يتيح هذا التعاون لعملاء خدمة "مدفوعات كريم" في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى محفظة مدفوعاتهم بكل راحة وأمان وفي الوقت الفعلي

دبي، الامارات العربية المتحدة: بالشراكة مع ماستركارد وCheckout.com، المزود العالمي لحلول الدفع، أعلنت خدمة "مدفوعات كريم" عن دمج خدماتها مع خدمة "ماستركارد سيند" (Mastercard Send) لتمكين العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراء معاملات الدفع عبر محفظتهم بصورة آنية، مما يوفر لهم مزيدًا من الراحة والسهولة عن استخدام تطبيق كريم لتحويل الأموال والحصول على الخدمات اليومية.

وتعتبر Checkout.com مزوّدًا عالميًا رائدًا لحلول الدفع تساعد الشركات والمجتمعات على النمو والازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي، بينما توفر خدمة "ماستركارد سيند" للعملاء من الأفراد والمؤسسات إمكانية إرسال واستلام الأموال من جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي، وفق أعلى مستويات الراحة والسرعة والأمان، بخلاف عمليات التحويل المصرفي التقليدية، التي قد تستغرق وقتًا طويلًا يتراوح بين عدة ساعات أو بضعة أيام.

تتوفر خدمة "ماستركارد سيند" في 108 دولة حول العالم، ويتم طرحها حالياً في دولة الإمارات بالتعاون مع Checkout.com و"مدفوعات كريم"، ذراع التكنولوجيا المالية للتطبيق الشامل في منطقة الشرق الأوسط «Everything app». وتمهد خدمة "ماستركارد سيند" الطريق لإجراء عمليات دفع مبتكرة في الإمارات، مثل الاسترداد المالي السريع في الأسواق، والمدفوعات الخاصة بقطاعات البيع بالتجزئة والتوصيل، فضلاً عن عمليات تحويل الأموال الدولية والتحويل بين الشركات.

وفي سياق متصل، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "نحن سعداء بالعمل جنبًا إلى جنب مع Checkout.com وكريم لتعزيز حضور خدمة "ماستركارد سيند" في المنطقة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتوفير مزيد من خيارات الدفع المبتكرة للمستهلكين، مدفوعين بالتزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع الأسواق التي نخدمها. ونتعهد بمواصلة تعزيز شبكة شراكاتنا لتوسيع حضور خدمة ماستركارد سيند عبر مختلف القطاعات والاستخدامات".

من جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، مدير عام شركة Checkout.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بصفتنا من أوائل شركاء ماستركارد سيند في دولة الإمارات، سنتمكّن من تقديم خدمات دفع متطورة لعملائنا وتوفير تجربة سلسة خلال عملية تعبئة رصيد المحفظة. نلتزم في Checkout.com بالتعاون مع ماستركارد لاستكشاف استخدامات جديدة لخدمة ماستركارد سيند، وتعزيز الوعي بمزاياها العديدة بين التجار فيما يتعلق بالتمويل والمدفوعات".

من جانبه، قال أحمد صلاحي، مدير الشراكات الاستراتيجية لدى "مدفوعات كريم": "يمكن أن تساعدنا خدمة ماستركارد سيند على تحقيق غايتنا والوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء بتبسيط تجربتهم في الدفع وتمكينهم من الحصول على أفضل منتجات التكنولوجيا المالية. تعد مدفوعات كريم ذراع التكنولوجيا المالية والمحفظة الرقمية التابعة لشركة كريم، وتمكّن العملاء من تعبئة رصيد المحفظة وتحويل واستلام الأموال بكبسة زر، وكذلك سداد قيمة المنتجات والخدمات المتوفرة ضمن تطبيق Everything App وخارجه. ومع توفير خدمة ماستركارد سيند للعملاء في الإمارات، أصبح بإمكانهم إجراء معاملات الدفع في الوقت الفعلي وبكل راحة وأمان، بما يدعم الشمول المالي ويعزز نمو محفظة كريم الرقمية في السوق".

الجدير بالذكر أن Checkout.com هي مزود عالمي لحلول الدفع تساعد الشركات ومجتمعاتها على الازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي، وهي أول مزود عالمي لحلول المدفوعات تحصل على ترخيص تحصيل الدفعات من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تستخدم Checkout.com خدمة "ماستركارد سيند" وشبكة المدفوعات الخاصة بها لتوسيع نطاق خدمة تعبئة المحافط الرقمية للملايين من بطاقات ماستركارد في دولة الإمارات، أيًا كان الغرض من استخدامها. للشركة 19 مكتبًا في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك دبي والرياض، تعمل جميعها على مساعدة الشركات على توفير خيارات دفع متنوعة، لاستكمال عمليات الدفع بطرق أكثر ذكاءً.

من جهتها، توفر شركة كريم باقة من الخدمات اليومية التي يحتاجها الناس للتنقل وطلب الأشياء وتحويل الأموال في تطبيق واحد وشامل، وتقدم خدمات دفع آمنة منذ أكثر من عقد من الزمن، ولديها ما يزيد عن 50 مليون عميل مسجل.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

حول Checkout.com

Checkout.com هي مزود عالمي لحلول الدفع تساعد الشركات ومجتمعاتها على الازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي. تم تصميم نظام الدفع المعياري للشركة ليتكيّف مع احتياجات العملاء، مع مراعاة الأداء وقابلية التوسع والمرونة، وهو مثالي للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من فرص النمو الهائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

منذ إطلاقها في عام 2012، توسعت أعمال Checkout.com عالمياً لتشمل فريق عمل مكون من أكثر من 2000 شخصاً يقدمون الدعم المحلي والعالمي عبر 19 مكتباً حول العالم، بما في ذلك دبي والرياض.

تقدم الشركة خدمات معالجة مدفوعات تشمل كافة بطاقات الائتمان والخصم الدولية الرئيسية وطرق الدفع المحلية الشائعة محلياً، بما في ذلك، تمارا، ومدى، وكي نت، وكيو باي، وفوري، وعُمان نت، وبنفت، وغيرها الكثير. الأمر الذي يعتبر سبباً في تفضيل العديد من العلامات التجارية الرائدة لخدمات نظام الدفع السحابي الخاص بها، أمثال: Sony وGrab وDeliveroo وBitoasis وPizza Hut وCarrefour وShein. من خلال فريق إقليمي متخصص يُدرك تفاصيل نظام الدفع الإقليمي، فإن Checkout.com هي الشريك الأمثل لتحسين مدفوعاتك الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، وخارجها.

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