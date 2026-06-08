أعلنت شركة چدير للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد “Chapters” في قلب منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في واحدة من أكثر المناطق تميزًا من حيث التخطيط العمراني والموقع الاستراتيجي، وذلك على قطعة M5 التي تقع بين محورين رئيسيين داخل العاصمة، بما يمنح المشروع اتصالًا مباشرًا بأهم محاور الحركة ومناطق الأعمال والخدمات المركزية، ويعزز من قيمته الاستثمارية والسكنية على المدى الطويل.

ويأتي المشروع على مساحة تمتد إلى 33 فدانًا، في موقع يُعد من أكثر المواقع الحيوية داخل R8، حيث تم تصميمه وفق رؤية عمرانية حديثة تعتمد على إعادة توزيع الكتلة البنائية بشكل يحقق التوازن بين العمران والطبيعة، إذ لا تتجاوز نسبة المباني 15% من إجمالي مساحة المشروع، في مقابل تخصيص نحو 85% من المساحة للعناصر المائية (Water Features) والمساحات المفتوحة، بما يعكس توجهًا جديدًا نحو المجتمعات السكنية منخفضة الكثافة عالية الجودة.

ويقدم مشروع “Chapters” وحدات سكنية متنوعة تبدأ من 71 مترًا وتصل إلى 316 مترًا، بما يشمل شققًا سكنية بمساحات مختلفة ودوبلكس، وهو ما يتيح تنوعًا في شرائح العملاء المستهدفة، سواء الباحثين عن السكن أو المستثمرين، مع الحفاظ على فلسفة المشروع القائمة على تقديم تجربة معيشية متكاملة وليست مجرد وحدات تقليدية.

ويُعد المشروع من أوائل المشروعات السكنية في منطقة R8 التي تستضيف أول فندق عالمي يحمل علامة Hotel Indigo التابعة لمجموعة IHG، وهو ما يضيف بعدًا فندقيًا وخدميًا متكاملًا داخل مجتمع سكني متكامل، ويعزز من مفهوم الدمج بين الإقامة السكنية والخدمات الفندقية الراقية داخل مشروع واحد، بما يرفع من القيمة الاستثمارية للمشروع ويمنحه ميزة تنافسية واضحة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعتمد مشروع “Chapters” على تصميم معماري متطور من تنفيذ شركة MIMAR، بينما تتولى شركة Grow Construction التابعة لمجموعة چدير أعمال التنفيذ، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، مع التركيز على خلق بيئة عمرانية متوازنة تعتمد على الانفتاح البصري، وتوفير مساحات معيشية أكثر خصوصية وهدوءًا.

ويضم المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الحياة اليومية داخل مجتمع سكني متكامل، حيث يشمل Club House متكامل، ومساحات تجمعات اجتماعية، ومناطق خضراء مفتوحة، إلى جانب مسطحات مائية موزعة داخل المشروع، بالإضافة إلى مسجد داخل الكمبوند، وممشى مخصص للمشي وركوب الدراجات، ومناطق رياضية متعددة الاستخدامات، بما يعزز من مفهوم جودة الحياة داخل المشروع ويقدم تجربة سكنية تعتمد على التفاعل الإنساني والمساحات المفتوحة.

وفي سياق متصل، صرّح المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة چدير للتطوير العقاري، بأن مشروع “Chapters” يمثل نقلة نوعية في رؤية الشركة للتطوير العمراني داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المشروع لا يستهدف فقط تقديم وحدات سكنية، وإنما بناء مجتمع متكامل يعكس التحول الحقيقي في مفهوم السكن داخل السوق المصري نحو جودة الحياة والاستدامة والتكامل بين العمران والطبيعة.

وأضاف أن الشركة تنظر إلى السوق العقاري المصري باعتباره سوقًا يتغير بشكل هيكلي في أولوياته، حيث لم يعد الموقع أو السعر وحدهما عنصر القرار الأساسي، بل أصبحت جودة التصميم، ونسبة المساحات المفتوحة، وتكامل الخدمات، والبعد التجريبي للحياة داخل المشروع هي العوامل الحاسمة في قرارات الشراء والاستثمار، مشيرًا إلى أن “Chapters” جاء ليترجم هذا التحول بشكل عملي داخل واحدة من أهم مناطق التنمية في مصر.

كما أشار إلى أن استهداف استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه في المشروع يعكس ثقة الشركة في قوة السوق العقاري المصري، واستمرار الطلب الحقيقي على المشروعات السكنية ذات القيمة المضافة، مؤكدًا أن رؤية چدير ترتكز على بناء مجتمعات عمرانية طويلة الأمد وليست مجرد تطويرات إنشائية تقليدية، بل مشروعات قادرة على خلق قيمة مستدامة للمستثمر والسكان على حد سواء.

وفيما يتعلق بسابقة أعمال الشركة، أوضح أبو الخير أن چدير للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات متنوعة داخل السوق المصري تصل لأكثر من 110 مشروع في مناطق التجمع وزايد ؛ من أبرزها مشروع OBEX الذي تم الانتهاء من تنفيذه وجارٍ تسليمه، إلى جانب مشروع CODE الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى نحو 80%، بالإضافة إلى مشروع Garnet في القاهرة الجديدة والمقرر تسليمه خلال عام 2028، وكذلك مشروع RED G الذي يمتد بخطة تسليم حتى عام 2030، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة القائمة على التوسع المدروس والتسليم وفق أعلى معايير الجودة والالتزام.

واختتم أبو الخير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة في السوق العقاري المصري ستشهد تحولات واضحة نحو المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تعتمد على تقليل الكثافة البنائية وتعظيم المساحات المفتوحة والخدمات، مشيرة إلى أن مشروع “Chapters” يمثل نموذجًا لهذا الاتجاه الجديد، ورؤية مستقبلية لمفهوم التطوير العقاري القائم على جودة الحياه وليس مجرد البناء.

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