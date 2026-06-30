إصدار البطاقات الافتراضية يوفر مدفوعات موثوقة للغاية لشبكة موردي Agoda العالمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلنت تشيك أوت دوت كوم (Checkout.com)، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن شراكتها مع منصة السفر الرقمية Agoda. وتوفر هذه الشراكة بنية تحتية عالية الأداء للمدفوعات الرقمية تدعم مهمة Agoda في تقريب المسافات بين شعوب العالم من خلال السفر.

تربط Agoda المسافرين بأكثر من 6 ملايين فندق ومنشأة عطلات حول العالم، بالإضافة إلى رحلات الطيران، والأنشطة، وتجارب السفر الأخرى.

ولتقديم تجارب سفر بهذا الحجم، تعتمد Agoda على مدفوعات تعمل بموثوقية عبر مختلف الأسواق، والعملات، وفترات الذروة في الطلب. ومن خلال شراكتها مع Checkout.com، عززت Agoda قدراتها في مجال إصدار البطاقات الافتراضية، مما يضمن للمسافرين إتمام حجوزاتهم بسلاسة بينما يتم الدفع للموردين دون أي انقطاع.

وكان المحرك الرئيسي لزيادة أداء Agoda هو Intelligent Acceptance، وهو حل الذكاء الاصطناعي المملوك لـ Checkout.com والذي يستخدم بيانات الشبكة الفورية لتحسين كل معاملة. ومن خلال توجيه المدفوعات بذكاء وتطبيق تعديلات تعزز الأداء، يقلل حل Intelligent Acceptance من المعاملات الفاشلة ويحسن معدلات القبول. وإلى جانب حلول Network Tokens و Real-Time Account Updater، تساعد هذه التحسينات في تقليل حالات الرفض الخاطئة عبر تدفقات المدفوعات المعقدة والشائعة في قطاع السفر العالمي، بما في ذلك المعاملات العابرة للحدود، والمتعددة العملات، وذات الأحجام الكبيرة.

كما تتعاون Agoda وCheckout.com في مجال إصدار البطاقات الافتراضية لتشغيل المدفوعات لموردي خدمات السفر. تتم معالجة مدفوعات الموردين بموثوقية وعلى نطاق واسع، مما يحافظ على سير منظومة السفر بسلاسة خلف الكواليس. ومن خلال منصة متصلة واحدة، تحافظ Agoda على إشراف وتحكم واضح عبر عمليات الإصدار الخاصة بها.

وقال بيتيشوك تشولابامورنسري، المدير العام ورئيس قطاع التكنولوجيا المالية والمبادرات التجارية في Agoda: "إن مهمتنا هي جعل السفر سهلاً، ومتاحاً، ومجزياً للجميع، وهذا يتطلب بنية تحتية للمدفوعات يمكننا الوثوق بها على نطاق عالمي. لقد اخترنا Checkout.com لتميزها بأدائها المثبت، ومرونتها، وخبرتها الفنية العميقة. وإن قدرتهم على تحسين معدلات القبول تمنحنا الثقة بينما نواصل توسيع منصتنا وخدمة المسافرين في جميع أنحاء العالم".

وقال برايان سزي، رئيس منطقة APAC في Checkout.com: "وراء كل رحلة يتم حجزها تكمن لحظة رقمية يجب أن تعمل بشكل فوري وغير مرئي. ومع التحول الرقمي المتزايد في قطاع السفر، أصبح التحسين المدفوع بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المدفوعات المرنة أمراً أساسياً لربط المسافرين، والتجار، والشركاء في جميع أنحاء العالم. ونحن فخورون بدعم Agoda بالتقنية التي تشغل هذه الروابط".

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة تشيك أوت دوت كوم على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي حول العالم. تدعم شبكة تشيك أوت دوت كوم العالمية للمدفوعات الرقمية أكثر من 145 عملة وتوفر حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. وفي عام 2025، تجاوزت قيمة المدفوعات الإلكترونية التي التي عالجتها الشركة 300 مليار دولار أمريكي.

من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، تساعد تشيك أوت دوت كوم التجار والمؤسسات على زيادة معدلات القبول، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى محرّك رئيسي للإيرادات. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن، ولها 19 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل أوبر، وإنستاشوب، وإي باي، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقرستيشن.

نبذة عن Agoda

تساعد Agoda، وهي منصة سفر رقمية، الجميع على استكشاف العالم بتكلفة أقل من خلال عروضها ذات القيمة الرائعة عبر شبكة عالمية تضم أكثر من 6 ملايين فندق ومنشأة عطلات حول العالم، بالإضافة إلى رحلات الطيران، والأنشطة، والمزيد. وتتوفر منصة Agoda.com وتطبيق Agoda للهواتف المحمولة بـ 39 لغة، وتدعمها خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة 24/7.

يقع المقر الرئيسي لشركة Agoda في سنغافورة، وهي جزء من مجموعة Booking Holdings (المدرجة في بورصة ناسداك باسم BKNG)، وتضم أكثر من 7,000 موظف في 27 سوقاً، مكرسين جهودهم للاستفادة من أفضل التقنيات في فئتها لجعل السفر أكثر سهولة.

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