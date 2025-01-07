دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع "نقودي"، بوابة الدفع ومزود الخدمات المالية الرائد، بهدف الارتقاء بتجربة الدفع للشركات والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم Checkout.com بدمج تكنولوجيا الدفع المتطورة الخاصة بها في منصة "نقودي" الرقمية الرائدة، لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة. وسيعمل هذا التكامل على تبسيط عملية الدفع، وتقليل المعاملات التلامسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الإجمالية للتجار في مختلف القطاعات. وتمثل الشراكة بين نقودي وCheckout.com خطوة مهمة باتجاه تعزيز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي فيها، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للدفع عبر الإنترنت.

ومن خلال هذه الشراكة، بات بإمكان الأفراد مستخدمين منصة نقودي الاستمتاع بمزيد من الراحة من خلال معاملات أسرع وأكثر سلاسة، مما يتيح أوقات معالجة أسرع للمدفوعات. وعلاوة على ذلك، ستضمن تدابير منع الاحتيال القوية وبروتوكولات الدفع الآمنة من Checkout.com حماية جميع المعلومات المالية. وسيستفيد المستخدمون من مجموعة أوسع من طرق الدفع، مما يسمح لهم باختيار الخيار الأنسب وفق تفضيلاتهم ومتطلباتهم، كما أن الموثوقية والكفاءة المحسّنة للمدفوعات ستعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

وفي الوقت ذاته ستتمكن المؤسسات الحكومية والشركات التي تستخدم منصة نقودي من الوصول إلى شبكة Checkout.com العالمية الواسعة، مما يوفر لها إمكانيات دفع محسنة، بما في ذلك معالجة المعاملات بشكل أسرع، ودعم مجموعة واسعة من طرق الدفع عبر قطاعات مختلفة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Checkout.com: "ندرك في Checkout.com جيداً الدور الهام الذي تلعبه المدفوعات في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها Checkout.com والخبرة المحلية التي تتمتع بها نقودي، فإننا نهدف لتزويد الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات بالأدوات الأساسية التي تتيح لها التفوق في الاقتصاد الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا القوي بمساعدة الشركات على تعزيز أدائها من خلال المدفوعات وتحسين تجربة العملاء".

بدوره، قال زاهي كلّاب، مدير عام شركة نقودي: "إننا في نقودي ملتزمون بقيادة التحول الرقمي للمنظومة المالية في دولة الإمارات بالتعاون مع أهم روّاد الصناعة. وتؤكد شراكتنا مع Checkout.com على التزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات الديناميكية للشركات والمستهلكين في الإمارات. ومن خلال دمج تكنولوجيا Checkout.com المتطورة ضمن منصتنا فإننا نعمل على تمكين عملائنا من التعامل مع عمليات الدفع بأمان وكفاءة وموثوقية أكبر".

حول Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تقوم الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـCheckout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقدم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. ومن خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد التجار والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى عامل رئيسي لتعزيز الإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 16 مكتباً حول العالم. وتضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل مجموعة الشايع، وبوتيم، ودايسون، وهنقر ستيشن، وإنستاشوب، وكلوب، وماجد الفطيم، ونيتفليكس، وشي إن، وسوني، وتمارا.

نبذة عن نقودي

تعد "نقودي" شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية مملوكة بالكامل لشركة "إماراتك" وخاضعة لرقابة البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى أنها حل دفع شامل فعال يعتمد على إدارة الحسابات الرقمية بالكامل، ويُستخدم للدفع وأيضًا لقبول المدفوعات. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من أي من قنواتنا المتصلة، بما في ذلك محفظة نقودي (القيمة المخزنة وبطاقة الائتمان والتحويل المصرفي والخدمات المصرفية المباشرة على الإنترنت)، أو حتى الأكشاك ومكاتب الصرافة، لزيادة رصيد محفظتهم (النقد الإلكتروني).

تعمل "نقودي" على تمكين عدد كبير من الجهات الحكومية وتجار القطاع الخاص، الذين يستفيدون من التكامل الفريد الهادف إلى تزويد عملائهم بأي من خيارات الدفع العديدة المتوفرة، والذين يمكنهم الاستفادة من كل خدمات القيمة المضافة عن طريق بوابة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

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