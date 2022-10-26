الإمارات العربية المتحدة، دبي: تم تعيين السيد بييرلويجي فيتشيني لمدير الإداري في CESI الشرق الأوسط، قسم الاستشارات (CS)، وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2022.

دعم بييرلويجي فيتشيني، بصفته مدير مشروعات وكبير الاستشارين، مجموعة CESI وفرعها في الشرق الأوسط لأكثر من 10 سنوات، حيث قاد مشاريع رئيسية في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وساهم بهذه الطريقة في نمو العلامة التجارية للشركة في المنطقة.

بفضل معرفته العميقة بمنطقة الشرق الأوسط، وشبكة اتصالاته العظيمة بالعملاء واحتياجاتهم، سيواصل بييرلويجي المسار الناجح لـ CESI الشرق الأوسط بصفته المدير الإداري للشركة. كانت المنطقة تواجه فترة من التغيرات الكبيرة، مما أدى إلى تدفق المزيد من الفرص والتحديات. ستجد الأهداف الطموحة التي حددتها البلدان بشأن التحول نحو الطاقة الخضراء والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، في CESI الشرق الأوسط خبيراً وشريكاً موثوقاً من أجل تحقيقها في المستقبل.

وصرّح بييرلويجي فيتشيني: أن "الاستدامة والتنويع الاقتصادي وإعادة هيكلة قطاع الطاقة ليست سوى عدد قليل من الموضوعات على رأس جدول الأعمال السياسية في منطقة الخليج. تعتبر الاستراتيجيات الفعّالة ضرورية للنجاح، وقد أثبتت CESI أنها علامة رائدة في المنطقة لدعم العملاء في هذه الرحلة الصعبة والطموحة. هدفي هو تعزيز مكانتنا أكثر مع التركيز على نهجنا المتمركز حول العملاء والتميز التقني.

اعتباراً من نفس التاريخ، تم تعيين فلوريس شولتز، المدير الإداري السابق لـ CESI الشرق الأوسط، مديراً لوحدة الحسابات الرئيسية للمرافق العالمية الجديدة ضمن قسم الاختبارات والفحص ومنح الشهادات بمجموعة CESI وKEMA Labs.

قدم فلوريس اعمال ناجحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث قاد المجموعة لتصبح واحدة من أفضل المجموعات في الاستشارات الفنية في مجال الطاقة ورائدة في الأنشطة المستقلة للاختبارات والفحص ومنح الشهادات في صناعة الكهرباء في المنطقة.

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نبذة عن شركة CESI

تعتبر CESIمن الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات الفنية والهندسية في مجال التكنولوجيا و الابتكارات لقطاع الطاقة الكهربائية وتعتبر من خلال قسمها KEMA Labs رائدة عالمياً في الأنشطة المستقلة للاختبارات والفحص ومنح الشهادات في صناعة الكهرباء في المنطقة. تدعم CESI، من خلال خبرة تتجاوز الـ 60 عاماً من العمل في أكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم، عملاءها في مواجهة تحديات تحول الطاقة.

وتتضمن قائمة عملاء CESI العديد من المرافق الحكومية، وشركات نقل الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء، وشركات انتاج الكهرباء، وشركات تكامل الانظمة، والمستثمرين الماليين، والشركات المصنعة للمعدات الكهروميكانيكية والإلكترونية، بالاضافة الى الحكومات والسلطات التنظيمية.

كما تعمل CESI وبشكل وثيق مع العديد من الهيئات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومصرف التنمية للبلدان الامريكية، و بنك التنمية الاسيوي.

وتتضمن اهم الخدمات الاستشارية والهندسية التي تقدمها CESI: -

دراسات شبكات الكهرباء، ودراسات أسواق الطاقة، والتخطيط الرئيسي والتخطيط التشغيلي، وتصميم وهندسة خطوط الربطHVAC/HVDC ، وانظمة الرقابة والتحكم للشبكات الكهربائية، وإدارة الأصول، ودمج الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، وتصميم وهندسة الشبكات الذكية ونشر العدادات الذكية، إلى جانب عمليات التدقيق التكنولوجية والبيئة، وأنظمة التحكم وتنظيم الانتاج لمحطات الكهرباء، والخدمات الهندسية لمختبرات الكهرباء، وتقييمات الأثر البيئي، وخدمات الهندسة المدنية للمحطات الطاقة الكهرومائية والمتجددة، وأنظمة المراقبة البيئية لمحطات الطاقة الكهربائية. كما تطور CESI وتصنع الخلايا الشمسية المتقدمة، والوصلات الثلاثية III-V المصنوعة من مادة أرسنيد الغاليوم، المستخدمة في المشاريع الفضائية والأرضية (الخلايا الكهروضوئية المركزة CPV).

وتعتبر CESI من الشركات المساهمة والمستقلة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلان بإيطاليا وتمتلك العديد من الفروع في كل من أرنهيم وبرلين ومانهايم وبراغ ودبي ونوكسفيل (الولايات المتحدة الأمريكية) وتشالفونت (الولايات المتحدة الأمريكية) وريو دي جانيرو وسانتياغو دي تشيلي وشنغهاي.

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