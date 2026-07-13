مع استعداد "CHERY" للعودة إلى السوق السعودية، تطل العلامة التجارية بهوية متجددة وتركيز واضح على تلبية احتياجات المستخدمين المحليين. وبالنسبة للعائلات السعودية التي تقدر الجودة الموثوقة والتقنيات الذكية وتجربة القيادة المريحة، لا تكتفي "CHERY" بطرح تشكيلة جديدة من السيارات فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز ارتباطها بالمستهلكين من خلال حلول تلامس تفاصيل الحياة اليومية في المملكة. ومع اقتراب الإطلاق الرسمي للعلامة في السعودية خلال الربع الرابع من العام، ستبرز تقنية "الركن الذكي الفائق" (SIVP) كواحدة من التقنيات الذكية الرئيسية التي تدعم الحضور المتجدد للعلامة التجارية في السوق.

في المملكة العربية السعودية، لا تُعد عملية ركن السيارة مجرد خطوة ختامية بسيطة للرحلة؛ إذ يواجه السائقون تحديات مألوفة في تنقلاتهم العائلية اليومية، مثل المشي ذهاباً وإياباً تحت أشعة الشمس الحارقة، والتنقل عبر تصاميم معقدة للمواقف في مراكز التسوق الكبيرة، والتنافس على أماكن الوقوف خلال العطلات، والتعامل مع المساحات الضيقة في المجمعات السكنية والراقية، فضلاً عن صعوبة فتح أبواب السيارات الكبيرة (من فئة الدفع الرباعي SUV) في المساحات المحدودة. ومن خلال تقنية (SIVP)، تهدف "CHERY" إلى دمج التكنولوجيا الذكية في تفاصيل الحياة الواقعية هذه، لضمان ألا تقتصر التكنولوجيا على مجرد استعراض للمواصفات، بل تكون وسيلة عملية للتخفيف من المتاعب اليومية التي يواجهها المستخدمون.

تستند تقنية (SIVP) إلى سيناريوهين رئيسيين: "الوصول للمنزل بخطوة واحدة" (One Step Home) و"الانطلاق بلمسة واحدة" (One Tap Departure)، لتقدم بذلك حلاً مصمماً خصيصاً ليتناسب مع الروتين اليومي للمستخدمين في منطقة الخليج. فعند العودة إلى المنزل، يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية الركن الذاتي عبر تطبيق الهاتف المحمول بمجرد تواجدهم في منطقة مخصصة داخل موقف السيارات؛ حيث تقوم المركبة بالتحرك داخل الموقف، وتحديد مساحة شاغرة، وتخطيط مسارها، وإتمام عملية الركن. أما عند الرغبة في الانطلاق، فيمكن للمستخدمين استدعاء المركبة عبر التطبيق، لتخرج تلقائياً من مكان الركن وتتوجه إلى منطقة انتظار مظللة (مثل ردهة المبنى أو المدخل)، مما يقلل من الحاجة إلى المشي لمسافات طويلة تحت درجات الحرارة المرتفعة للعثور على السيارة أو استلامها.

تكتسب هذه التجربة أهمية خاصة في السوق السعودي؛ فبالنسبة للعائلات التي تصطحب أطفالاً، أو المتسوقين المحملين بالأكياس، أو السائقين الذين يعتنون بأفراد العائلة من كبار السن، يمكن لتقليل مسافة المشي أو توفير بضع دقائق بعيداً عن أشعة الشمس أن يجعل الرحلة أكثر سهولة وراحة. وتأمل شركة "شيري"CHERY – ألا تقتصر ميزة "قدوم السيارة إلى المستخدم" على كونها مجرد ميزة تقنية ذكية، بل أن تصبح جزءاً طبيعياً وأكثر دفئاً من التنقل العائلي اليومي.

تُعد السلامة وتحكم المستخدم ركيزتين أساسيتين في تجربة نظام .SIVP وأثناء التشغيل، يمكن بث لقطات حية للمحيط الخارجي (رؤية محيطية) إلى الهاتف المحمول للمستخدم، مما يتيح له إيقاف النظام مؤقتاً أو تولي قيادة المركبة بنفسه في أي وقت. وقد زُوّد النظام بتقنية الإدراك الشامل بزاوية 360 درجة، ويعتمد على خوارزميات نماذج ذكاء اصطناعي متطورة وشاملة (end-to-end) للتعرف على المشاة والمركبات وغيرهم من مستخدمي الطريق، مع دعم قدرات التجنب الذكي واتخاذ القرارات الديناميكية. وفي حال استشعار النظام عدم القدرة على التعامل بأمان مع سيناريو متطرف أو شديد التعقيد، ستقوم المركبة بالتوقف جانباً بشكل استباقي، مع إخطار المستخدم عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة هاتفية.

