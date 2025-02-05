من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 1,345.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ويمكن دمج هذا المنتج الجديد في منصة الدردشة الجديدة متعددة القنوات من "سيكونس"، حيث يوفّر مُصمم بوتات بخاصية السحب والإفلات، إلى جانب تكاملات شاملة، ونشر متعدد القنوات، ودعماً للأزرار التفاعلية لتقديم تجربة أتمتة متكاملة وسلسة .

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سيكونس “CEQUENS”، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق منتجها "CEQUENS Bots " في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الدولية، في خطوة تشكّل نقلة نوعية في مجال الاتصالات التجارية. ويتميز هذا المنتج المبتكر، الذي يمكن دمجه في منصة الدردشة الجديدة متعددة القنوات من "سيكونس"، بأكثر من 50 نموذجاً لغوياً كبيراً، وتبلغ نسبة موثوقية أدائه 99.99%، مما يعزز للمطورين والشركات الناشئة التعاون والازدهار في عالم الأعمال التنافسي.

ويكتسب إطلاق المنتج الجديد أهميةً كبيرة في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات العملاء. وفي هذا الصدد، أظهرت دراسةٌ أجرتها مؤخراً شركتا "سيكونس" وMartechVibe في دولة الإمارات أن 77% من المشاركين يسعون إلى تعزيز قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين أشار 23% منهم إلى أنَّ مؤسساتهم صارت تعتمد كلياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما بلغت نسبة من يعتزمون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات خدمات العملاء قُرابة 100%.

وتسهم حلول "سيكونس" القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين آلية تفاعل الشركات مع عملائها وتعزيز التواصل فيما بينهم، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في دمج تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

وقال كريم خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "سيكونس": "نفخر بإطلاق منصتنا المبتكرة CEQUENS Bots في الأسواق الإقليمية والدولية لنرسي من خلالها معايير جديدة لكفاءة وسلاسة وأتمتة التواصل بين الشركات بالاعتماد على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث نسعى من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز حضورنا في الأسواق المستهدفة، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً رائداً في التكنولوجيا والابتكار. كما نحرص على المواءمة بين استراتيجياتنا واحتياجات الشركات في مختلف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التمويل وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى أن حجم الاستثمار في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي قد يبلغ 1,345.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030."

ويتميز منتج CEQUENS Bots بمصمم بوتات بخاصية السحب والإفلات، ما يتيح للمستخدمين إنشاء وتطوير بوتات بسهولة فائقة، فضلاً عن ذلك، يُقدم المنتج مجموعة شاملة ومتكاملة من الخصائص الرائدة، مثل النشر متعدد القنوات، وخاصية الأزرار التفاعلية، وذلك لتقديم تجربة متكاملة وسلسة للعملاء عبر مختلف القنوات. كما يمكن دمج هذا المنتج الجديد في منصة الدردشة الجديدة متعددة القنوات من "سيكونس"، متيحاً للشركات حلاً شاملاً يضمن تجربة عملاء مخصصة وسلسة.

من جهته، قال أحمد شبراوي، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة "سيكونس": "نحرص على رفد الشركات بالبنية التحتية التقنية التي تسهم في زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتزويدها بالحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي باعتبارها ركائز أساسية للنمو وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال الحديثة."

وأضاف: "تعتمدCEQUENS Botsعلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط العمليات التجارية، وتحسين كفاءة تنفيذ المهام المكتبية وتعزيز التواصل مع العملاء، كما يتفرد المنتج بالعديد من الميزات والخصائص المبتكرة، من أبرزها إمكانية الوصول إلى أكثر من 50 نموذجاً لغوياً، وتخصيص الخدمة الذاتية، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمرونة، وهو ما ينعكس إيجابيا على نمو الأعمال ونجاح الشركات."

وفي ضوء المزايا الكبيرة التي تتيحها، من المتوقع أن يُحدث CEQUENS Bots نقلةً في أداء الشركات في أنحاء المنطقة، لتعكس بذلك رؤية شركة "سيكونس" المتمحورة حول دعم الشركات في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو المستدام.

نبذة عن سيكونس:

تُعد "سيكونس" شركةً رائدة في تقديم حلول الاتصالات متعددة القنوات اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسعى الشركة إلى تبسيط تفاعل الشركات مع عملائها بفضل حلولها التي تركز على الابتكار وتلبية متطلبات العملاء. وتعتبر "سيكونس" شركةً حائزة على جوائز، وتزاول أعمالها من خلال مكاتبها المنتشرة في 6 دول وأكثر من 500 نقطة اتصال، ما يتيح لها تمكين أكثر من 1200 شركة في ما يزيد عن 150 دولة من التواصل بشكل أسرع وأفضل وأكثر فعاليةً بما يتناسب مع متطلبات قطاعاتها. وتتسم منصة الشركة بكونها تلبي أعلى المعايير الأمنية المعتمدة في هذا المجال، وتحقق كفاءة تشغيل تصل إلى 99.96%.

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