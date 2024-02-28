أطلقت شركة " ماستر جروب " للتطوير العقاري احدث مشروعاتها بالسوق المصرى بأكثر المناطق تميزا ب R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى إطار خطة الشركة الاستراتيجية فى التوسع بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد نجاحها فى تحقيق معدلات إنجاز قياسية والانتهاء بالكامل من بيع مشروعها السكنى المميز بالعاصمة " ذا سيتى " والذى حقق اقبالا كبيرا من العملاء وحقق نجاحا كبيرا من حيث حجم الانشاءات ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.



وقال محمد لاشين خلال حفل إطلاق المشروع الجديد والذى يحمل City Oval the club إنالمشروع ثانى مشروعات الشركة السكنية بالعاصمة ويقدم نموذجا جديدا ومختلفا للحياة العصرية الرائعة والتصميم المعمارى المبتكر ، لافتا إلى أن المشروع يقع فى منطقة R8 بالعاصمة الادارية على مساحة ٣٠ فدان ويمتاز بوجود مساحات خضراء وبحيرات ومناطق خدمات تستحوذ على أكثر من ٧٠ % من اجمالي مساحة المشروع ، الذى يعتبر أحد أهم المشاريع الاستثنائية المميزة جدا لأنه يدعم استراتيجية الشركة المستقبلية فى تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة تكون اضافة قوية للمجموعة لتعميق جذورها بمجال التطوير العقارى فى مصر وتحقيق مستهدفاتها فى ان تكون واحدة من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر.

وأضاف لاشين ان مشروع الشركة الجديد سيكون بداية لقصة نجاح جديدة للشركة داخل بالسوق العقارى والتى بدأت بمشروعها الأول بالعاصمة وهو مشروع "THE CITY" بمنطقة الـR7 بمساحة 54 فدان والذى شهد معدلات نجاح وإنجاز على أرض الواقع كبيرة جدا ، مؤكدا ان استراتيجية الشركة تعتمد على مجموعة واضحة من القيم ، تتمثل فى المصداقية والالتزام مع عملائها وتوفير كافة احتياجاتهم فى مشروعاتها الحالية والمستقبلية وتنفيذ الجدول الزمني للمشروعات وفقا للخطة الموضوعة والمتفق عليها مع العملاء فى المواعيد المحددة لذلك ، مشيرا الى ان مشروع " ذا سيتى " يسير بمعدلات جيدة ،وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ ، و المتفق عليها مع شركة العاصمة الإدارية ، ليصل المشروع إلى معدلات بناء قياسية، مشيدا بدور شركة العاصمة وتعاملها مع هذا المشروع القومى العملاق بادراك شديد لأهمية إنجازه بأسرع وقت ووفقا لأعلى المعايير من خلال عدد من التيسيرات والإجراءات التى تتخذها مؤخرا من أجل إنجاز المشروعات وتسليمها للعملاء وفقا لكافة المعايير العالمية فى انشاء مدن ذكية مستدامة والالتزام أيضا بمعدلات تنفيذ قوية على أرض الواقع لحماية حقوق العملاء .

وأشار لاشين إلى أن الشركة حققت رؤية طموحة خلال العام الماضى للتوسع فى تنفيذ مشروعات مختلفة تلبى احتياجات عملائها وتحقق لهم ميزة إضافية حيث أطلقت فى الربع الأخير من ٢٠٢٣ مشروع Allegra التجاري الطبي والتعاقد مع احد اكبر شركات ادارة المشروعات الطبية في مصر لإدارة المبني الطبي بالمشروع والذى يقع على عدد من المحاور الرئيسية فى منطقة ال R7 والذى يحتوى ايضا على جزء ادارى وتجارى يتضمن أعلى العلامات التجارية والترفيهية الشهيرة واول مجمع للسينمات بالمنطقة بالإضافة لتوفير اعلى معدلات الترفية والخدمة لسكان مشروع " " the city لتلبية احتياجات عملائها فى كل مشروعاتها.

