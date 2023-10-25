تعاون بين المؤسّستين لتدشين أولى محطّات شحن السيارات الكهربائية في فنادق المدينة

دبي - الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "ذا فيرست جروب" -إحدى الشركات المبتكرة الرائدة في مجال الضيافة في الإمارات العربية المتحدة- عن دخولها شراكة مع "Charge&Go" -منظومة شحن السيارات الكهربائية من &e - التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في قطاع التنقل ودعم الاستدامة. وتتويجاً لأحد الإنجازات المهمة في مجال الاستدامة، ستقوم المجموعة بتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية "Charge&Go" في فنادقها الستّة؛ ممّا يجعلها أول شركة ضيافة في دبي تحتضن هذه المنظومة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

انطلاقاً من سعيها الدؤوب لحماية البيئة وحرصها على راحة الضيوف، تعزّز المبادرة مكانة فنادق "ذا فيرست جروب" بوصفها وجهة فاخرة للضيافة المستدامة. من خلال اتخاذ تدابير صديقة للبيئة، تلبي المجموعة المتطلبات المتزايدة للمسافرين ذوي الوعي البيئي. لكونه أكثر من مجرد وسيلة راحة، يُرسخ هذا المسعى التزام العلامة التجارية بتعزيز الاستدامة في كوكبنا؛ مما يعزّز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الضيافة المسؤولة في سوق تنافسية.

سوف تنتشر محطات شحن السيارات الكهربائية في الفنادق الستة التابعة للعلامة التجارية - ذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية، وذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري، وتريب باي ويندام دبي، وويندام دبي مارينا، وسيتادينز مترو سنترال دبي، وجراند هايتس.

ومن جانبه صرّح معمر الرخيمي -الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لـe&": "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق الاستدامة ودعم قطاع التنقل بالمركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نلتزم بمواصلة السعي لدعم الاستدامة واستكشاف الامكانات غير المحدودة التي تقدمها لنا التكنولوجيا. واليوم، يتخطى الابتكار حدود المنتجات والحلول المتطورة؛ إذ يشمل أيضاً اتخاذ الخيارات التي تدعم البيئة والأجيال التي ستتوارث هذا الكوكب من بعدنا".

فيما يتعلّق بهذا الصدد، صرح روب بيرنز -الرئيس التنفيذي لـ"ذا فيرست جروب"- قائلاً: نفخر كثيراً بهذا الإنجاز المهم الذي حققناه بالتعاون مع منظومة "Charge&Go"؛ بما يبرهن التزامنا بتحقيق الاستدامة داخل قطاع الضيافة الحيوي. وبينما تدير دولة الإمارات العربية المتحدة الدفّة نحو اقتصاد مستدام، فإننا ندرك دورنا الرئيسي كشريك في رسم ملامح مستقبل صديق للبيئة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزامنا بالقيام بدور فعال في إحداث تغيير إيجابي ومشاركة مسؤولية الحفاظ على البيئة".

من جانبه ذكر كريم عبد الحميد -نائب الرئيس للعمليات الفندقية في "ذا فيرست جروب"- قائلاً: "إن توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية يجعل من فنادقنا خياراً خالياً من المشكلات بالنسبة لأصحاب السيارات الكهربائية ويمكن ضيوفنا وشركاءنا الموقرين من التعاون معنا لدعم مستقبل أكثر استدامةً".

"لقد ساعدتنا إستراتيجيات الاستدامة القوية هذه في تحقيق انخفاض ملموس في البصمة الكربونية لـ"ذا فيرست جروب"؛ مما أدى إلى ترسيخ قيم شركتنا توافقاً مع الأولويات البيئية العالمية. وفي خضم سعينا لتقديم خدمة مميزة للمسافر المميز التابع للشركة، نظل عاقدين العزم على مواصلة الريادة فيما يتعلق بوضع معايير قياسية جديدة في الممارسات المستدامة والتميُّز التشغيلي".

ستعمل محطات شحن السيارات الكهربائية "Charge&Go" بأحدث تقنية للشحن السريع؛ مما يضمن لأصحاب السيارات الكهربائية إعادة الشحن بسرعة ومعاودة السير على الطريق دون إهدار الكثير من الوقت. بفضل إمكانية توافقها الواسعة النطاق، يمكن استخدامها لشحن مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرز وأنواع السيارات الكهربائية. علاوة على ذلك، تتميز المحطة بواجهة صديقة للبيئة وخيارات سهلة للدفع؛ مما يمكن جميع مستخدمي السيارات الكهربائية من الحصول على تجربة شحن سلسة ومريحة".

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نبذة حول "ذا فيرست جروب"

تُعتبر "ذا فيرست جروب" التي تأسست في العام 2005، واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري وخبراء الاستثمار الفندقي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشركة ديناميكية ومتكاملة للغاية تتمتع بخبرات محلية وعالمية، فإنها تقدم خدمات متميّزة للمستثمرين والشركاء والمشغلين الذين ينتمون إلى أكثر من 146 دولة حول العالم.

وتمكّنت "ذا فيرست جروب" على مدى العقدين الماضيين، من بناء محفظة قوية ومتنوعة من أصول الضيافة والترفيه التي تحظى بشهرة عالمية، بما في ذلك الفنادق والمساكن الفخمة الحائزة على جوائز، والعلامات التجارية المبتكرة في عالم المأكولات المشروبات وعروض نمط الحياة الفريدة من نوعها. وقد أثبتت الخدمات المتخصصة التي تقدمها الشركة في إدارة الفنادق والضيافة والخدمات الشاملة للعملاء، مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الشاملة للمستثمرين العالميين.

لمعرفة المزيد حول "ذا فيرست جروب"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.thefirstgroup.com.