دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن أحدث ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES®) 2025. تحت شعار "الحياة جميلة 24/7 مع الذكاء العاطفي"، استعرضت إل جي رؤيتها لتقديم مستويات استثنائية من الراحة وتجارب العملاء الجديدة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وذلك عبر جناحها في مركز مؤتمرات لاس فيغاس.

عند مدخل الجناح، يعكس الشعار "الحياة جميلة" عبر واجهة ديناميكية وغامرة بتصميم LED حركي يعرض فنون الوسائط. تقدم إل جي شاشات LED الحركية كجزء من حل شامل للعملاء، بدءًا من التصميم الأولي وصولًا إلى خدمات ما بعد التركيب. تتميز الشاشات بجودة صورة مذهلة وحركات أنيقة متزامنة مع الفيديو والصوت، مما يخلق تجارب متعددة الحواس.

يُقسم جناح إل جي في CES 2025 إلى مناطق تمثل أوقات اليوم المختلفة - الصباح، الظهيرة، بعد الظهر، المساء، والليل - مع التركيز على مفهوم "المساحات كخدمة"، والذي يوسع حدود بيئات المعيشة. تُظهر كل منطقة كيف يمكن للابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تثري الروتين اليومي للناس، حيث تقدم الأجهزة المنزلية الذكية وحلول الحياة المتطورة والتقنيات المبتكرة من إل جي تجربة مريحة ومتصلة على مدار الساعة.

صباح مع ذكاء إل جي الاصطناعي

يُبرز قسم "Rise & Shine" (الذكاء الاصطناعي للمنزل) رؤية إل جي لبداية يوم سلسة، بدعم من الذكاء العاطفي ومركز الذكاء الاصطناعي المدمج. تقدم المنطقة منزلاً ذكياً يتكيف مع احتياجات المستخدمين ويقدم حلولاً استباقية تجعل الحياة اليومية أكثر سلاسة.

ظهيرة للترفيه والعمل الذكي

تُظهر منطقة "Work & Create" (المكتب الذكي) كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين العمل عبر حلول مبتكرة مثل " LG CreateBoard". بينما تقدم منطقة "Gear up & Game" بيئة مثالية للألعاب مع شاشة "UltraGear™ OLED" القابلة للانحناء لتجربة ألعاب استثنائية.

مفاهيم تصميم راقية ورفاهية شخصية

في منطقة "Curate & Elevate" (المعيشة المنزلية الفاخرة)، تعرض إل جي التقنيات الذكية المتوافقة مع التصميم الراقي لتوفير تجربة منزلية فريدة. تشمل العروض منتجات مبتكرة مثل شاشات "OLED T" الشفافة والأجهزة المتقدمة من مجموعة LG SIGNATURE.

تُظهر هذه الابتكارات التزام إل جي بدمج التكنولوجيا الذكية مع الجماليات الراقية لتلبية توقعات المستخدمين، مع التأكيد على الاستدامة من خلال رموز مثل "شجرة الحياد الكربوني" التي تمثل رؤية الشركة لمستقبل مستدام.

زوروا جناح إل جي في CES 2025 (#15004، مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 7 إلى 10 يناير للتعرف على أحدث منتجات الشركة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على مجموعة CES 2025 الصحفية.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

تُعدّ "إل جي إلكترونيكس" شركة عالمية رائدة في الابتكار بمجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، وتتواجد في كل دولة تقريباً وتمتلك قوة عاملة دولية تزيد عن 74 ألف موظفاً. وتشمل شركات "إل جي" الأربع: حلول الأجهزة المنزلية وحلول الوسائط والمحتوى الترفيهي وحلول مكونات المركبات والحلول البيئية، التي حققت مجتمعة إيرادات عالمية تزيد عن 82 تريليون وون كوري في عام 2023. وتعتبر "إل جي" شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تضم التلفزيونات والأجهزة المنزلية وحلول الهواء والشاشات ومكونات وحلول المركبات، وتعتبر العلامة التجارية LG SIGNATURE المتميزة ومنصة LG ThinQ الذكية منتجات شهيرة في جميع أنحاء العالم. للاطلاع على أحدث المستجدات، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

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