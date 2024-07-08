القاهرة، مصر: أطلق البنك التجاري الدوليCIB ، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع ماستركارد، شركة التكنولوجيا الرائدة في صناعة المدفوعات، بطاقة ائتمان ماستركارد World Elite المعدنية الجديدة حصريًا لعملاء البنك من فئة CIB Private ذوي الثروات العالية داخل القطاع المصرفي الخاص، يُمكن الحصول على هذه البطاقة فقط من خلال دعوة خاصة من البنك.

تتميز بطاقة ائتمان ماستركارد World Elite المعدنية بتصميم فريد فهي مصنوعة من المعدن الخالص وتزن حوالي 22 جرام، لتمنح حامليها احساس بالفخامة والاناقة وتقدم تجربة مصرفية أكثر رفاهية تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط حياتهم المتميزة.

وتقدم البطاقة مجموعة من المزايا الفريدة لدى مجموعة مختارة من أرقى العلامات التجارية العالمية؛ وكذلك في الفنادق بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بتجارب تسوق لا مثيل لها داخل مصر وخارجها. كما تتيح البطاقة ميزات حصرية صممت خصيصًا لراحة العملاء أثناء السفر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نقاط إضافية عديدة بجانب مجموعة من المزايا الأخرى المختارة بعناية.

وفي هذا الإطار، صرح رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي CIB : "يسعدنا أن نكون اول بنك في مصر يقدم بطاقة ائتمان ماستركارد World Elite المعدنية الجديدة بما يتوافق مع رؤيتنا لتقديم منتجات مبتكرة لعملائنا تلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار." وأضاف: "نفخر بأن نقدم من خلال هذه البطاقة منتجات فريدة من نوعها تفوق المنتجات التقليدية، وتقدم امتيازات وخدمات مصممة خصيصًا لعملائنا المميزين."

ومن جانبه، قال آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية، ماستركارد : "إننا في ماستركارد ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتناسب مع أنماط حياتهم. وسنقدم من خلال تعاوننا مع البنك التجاري الدولي في مصر، تجارب مصرفية فريدة لحاملي البطاقات، تجمع بين الراحة والرفاهية بسلاسة. وستوفر بطاقة ماستركارد وورلد إيليت المعدنية سهولة الحصول على خدمات رفيعة المستوى والاستمتاع بامتيازات مميزة، بما يسمح لعملائنا الدخول في عالم من الفخامة والرقي الذي لا مثيل له."

يأتي ذلك التعاون انطلاقاً من حرص ماستركارد والبنك التجاري الدولي على تقديم أفضل الخدمات لحاملي البطاقات في مصر ومواكبة أحدث التطورات بالصناعة المصرفية العالمية.

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