انطلاقًا من التزامنا المتواصل تجاه دعم نمو الأعمال في المنطقة، كما يتيح لنا الفرصة لنكون أقرب إلى عملائنا وتوسيع أعمالنا في المنطقة."

وقد بدأت Cloudflare الاستثمار في تعزيز عملها بالمنطقة من خلال توسيع شبكتها في الشرق الأوسط وتركيا في عام 2015. وحالياً مع وجود مراكز بيانات تمتد عبر أكثر من 270 مدينة في أكثر من 100 دولة حول العالم، تواصل الشركة تعزيز عملها لتلبية متطلبات المستخدمين المتصلين بالإنترنت في كل مكان. تمتلك الشركة 27 مركزًا للبيانات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كل من البحرين ، العراق ، المملكة الأردنية الهاشمية ، المملكة العربية السعودية ، الكويت ، لبنان ، سلطنة عمان ، قطر ، تركيا والإمارات العربية المتحدة.

لدى الشركة ملايين العملاء على مستوى العالم، ويمثل عملاء الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طيفًا واسعًا من مختلف المجالات. وخلال ديسمبر 2021، نشرت شركة Cloudflare أول تقاريرها السنوية والذي يعكس الالتزام المتواصل بالمساعدة في بناء شبكة إنترنت أفضل تتميز بالموثوقية ومتاحة للجميع ومستدامة. وقد ركزت الشركة على وضع دليلٍ للوصول إلى إنترنت خالٍ من الانبعاثات، وتحسين كفاءة شبكتها العالمية التي تعمل بالفعل على طاقة متجددة بنسبة 100 بالمائة، وإطلاق أدوات جديدة لمساعدة الشركات الأخرى على دمج الاستدامة في تطبيقاتها. وخلال فبراير 2021، أطلقت Cloudflare برنامج Project Fair Shot- وهو برنامج يوفر منتج Waiting Room الخاص بنا مجانًا لأي حكومة أو بلدية أو شركة خاصة/عامة أو أي شخص مسؤول عن جدولة و/أو توزيع لقاح كوفيد-19.

وقد تم تعيين بشار بشايرة، في منصب أول عضو منتدب لشركة Cloudflare في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، بهدف تطوير وإدارة أعمال الشركة وفريق عملها في المنطقة. وبهذه المناسبة علَق بشار بشايرة : "مع المضي قدماً نحو التحوّل الرقمي وزيادة تبني الحلول السحابية، تحتاج المؤسسات إلى إنترنت سريع وآمن وموثوق أكثر من أي وقت مضى، لخدمة عملائها وشركائها وموظفيها بكفاءة وحمايتهم على النحو الأمثل، وهو التحوّل الذي تقوده شركة Cloudflare. وقد حققت الشركة الريادة عالمياً في هذا المجال، ويسعدنى المساهمة في تعزيز هذه التقنية المبتكرة في المنطقة وبناء شبكة إنترنت أفضل لجميع أطياف المستخدمين ودعم انتشار وتطوير الاقتصادات والمجتمعات الرقمية الإقليمية."

وعلى مدار العامين الماضيين، قامت Cloudflare بزيادة حجم فريقها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكثر من 100 في المائة، حيث يبلغ عدد موظفيها حالياً نحو 700 موظف. وبالنسبة للشرق الأوسط وتركيا، تشمل أولويات خطط الشركة إطلاق مراكز بيانات جديدة، وزيادة الحصة السوقية من خلال بناء الشراكات، وتوسيع قاعدة عملائها، وتمكين الفريق المحلي من مواكبة نمو الأعمال التجارية لخدمة عملائها بشكل أفضل. وينضم مقر Cloudflare في دبي إلى مجموعة المكاتب العالمية الأخرى للشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مدينة أوستن بولاية تكساس، ومدينة شامبين بولاية إلينوي، ومدينة سياتل بولاية واشنطن، ومدينة نيويورك بولاية نيويورك، ومدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ومدينة واشنطن العاصمة، ولشبونة، ولندن، وميونيخ، وباريس، وبكين، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو.

#بياناتشركات

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للمزيد من المعلومات حول شركة Cloudflare، يُرجى الإطلاع على الروابط أدناه:

● خريطة شبكة Cloudflare

● صفحة وظائف Cloudflare

● أسبوع المنصات من Cloudflare

نبذة عن Cloudflare

شركة Cloudflare (www.cloudflare.com / @cloudflare) لديها رسالة تؤمن بها تتمثل في توفير شبكة إنترنت أفضل لجميع الناس. وتعمل Cloudflare من خلال مجموعة منتجاتها على حماية وتسريع أي تطبيق عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى إضافة أجهزة أو تثبيت برامج أو تغيير سطور التعليمات البرمجية. تُمكِن Cloudflare

خصائص إنترنت تجعل حركة مرور بيانات الويب موجهة كليةً عبر شبكتها العالمية الذكية، والتي تصبح أكثر ذكاءً مع كل طلب. ونتيجةً لذلك، تشهد هذه الخصائص تحسنًا كبيرًا في الأداء وانخفاض عدد رسائل البريد العشوائي والهجمات الأخرى. وقد تم اختيار Cloudflare ضمن قائمة Entrepreneur Magazine التي تضم أفضل ثقافات الشركات في عام 2018، كما تم تصنيفها من بين الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company في عام 2019. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ولديها مكاتب في كل من مدينة أوستن بولاية تكساس، ومدينة شامبين بولاية إلينوي، ومدينة نيويورك بولاية نيويورك، ومدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ومدينة سياتل بولاية واشنطن، ومدينة واشنطن العاصمة، وفي تورنتو، ولشبونة، ولندن، وميونيخ، وباريس، وبكين، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو.

البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في القسم 27-أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21-هـ من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وهي بيانات تنطوي على مخاطر وأوجه عدم يقين جوهرية. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات الاستشرافية مما تحتوي عليه من كلمات مثل "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "يُتوقع" أو "نستكشف" أو "نخطط" أو "نتصور" أو "يمكن" أو "يُعتزم" أو "يُستهدف" أو "مشروع" أو "يُؤمل" أو "يُعتقد" أو "تقديرات" أو "تنبؤات" أو "احتمالات" أو "استمرار" أو صيغة النفي من الكلمات أو غير ذلك من المصطلحات أو التعبيرات المشابهة التي تتعلق بتوقعات أو إستراتيجية أو خطط أو مقاصد Cloudflare. ومع ذلك، لا تحتوي جميع البيانات الاستشرافية على هذه الكلمات الدلالية. وتشمل البيانات الاستشرافية الصريحة أو الضمنية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالفوائد المتوقع أن تتحقق لشركة Cloudflare وعملائها من مكتبها الذي تم افتتاحه حديثًا في دبي، والتطوير التكنولوجي لشركة Cloudflare، وعملياتها المستقبلية، ونموها، ومبادراتها، واستراتيجياتها، والتعليقات التي أدلى بها نائب رئيس Cloudflare لمبيعات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها. ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية لشركة Cloudflare جوهريًا عن تلك المذكورة في البيانات الاستشرافية أو المفهومة ضمنًا منها بسبب عددٍ من العوامل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المفصلة في ملفات Cloudflare المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك تقريرها السنوي في النموذج 10-K المقدم في 1 مارس 2022، وكذلك الملفات الأخرى التي قد تقدمها Cloudflare من وقت لآخر للهيئة.

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