وفي الوقت نفسه، تستجيب "CHERY" لمخاوف المستخدمين من خلال تحديد نطاق عمل واضح للنظام؛ إذ يقتصر استخدام SIVP بدقة على مناطق مواقف السيارات ولا يمتد ليشمل الطرق العامة. وتظل بعض المهام -مثل إجراءات التفتيش الأمني ​​عند مداخل مراكز التسوق، والقيادة على الطرق العامة، ودفع رسوم المواقف- خاضعة لتدخل المستخدم وفقاً للظروف الفعلية وإجراءات مرفق المواقف. وبالنسبة لشركة "CHERY"، لا تكمن التكنولوجيا الذكية المسؤولة في المبالغة في قدرات النظام، بل في جعل كل عملية استخدام واضحة وخاضعة للتحكم وموثوقة بالنسبة للمستخدم.

استجابةً للظروف الفريدة التي تتسم بها منطقة الخليج - بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، وأشعة الشمس القوية، والغبار، والازدحام بمركبات ضخمة ومتنوعة - أجرت شركة "شيري"(CHERY) تعديلات مخصصة لتلائم هذه البيئة. يعتمد النظام على حلول دمج تقنيات الإدراك التي تجمع بين تقنية "ليدار" (LiDAR) والكاميرات عالية الدقة، مع تحسينات خاصة في المستشعرات لضمان مقاومة الغبار وتبديد الحرارة؛ مما يساعد في التعامل مع بيئات الركن المعقدة التي تشهد وهجاً وانعكاسات ضوئية وأتربة عالقة وتفاوتاً حاداً بين الضوء والظلام. وبفضل اعتماده على شبكة عصبية متكاملة (من البداية للنهاية) تعتمد على منظور "عرض عين الطائر" (BEV) وآلية تنبؤ متعددة الوسائط ومزدوجة التكرار، يستطيع النظام التعرف على أنواع مختلفة من المركبات - مثل الشاحنات الصغيرة (بيك أب)، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكبيرة، وسيارات الركاب - مع التنبؤ بمسارات الأجسام المتحركة في الوقت الفعلي، مما يتيح استخدامه في سيناريوهات متنوعة تشمل مواقف السيارات تحت الأرض والمواقف المفتوحة المظللة.

في 29 يونيو، نظمت "شيري" فعالية تواصل مباشر مع وسائل الإعلام شملت الأسواق الخليجية الثلاثة الرئيسية: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر. وخلال الفعالية، قدم فريق إدارة العلامة التجارية شرحاً وافياً حول الوظائف الأساسية للنظام، والأسس التقنية التي يقوم عليها، وسيناريوهات التنقل المخصصة للسوق الخليجي. كما أجرى الفريق مناقشات مفتوحة مع ممثلين عن المستخدمين المحليين حول مواضيع شملت حدود عمل النظام، ومعايير السلامة، وقيود الاستخدام، والموثوقية في ظل درجات الحرارة المرتفعة. ولم تقتصر الفعالية على كونها عرضاً تقنياً فحسب، بل عكست فلسفة "CHERY" في التوطين التي تتبنى مبدأ "التواجد في المكان، والعمل من أجل المكان، والاندماج في المكان".

بدءاً من الكشف عن التقنيات الجديدة ووصولاً إلى مبدأ "الابتكار المشترك" مع المستخدمين، ومن القدرات العالمية للمنتجات إلى سيناريوهات التنقل المصممة خصيصاً للسوق السعودي، تعود "CHERY" بقوة إلى السوق السعودي بطرح منتجات متجددة، وتجربة تقنية أكثر تطوراً، ونهج أكثر انفتاحاً في التواصل مع المستخدمين. ومع اقتراب موعد الإطلاق المقرر في الربع الرابع من العام، ستوظف "CHERY" تقنيات ذكية - مثل نظام SIVP - كركيزة أساسية لترسيخ صورة "شيري الجديدة" في المملكة العربية السعودية؛ بوصفها علامة تجارية عالمية للسيارات العائلية القائمة على التكنولوجيا، والتي تتفهم احتياجات العائلات، وتضع السلامة في مقدمة أولوياتها، وتتمتع بقدرات تقنية عالية، وتلتزم بخدمة المستخدمين في المملكة على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات