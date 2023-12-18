في إطار سعيها لتوسيع نطاق استخدام USDC في الشرق الأوسط

«Circle» العالمية في مجال التكنولوجيا المالية تُوقع مذكرة تفاهم مع «فيوز Fuze» منصة البنية التحتية للأصول الرقمية المبتكرة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "سيركل إنترنت فاينانشال Circle Internet Financial"، الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية اليوم مذكرة تفاهم مع «فيوز Fuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية المُبتكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز عملية تداول الأصول الرقمية. وسوف تعمل Circle، المصدرّة للعملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي USDC جنبًا إلى جنب مع فيوز Fuze لتوسيع نطاق اعتماد الدولار الرقمي من قبل عملاء جدد في المنطقة، مثل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التقليدية وشركات الـ (ويب 3).

وتهدف الشركتين بموجب الاتفاقية التي تشمل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا إلى تمهيد الطريق لتوسيع نطاق تداول العملة المستقرة المدعومة بالدولار USDC وخوض تجارب لمعرفة حالات الاستخدام الجديدة في هذه الأسواق.

وفي تعليقٍ لها قالت ميريام كيوان، نائب رئيس الشراكات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدىCircle : "يمثل هذا التعاون إنجازًا هامًا في إطار سعينا لتعزيز وتحسين الشمول المالي ودعم اعتماد العملات المستقرة للمدفوعات المدعومة بالاحتياطي الكامل في المنطقة. ونهدف من خلال الشراكة مع "فيوز Fuze" إلى حشد الجهود لتوسيع نطاق الوصول واستخدام عملة الدولار الرقمي USDC وتعزيز التكامل بين التمويل الإقليمي والعالمي. كما نتطلع إلى بناء شراكة ناجحة ومثمرة تدعم الابتكار وتفتح آفاق لفرص جديدة سواءًا للأفراد أو الشركات في هذه الأسواق الحيوية".

وبدوره أعرب محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze» عن أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نحن نتقاسم رؤية مشتركة تتمثل في طرح خدمات مالية أكثر كفاءة لتمكين البنية التحتية للأصول الرقمية من بناء اقتصاد أكثر ترابطًا واستدامةً وشمولاً. كما نتطلع إلى توطيد علاقاتنا مع فريق عمل Circle ومتحمسون للغاية لتطوير مستقبل القطاع المالي معًا".

وحققت منصة فيوزFuze التي أشرف على تأسيسها محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي للمنصة، وأربيت ميهتا، المدير التنفيذي للعمليات، وسريجان شيتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، قفزة نوعية في تمكين البنية التحتية للأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة وذلك من خلال حصولها على الترخيص التنظيمي وإغلاق جولة تمويل بذري تُعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة.

لمعرفة المزيد عن فيوز Fuze يرجى زيارة الموقع: fuzefinance.com

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نبذة عن «Circle»

Circle Internet Financial”"، هي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية تهدف إلى تمكين الشركات للاستفادة من قدرات العملات الرقمية والبلوك تشين العامة للقيام بعمليات التجارة والدفع وما يخص التطبيقات المالية حول العالم. وهي المصدرّة للعملة المستقرة (USDC) المدعومة بالدولار الأمريكي واليورو الرقمي Euro Coin، القابلة للتشغيل البيني، وبروتوكولات تبادل الأموال عبر الانترنت بشكل موثوق. ومن خلال منصتها المفتوحة والقابلة للبرمجة، وواجهات برمجة التطبيقات (API)، تساعد Circle المؤسسات في إدارة أعمالهم من خلال الإنترنت، سواءً للقيام بعمليات الدفع الدولية، أو إنشاء تطبيقات عالمية مدعومة بتقنية الـ (ويب 3)، أو إدارة خزينتهم الداخلية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: circle.com

نبذة عن «فيوز Fuze»

تعتمد «فيوز Fuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية الرائدة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجًا قائمًا على توفير حلول تُمكن مزودي الخدمات المالية من تخطيط وتنظيم وتطبيق بنية تحتية لتداول الأصول الرقمية وإطلاق منتجات عالمية مرخصة بسرعة وسلاسة وأمان.

وتوفر فيوز (منصة الأصول الرقمية كخدمة) بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة محليًا بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. فضلاً عن (التداول اللامركزي لخدماتها المتاحة OTC) ودعم المؤسسات والصناديق والأثرياء للتواصل والقيام بعمليات تداول الأصول الرقمية على نطاق واسع.

وفي أغسطس 2023، أعلنت فيوز عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار أمريكي بقيادة «فيرذر فينتشرز» وبمشاركة «Liberty City Ventures» في نيويورك، تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة. ولدى المنصة مكتبًا رئيسيًا في «هب 71» و مكاتب إقليمية في كلٍ من دبي واسطنبول، حيث تدعم من خلال أعضاء فريق عملها النمو المتسارع للنظام البيئي الخاص بالأصول الرقمية بينما تتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية لرسم رؤية شاملة وطويلة المدى حول القطاع.

لمعرفة المزيد حول «فيوز Fuze»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: fuze.finance