وأعرب مصطفى لاشين – نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب خلال كلمته عن سعادته بإطلاق مشروع الشركة الجديد والذى سيكون وفقا لرؤية ومخطط الشركة الهندسى والمعمارى للمشروع علامة مضيئة وفارقة فى تاريخ شركة ماستر ، موضحا أن المشروع الجديد يمتاز بروعة ودقة تصميماته وتنوع مساحاته التى تلبى كافة احتياجات العملاء بالإضافة إلى تمتعه بكم هائل من الخدمات الترفيهية والاساسية لكل قاطنى المشروع من حيث وجود مسطحات خضراء وبحيرات ونادى اجتماعى على مساحة ٣ الاف متر وتراك للجرى والمشى وملاعب للاسكواش وتنس البادل وممرات سير للدراجات واماكن مخصصة للأطفال وأخرى للقراءة وحمامات سباحة ، علاوة على وجود مركز تجارى على مساحة ١٠ الاف متر متنوع الخدمات من محلات تجارية وبراندات شهيرة للمطاعم والكافيهات لخدمة سكان المشروع والمناطق الحيوية المحيطة به ، مما يجعل المشروع من الاختيارات الأولى للعملاء ، نتيجة عدة عوامل أساسية تم مراعاتها فى التصميمات الهندسية والمعمارية والخدمات واماكن الترفية داخل المشروع ، لافتا الى أن الشركة حرصت أيضا على التعاقد مع كبرى شركة الاستشارات الهندسية والخبرات التى ستشرف على تنفيذ المشروع وفقا لاعلى المعايير وسيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقدات قريبا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة ان هناك خطة توسعية للشركة تم وضعها مؤخرا من اجل تنفيذ مشروعات متنوعة ومختلفة فى عدد من المناطق الحيوية فى عدد من المدن الواعدة استثماريا مثل منطقة الساحل الشمالى وغرب القاهرة تعكف الشركة الان على دراستها لاختيار افضلها وطرحها خلال النصف الثانى من العام الثانى ، لتعزيز المنافسة والثقة لدى العملاء والاهتمام بالمنتج العقارى المقدم للعميل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة له خلال الفترة المقبلة.

وقال على جابر – العضو المنتدب للقطاع التجارى بالشركة أن " Oval City "يمتاز بالتخطيط الجيد وبعناية فائقة لكل جزء داخل المشروع لتوفير اعلى خدمات ورفاهية وجودة حياة داخل المشروع تجعله وجهة سكنية لا مثيل لها لراغبى التميز والرقى حيث تم تخصيص مساحة تتجاوز ٧٠ % لأعمال اللاند سكيب والبحيرات والخدمات المتنوعة من اجمالى مساحة المشروع بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير أشجار ونباتات نادرة جدا تميز كل منطقة سكنية عن غيرها داخل ليشعر العميل بالتنوع والاختلاف فى المناظر الطبيعية داخل المشروع علاوة على مراعاة تنوع المساحات الخاصة بالوحدات السكنية المقدمة ما بين دوبلكس تتراوح مساحتها ما بين ٤٠٠ إلى ٢٣٢ متر وشقق سكنية تتراوح مساحاتها ما بين ٢٠٤ إلى ١٢٠ متر مما يعطى راحة وتنوع للعميل فى اختيار المساحة التى تناسبه .

وأضاف جابر أن الشركة تقدم لعملائها بمناسبة إطلاق المشروع أسعارا تنافسية وعروض خاصة جدا حيث يتراوح سعر المتر ما بين ٢٤ وحتى ٣٣ الف جنيه ، وتقدم أيضا تسهيلات فى السداد تصل الى ١٠ سنوات وخصم خاص على الشراء بنظام الكاش يصل إلى ٣٣ % لفترة محدودة ، مؤكدا على أن شركة ماستر تحرص دائما على تقديم افصل الخدمات والامتيازات لعملائها وان هناك ثقة كبيرة اكتسبتها الشركة العام الماضى يتضح من خلال أرقام نتائج الأداء للشركة خلال عام ٢٠٢٣ والذى تخطى معدل نمو ٥٠٠ % مقارنة بعام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الحالي ٢٠٢٤ تحقيق ضعف معدل النمو الذي تم تحقيقه في عام ٢٠٢٣ ، تزامنا مع طرحها لمشروعها الجديد واستعدادها لطرح مشروع اخر خلال النصف الثانى من العام الماضى.



وخلال الحفل قام كل من محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب ومصطفى لاشين نائب رئيس مجلس الإدارة وعلى جابر العضو المنتدب للقطاع التجارى بتكريم شركاء النجاح للشركة من شركات التسويق العقارى الكبرى العاملة بالسوق المصرى والتى كان لها عظيم الاثر فى تحقيق معدلات نمو كبيرة للشركة .

#بياناتشركات

-انتهى-