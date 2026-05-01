دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، اليوم عن حصولها على ترخيص من البنك المركزي البرازيلي (Banco Central do Brasil) لمزاولة أعمال الوساطة في هيئة الأوراق المالية والبورصات (Corretora de Títulos e Valores Mobiliários) في البرازيل.

يمثّل هذا الإنجاز دخول المجموعة إلى أحد أبرز الأسواق المالية في أمريكا اللاتينية، في خطوة تعزّز استراتيجيتها للتوسّع عبر عمليات مرخّصة مدعومة بحضور محلّي فعّال في الأسواق العالمية الرئيسية. ويتيح الترخيص الجديد لـ CFI العمل كوسيط محلّي مرخّص بالكامل وخاضع للتنظيم، مع تعزيز الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية، تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المحلية.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:"تمثّل البرازيل سوقًا محورية ضمن خطط توسّعنا العالمية، وتعكس هذه الخطوة التزامنا ببناء حضور تنظيمي محلّي راسخ قائم على فهم دقيق لمتطلبات السوق. وقد شهد السوق تطورًا ملحوظًا، حيث لم يعد المستثمرون يكتفون بالوصول إلى الأسواق، بل يتطلّعون إلى خدمات أكثر عمقًا وشفافية، ومنصات قادرة على تلبية متطلبات تداول متقدمة.

ويمنحنا هذا الترخيص القدرة على طرح منتجات مصمّمة للسوق المحلّي وتقديم تجربة تداول سلسة متكاملة، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية. ونتوجّه بالشكر إلى البنك المركزي البرازيلي على دعمه المتواصل خلال هذه المرحلة، وعلى جهوده في تعزيز بيئة مالية قوية تُسهم في تحقيق هذا النمو."

وتُعد البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وتضم أحد أكثر أسواق رأس المال تطورًا في المنطقة. ومع وجود أكثر من 5 ملايين متداول ومستثمر نشط على بورصة B3، السوق المالية الرئيسية في البلاد، شهدت مشاركة المستثمرين الأفراد نموًا متواصلًا خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس توجهًا هيكليًا طويل الأمد. كما يشكّل المتداولون والمستثمرون اليوم حصة بارزة من نشاط التداول اليومي، مع تسجيل قيمة تداولات بمليارات الريالات البرازيلية. ويواكب ذلك تطوّر في توقعات المستثمرين، مع تزايد الطلب على نطاق أوسع من الوصول إلى الأسواق وفرص استثمارية أكثر تنوعًا عبر مختلف فئات الأصول.

وتعمل CFI ضمن منظومة تنظيمية عالمية راسخة، تشمل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، ومصرف البحرين المركزي (CBB)، والبنك المركزي الأذربيجاني، وغيرها. ومع امتلاكها 15 ترخيصًا تنظيميًا حول العالم، تواصل المجموعة ترسيخ نهجها القائم على أعلى معايير الحوكمة وحماية العملاء عبر مختلف الأسواق. وسيتم دعم هذا النهج في البرازيل من خلال وسيط محلي مرخّص يعمل وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة في السوق.

وأضاف زياد ملحم:سنركّز في هذه المرحلة على توفير تجربة تداول بمعايير مؤسسية، إلى جانب إتاحة وصول المستثمرين والمتداولين للأسواق المالية وتقليل التعقيدات المرتبطة بها. وسندعم هذا النهج من خلال تركيز واضح على التعليم والمحتوى، بما يشمل إجراء أبحاث باللغة البرتغالية، وتوفير رؤى وتحليلات للأسواق، وإطلاق مبادرات لتعزيز ثقافة مالية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي".

كما تعتزم المجموعة تأسيس فريق محلّي متكامل وهيكل تشغيلي في البرازيل، يشمل قيادة محلية وخبرات متخصصة، إلى جانب إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية ومنصات متخصصة في المحتوى المالي والاستثماري، بما يعزّز حضورها وتفاعلها مع المستثمرين المحليين.

ويأتي هذا التوسّع ضمن استراتيجية شاملة لدخول الأسواق الرئيسية في أمريكا اللاتينية من خلال أطر تنظيمية معتمدة وخدمات مخصّصة محليًا. وتعتمد CFI في هذا السياق نهجًا مدروسًا يرتكز على الثقة والجودة والتكامل مع الأسواق المحلية، تمهيدًا لتعزيز انتشارها في أسواق إضافية بالمنطقة.

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة، وبوغوتا، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

