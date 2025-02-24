نجحت شركة مصر للمقاصة في إتمام مشروع التحديث الشامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بتصميم معتمد من شركة Cisco وبالتعاون مع شركتي Raya وGTS ، وذلك كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الشركة التشغيلية وخلق بيئة أكثر أمانا وابتكاراً في قطاع الخدمات المالية .

ولقد تم تنفيذ هذا المشروع الرائد وفقاً لأعلى المعايير العالمية حرصا من الشركة على تطبيق أحدث التقنيات لبناء بنية تحتية متطورة تدعم متطلبات المستقبل.

ويعكس هذا المشروع تحولات كبيرة في تصميم وهيكلة البنية التحتية لشبكة المعلومات ونظم التامين مما يعزز مستويات الأمان والمرونة والتي من أبرزها تقسيم الشبكة وتوزيعها بفعالية حيث تم إنشاء مناطق مخصصة لكل من مراكز البيانات والمنطقة العازلة والمباني الإدارية مما يجعل الهيكل الشبكي مقسم ومؤمن بالكامل بدلاً من الشبكة التقليدية المسطحة.

بالإضافة تم تعزيز أمن وحماية المعلومات وفقاً لأعلى واحدث المعايير العالمية عن طريق إنشاء منصة للتحكم في الوصول وفقاً لمبدأ الثقة الصفريةZero-Trust إلى جانب أنظمة كشف التسلل لرصد التهديدات بشكل استباقي وكذلك تحديث أنظمة الحماية المتقدمة لتعزيز الدفاعات السيبرانية.

هذا واعتمدت مصر للمقاصة في تنفيذها لهذا المشروع على تطبيق حلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات والرؤية الشاملة بواسطة تقنيات SD-WAN الذكية لتحسين إدارة حركة البيانات وزيادة كفاءة الشبكة بالإضافة إلى توفير أدوات متطورة لمراقبة وتحليل وتحسين الأداء.

كما نجحت في تحسين جاهزية مواقع العمل والتعافي من الكوارث وذلك بإعادة تصميم شاملة تفصل بين المقر الرئيسي وموقع التعافي من الكوارث مما يضمن استمرارية الأعمال وسرعة الإستجابة في حالات الطوارئ .

والجدير بالذكر ان البنية المحدثة تتميز بأنها بنية مستقبلية وقابلة للتوسع حيث قامت مصر للمقاصة بإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة ومتطورة تدعم التقنيات الناشئة مما يمكنها من الاستعداد للتحولات المستقبلية في القطاعين المالي والتكنولوجي.

وفي هذا الصدد صرح المهندس هشام مبروك العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة بأن مشروع تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات يعكس التزام مصر للمقاصة بالتميز والأمان ومواكبة التطور التكتولوجي ، مضيفا "انه بفضل التعاون الوثيق مع Cisco وRaya و GTSنجحنا في بناء شبكة أكثر أماناً ومرونة وكفاءة ، مما يمكننا من مواصلة تقديم خدمات مالية بمواصفات عالمية."

كما أكد على أن هذا الإنجاز يعد خطوة جوهرية ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل لشركة مصر للمقاصة مما يعزز مكانتها كرائدة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية.

وتعد شركة مصرللمقاصة للإيداع والقيد المركزي هي الشركة المسئولة عن عمليات التسوية والمقاصة للأوراق المالية كونها تمثل بنك الإيداع والحفظ المركزي لها علاوة على تنفيذ العمليات المقررة على تلك الأوراق المالية نيابة عن الجهات المصدرة كما أنها الشركة المنوطة بإنشاء نظام القيد المركزي وفقأ لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة2000.

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