القاهرة، مصر: أطلقت شركة هيتاشي انرجي فعاليات الاجتماع الأول للشركاء Channel Partners Days في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة مؤخرا، والذي يضم مجموعة كبيرة من عملاء وشركاء هيتاشي انرجي في مجال الطاقة، وذلك لمناقشة الحلول المختلفة للطاقة وكيفية تمكين مستقبل الطاقة المستدامة لجميع الأجيال.

استفادةً من معرفتهم العميقة بالأسواق المحلية وفهمهم القوي لمحفظة خدمات وحلول الشركة، يعزز شركاء هيتاشي انرجي وصول العملاء إلى التكنولوجيا المبتكرة، والأدوات، وخدمات دورة حياة المشاريع اللازمة للتعامل مع اللوائح المعقدة والتوجيهات والمشاريع ذات الجداول الزمنية المحددة، مع تسريع التحول في قطاع الطاقة.

تعد شركة هيتاشي انرجي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تعمل على تطوير مستقبل الطاقة المستدامة للجميع. وتسعى لخدمة عملائها في قطاعات المرافق، والصناعة، والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وإلى جانب العملاء والشركاء، تقوم الشركة باستكشاف التقنيات وإتاحة التحول الرقمي المطلوب لتسريع انتقال الطاقة نحو مستقبل خالٍ من الكربون، كما تعمل على تطوير نظام الطاقة في العالم ليصبح أكثر استدامة، ومرونة، وأمانًا مع تحقيق التوازن بين القيمة الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج العربي والمغرب في هيتاشي إنرجي: "تدعم هيتاشي إنرجي الصناعة والمجتمع من خلال تلبية احتياجاتهم المستدامة، ونسعى إلى لتوسيع نطاق عملياتنا في السوق المصري المتنامي. كما نلتزم بتلبية متطلبات المنطقة من خلال شركائنا الموثوقين وذوي الكفاءة. إن مستوى التفاعل الكبير الذي بنيناه مع عملائنا وشركائنا يشجعنا على مواصلة تعزيز علاقاتنا القوية، مما يساهم في خلق مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والقادمة."

تميز الحدث، الذي استمر على مدار يومين، بمجموعة متنوعة من الجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الابتكارات الرائدة لشركة هيتاشي إنرجي في تعزيز أنظمة الطاقة. شملت هذه الجلسات ورش عمل حول TXpertTM، وهو أحد الابتكارات الرائدة لشركة هيتاشي انرجي في مجال المحولات، كما وفرت منصة لعرض قدرات منشأتها فى مصر الوحيدة لتصنيع المحولات في إفريقيا.

ومن جهة أخرى، أفاد هيمانشو تريفيدي، رئيس قطاع شراكات العملاء في هيتاشي إنرجي: "تعد الشراكات والتعاون الموثوق به أمرًا ضروريًا لإيجاد الحلول التي يحتاجها عالمنا. كشريك موثوق، وبالتعاون مع العملاء والشركاء، تقدم هيتاشي إنرجي حلولًا مبتكرة ومستدامة وقابلة للتوسع ذات تأثير حقيقي، تجمع بين منصات الطاقة الرقمية العالمية - وقد تم عرض كل ذلك بمشاركة كبيرة وحماس طوال الحدث."

الجدير بالذكر أنه مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، أصبح وجود إمدادات طاقة عالية الجودة أمرًا حيويًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. قاد خبراء هيتاشي انرجي جلسات متعمقة حول تحسين جودة الطاقة في الشبكة لتثقيف العملاء والشركاء حول كيفية تلبية هذا الطلب الملح. كما تم عرض العديد من أحدث الحلول التكنولوجية خلال الحدث بما في ذلك حلول المكثفات مثل QCap، وحلول الفلاتر الكهربية مثل PQactiF. كما عرضت وحدة أعمال أتمتة الشبكات في الشركة أيضًا خط منتجاتها الذي يضم نظام مراقبة البيانات والتحكم SCADA، وحلول الاتصالات مثل FOX615 وشبكة TropOS 6420.

شكلت فعاليات المؤتمر الأول للشركاء Channel Partners Days خطوة هامة في تعزيز تعاون هيتاشي انرجي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة. وقد أكدت المشاركة الناجحة وتبادل الخبرات في الحدث على ريادة الشركة في قطاع الطاقة واهتمامها بدعم السوق المتنامي في مصر والمنطقة.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي"

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 45000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 13 مليار دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي في دفع أعمال الابتكار الاجتماعي، وخلق مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت 3 قطاعات تجارية هاي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا، اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية والخضراء والابتكار. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hitachi.com