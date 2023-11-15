أعلنت شركة هبوب الرائدة في خدمات الأمن السيبراني والمملوكة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تعاونها مع "جوجل كلاود"، وذلك بهدف تقديم خدمة " Chronicle CyberShield" لأول مرة في المملكة وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز خدمات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي، وذلك في فعالية بلاك هات 23 المقامة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من الفترة 14 إلى 16 نوفمبر 2023م.

وتعد خدمة "Chronicle CyberShield" حلًا شاملًا يتيح للجهات الحكومية استخدام التقنيات والموارد لاكتشاف التهديدات السيبرانية بشكلٍ استباقي وفعال، إلى جانب مراقبة تطوراتها المستمرة، حيث تعتمد الخدمة على اكتشاف المخاطر من خلال تحليل وتخزين المعلومات المتعلقة بالأمن داخل المؤسسات باستخدام البنية الأساسية لجوجل كلاود وذلك لاكتشاف التهديدات بشكل أسرع وعلى نطاق واسع متفوقةً بذلك على النظام الحالي، وهو ما يجعلها أداة فعالة في حماية البيانات والتعامل مع مصادر متنوعة.

وتأتي هذه الشراكة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي من خلال تبني الشركات والجهات الحكومية للتقنيات الجديدة بما يعزز الأمن السيبراني، حيث تُطبق "هبوب" هذه الخدمة من خلال إطلاق مركز عمليات أمني حكومي متقدم يتيح الكشف الاستباقي للتهديدات بشكلٍ فعال، كما ستتمتع شركة هبوب بإمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات مانديانت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وهي إحدى شركات جوجل كلاود، حيث تشمل هذه الخدمات الاستجابة للحوادث السيبرانية، تقييم الاختراق والدفاع السيبراني، بهدف حماية العملاء.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة هبوب م. صالح الحقباني حرصهم على تقديم خدماتهم لطيف واسع من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم في قطاع الأمن السيبراني، وأكد على أهمية خدمات المراقبة الأمنية المدارة والتي تنمو بشكل كبير بسبب التشريعات والضوابط الأمنية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني وكذلك المخاطر الكبيرة الناتجة عن التهديدات السيبرانية والأساليب الجديدة والمعقدة لمجموعات الاختراق المتقدمة (APT) في تجاوز واختراق المنظومات التقنية. وأضاف الرئيس أيضًا أن هبوب عملت على بناء خدمة المراقبة الأمنية المدارة بالشراكة مع شركة قوقلجوجل عبر استخدام Google Chronicle Cybershield المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI التي تمكنه من اكتشاف واصطياد التهديدات السيبرانية المعقدة، حيث أن هبوب تسعى للمساهمة في خلق فضاء سيبراني آمن وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تم العمل على مواءمتها مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من جهته، صرّح السيد ستيوارت ماكنزي، مدير عام منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مانديانت للاستشارات، وهي جزء من جوجل كلاود، قائلاً: "مع تقدم المملكة العربية السعودية نحو رؤية 2030 يستمر الطلب على حلول الأمن السيبراني بشكل متزايد، تتمتع شركة هبوب بإمكانيات مميزة لتقديم خدمة Chronicle CyberShield في المملكة، مستفيدة من الإمكانات التكنولوجية الهائلة لمنصة جوجل كلاود في الوصول إلى معلومات التهديدات السيبرانية وقدرات مانديانت الاستشارية، نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد لحماية المملكة من مخاطر التهديدات السيبرانية بجميع أشكالها."

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- انتهى -

عن هبوب

تختص شركة هبوب لخدمات الأمن السيبراني بتقديم خدمات الأمن الإلكتروني وأمن المعلومات بقدرات وإمكانات وطنية لتعزيز المستوى الأمني عبر كافة الجهات والمؤسسات والقطاعات في الممكلة العربية السعودية.

عن غوغل كلاود

تعمل غوغل كلاود على تسريع قدرة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي عبر كافة أعمالها وعملياتها. تقدم الشركة حلولاً مؤسساتية شاملة تسخر أحدث تقنيات وأدوات غوغل لمساعدة المطورين على تصميم الحلول بشكل أكثر استدامة. يستخدم العملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة حلول غوغل كلاود باعتبارها الشريك الموثوق لتمكين النمو والوصول إلى حلول فاعلة لأبرز التحديات والمشاكل.