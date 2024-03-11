قرنتافاي، الشركة الحائزة على جائزة شركة العام في مجال التقنية الرياضية من Gitex، تضع نفسها كأكبر منصة استكشاف وتطوير لمواهب كرة القدم الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.

ستستفيد قرنتافاي من منظومة Chiliz وبنيتها التحتية التقنية وخبراتها لتسرع من تبنيها لتقنيات ويب3 وتوسعها على المستوى العالمي.

ستدشن Chiliz عملياتها في الرياض لدعم مشاريع كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 المرتكزة على التحول الرقمي.

المملكة العربية السعودية، جدة : يسُر شركتا Chiliz العالمية وقرنتافاي السعودية (Grintafy) لإعلان عن اتفاقية تصبح بموجبها Chiliz، المطورة لمنظومة SportFi والمعروفة من خلال Chiliz Chain ومنصة Socios.com، مستثمرًا وشريكًا استراتيجيًا في قرنتافاي، منصة استكشاف وتطوير المواهب في الشرق الأوسط.

يمثل الاستثمار أول مساهمة من Chiliz في كرة القدم السعودية التي شهدت تطورًا هائلًا في الفترة القصيرة الماضية، حيث ستطلق الشركة عملياتها في العاصمة الرياض لدعم مشاريع كرة القدم بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المرتكزة على التحول الرقمي. كما ستعمل على ربط المواهب السعودية مع كبار الأندية الأوروبية في خطوة تبرز أهمية الاستثمار في الشركات المحلية لتعزيز الفرصة الكامنة في القطاع.

وستمهد الشراكة لاستفادة متبادلة مع شركاء Chiliz الذين يتجاوز عددهم 60 شريكًا بينهم أندية كرة قدم شهيرة، في الوقت الذي ستساعدهم فيه قرنتافاي بالتوسع إلى السوق السعودية من خلال خبراتها القوية وشبكة علاقاتها الواسعة.

تفخر قرنتافاي بكونها أكبر منصة لاستكشاف المواهب في منطقة الشرق الأوسط مع نحو 2 مليون مستخدم، وقد انعكس تطورها على جذب عديد المستثمرين لها بينهم صندوق واعد فنتشرز المملوك لأرامكو السعودية. وسبق لقرنتافاي عقد شراكات من منظمات كروية بارزة في منطقة الشرق الأوسط، وعدة أندية في بطولات عالمية شهيرة على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، بجانب العديد من الأكاديميات النخبوية في العالم.

وبعد تتويجها بجائزة شركة العام في مجال التقنية الرياضية من Gitex، ستعزز قرنتافاي قدراتها التقنية بالاستفادة من منظومة وخبرات Chiliz والبنية التحتية التي تطورها لتسهيل تبنيها لتقنية ويب3 وتسخير تقنيات البلوك تشين في عدة استخدامات عبر منصتها؛ مثل تقييم اللاعبين، والتصنيفات، وشهادات الأداء.

وستمثل الشراكة خطوة مهمة في مسيرة قرنتافاي للمساهمة في تقدم وتطور كرة القدم السعودية في الوقت الذي تدعم فيه جهود انتشار المنصة عالميًا. وسيلعب دانييل ماغلييتا، المدير التجاري لكرة القدم في Chiliz، دورًا محوريًا في ذلك من خلال تعيينه مستشارًا رئيسيًا. وترمي الشراكة أيضًا إلى فتح آفاق جديدة للمزيد من الفرص للرياضيين السعوديين الشباب وتعزيز تطور اللعبة في المنطقة من خلال نهج خيري لرعاية المواهب المستقبلية.

وتعليقًا على الاستثمار، قال أليكس دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة Chiliz ومنصة Socios.com: "يمثل الاستثمار خطوة استراتيجية وإضافة قيّمة لكل من قرنتافاي ومنظومة Chiliz، كما يدعم رؤية السعودية الموسعة لكرة القدم. ونهدف معًا إلى دعم المواهب المحلية، ودعم قوى كرة القدم العالمية للاستثمار في السعودية. كما نريد أن نكون أحد الجسور الرقمية لرؤية 2030 بين أوروبا وأمريكا الجنوبية والمملكة العربية السعودية".

من جهته، قال مجدي اللولو، المؤسس والرئيس التنفيذي لقرنتافاي: "خلال بحثنا عن شريكنا التالي، حاولنا أن نختار شريكًا استراتيجيًا تتوافق رؤيته مع رؤيتنا. والحقيقة أن Chiliz لا تعتبر رائدة في مجال ويب3 في مجال الرياضة فحسب، بل تتشارك رؤيتنا لتغيير اللعبة وقطاع التقنيات الرياضية والتزامنا بدعم نمو كرة القدم في الشرق الأوسط، ولهذا السبب نحن سعداء بالاستثمار الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة تمكننا من مواصلة حلمنا مع أدوات وتقنيات جديدة. ونحن متحمسون للغاية للاستفادة من شبكة شركاء Chiliz".

عن Chiliz:

Chiliz هي موطن منظومة SportFi، حيث تتلاقى العلامات التجارية الرياضية مع الفرص اللامركزية. بنيتنا التحتية مدفوعة بـ Chiliz Chain، أول Layer-1 EVM متوافقة مع البلوك تشين تركز على الرياضة والترفيه، ومدعومة بالمنتج الرقمي المتداول CHZ. وتعتبر منصة Socios.com منتج الشركة الأساسي، حيث تضم مجتمعًا من أكثر من مليوني مستخدم، وتمتلك شراكات مع علامات تجارية كثيرة بما فيها عمالقة الأندية الأوروبية؛ إنتر ميلان، وأتليتكو مدريد، وأرسنال، ونابولي، وروما، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، ونابولي، ويوفنتوس، وآي سي ميلان، وعدة فرق فورمولا ون رئيسية.

عن قرنتافاي:

تأسست قرنتافاي في عام 2019، وتعد منصة استكشاف المواهب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وقد وصل عدد اللاعبين المسجلين فيها لما يقارب مليوني لاعب، حيث استخدموا التطبيق أكثر من 250 مليون مرة وقاموا بتنظيم ما يزيد عن 100 ألف مباراة وتجربة أداء، بجانب تحميلهم أكثر من 150 ألف ملف وسائط متعددة شوهدت أكثر من 200 مليون مرة، وتسجيلهم ما يزيد عن 600 ألف تقييم وطلبات مباريات تتجاوز نصف مليون، بالإضافة إلى تبادلهم أكثر من 6 ملايين رسالة.

تكرس قرنتافاي جهودها لاستكشاف المواهب الشابة ومنحهم الفرص وتمكينهم بالتقنية والترويج اللازم لإظهار مواهبهم وتحقيق أحلامهم، وقد عقدت شراكات مع أندية واتحادات محلية وعالمية لدعم جهودها؛ منها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي الاتحاد، ونادي الوحدة، وويست هام الإنجليزي، وأندية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

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