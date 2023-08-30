خلال مشاركتها في معرض سيملس السعودية 2023

التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تشهد نمواً كبيراً، وبحسب تقرير Checkout.com، يفضّل 91٪ من المستهلكين في المملكة التسوق عبر الإنترنت

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، عن مشاركتها في معرض سيملس السعودية 2023 الذي يعقد في 4-5 سبتمبر المقبل في الرياض ويسلّط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. خلال مشاركتها تعتزم Checkout.com استعراض كيفية استخدام حلول الدفع المتطورة لتعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة.

وبصفتها راعياً وعارضاً لأول مرة في النسخة السعودية للمعرض، ستسلّط Checkout.com الضوء خلال مشاركتها على خبرتها الطويلة في إحداث ثورة في تجربة المستهلك وتحفيز نمو الأعمال من خلال أدوات الدفع الرقمية. إلى ذلك سيشارك مدير عام شركة Checkout.com لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ريمو جيوفاني أبونداندولو، في حلقة نقاش خاصة حول "استكشاف مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية"، حيث سيناقش أفضل الممارسات المتعلقة بربط التجارة الرقمية وتعزيز رضا العملاء من منظور خبرة Checkout.com في المملكة والمنطقة والتي تمتدّ على مدى عقد كامل.

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تشهد نمواً كبيراً بفضل الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية المحلية لتسهيل الاعتماد المستمر للمدفوعات الرقمية، وتمكين المزيد من الابتكار في هذا المجال، وتؤكد نتائج أحدث تقارير Checkout.com هذا الأمر حيث تشير أن 91٪ من المستهلكين في المملكة يفضلون الآن التسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى توفر حلول دفع سلسة وآمنة. وفي الوقت ذاته، تزدهر خيارات نموذج "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في جميع أرجاء المملكة، حيث تظهر البيانات أن حوالي نصف المستهلكين السعوديين اعتمدوا على هذا النموذج في مشترياتهم عبر الإنترنت خلال عام 2022، الأمر الذي يخلق فرصة فريدة للتجار في المنطقة من المقدّر أن تصل قيمتها إلى 89 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي تعليق له، قال عبدالله العسّاف، مدير عام Checkout.com في المملكة العربية السعودية: "باتت المدفوعات في ظل مشهد الاقتصاد الرقمي المتسارع اليوم، أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، مما يستدعي الشركات التعاون مع شريك مدفوعات يسهّل عليها تجاوز هذا التعقيد، ويعزز نموها بشكل مستمر من خلال المدفوعات. وهنا يأتي دورCheckout.com إذ أننا نلتزم بدعم الشركات في المملكة العربية السعودية لتزدهر وتنمو في ظلّ الاقتصاد الرقمي من خلال المدفوعات، وبما يتماشى مع رؤية المملكة وهدفها الطموح في زيادة اعتماد المعاملات غير النقدية لتصل إلى 70٪ بحلول عام 2030 ."

من جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، مدير عام Checkout.com في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يُظهر تقريرنا أن 78٪ من المستهلكين في المملكة العربية السعودية سيحافظون على مستوى إنفاقهم على التجارة الإلكترونية أو سيرفعونه هذا العام، وعليه يحتاج التجار إلى شريك مدفوعات وليس مجرد مزود. شريك يستمر معهم طوال هذه الرحلة خطوة بخطوة، وقادر على مساعدتهم في تحسين الإيرادات خلال زيادة معدلات قبول المدفوعات إلى الحد الأقصى، واستعادة المعاملات المرفوضة، وتقليل تكلفة المدفوعات، وتقديم تجارب سلسة لهم ولعملائهم على حد سواء. ونحن نتطلع قدماً إلى الترحيب بزوار معرض سيملس السعودية في جناحنا، لنستعرض أمامهم كيف يمكن لشركة Checkout.com أن تدعمهم وتمكّنهم من الابتكار والبناء من أجل المستقبل".

هذا وتنشط شركة Checkout.com في المملكة منذ عام 2014، ولها مكتب في العاصمة الرياض، ويعد فريق Checkout.com المحلي في المملكة جزءاً من شبكة عالمية تضم أكثر من 1800 موظف يعملون على مساعدة آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم على تحقيق النمو من خلال منصة المدفوعات المتطورة للشركة.

يمكن لزوار معرض سيملس السعودية لقاء ممثلي شركة Checkout.com في الجناح U52 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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عن Checkout.com

Checkout.com هي مزوّد علامي لحلول الدفع تساعد الشركات ومجتمعاتها على الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي. تم تصميم نظام الدفع المبتكر للشركة ليتكيّف مع احتياجات العملاء، مع مراعاة الأداء وقابلية التوسع والمرونة، وهو مثالي للشركات التي تتطلع إلى دمج حلول دفع أفضل بكل سهولة ويسر. من خلال فريق عالمي يعمل عبر 19 مكتباً حول العالم بما في ذلك دبي والرياض، تقدم الشركة حلولاً مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء، ورؤى قيّمة تساعدهم على إدارة المدفوعات بشكل مدروس، وتمكنهم من الاستفادة من خبراتها للعمل ضمن عالم دائم التغير ومتزايد التعقيد.

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