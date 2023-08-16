أعلنت شركة center3 المركز الإقليمي الرقمي الرائد في تقديم خدمات الاستضافة والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وإحدى الشركات التابعة لمجموعة stc، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة Oracle لتوفير خدمات البيانات والاستضافة لمنطقة سحابة عامة من Oracle المخطط مقرها في مدينة الرياض، بالإضافة الى زيادة توسيع نطاق منطقة Oracle السحابية الواقعة حاليا في مدينة جدة، والذي سيسهم بدوره في تسريع إطلاق خدماتCloud Infrastructure (OCI) Oracle لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

وستكون منطقة السحابة العامة المخطط إطلاقها في مدينة الرياض جزءاً من استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من Oracle لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في المملكة. كما ستكون منطقة Oracle السحابية في الرياض، المنطقة السادسة للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وستنضم إلى منطقة مماثلة في جدة ومنطقة أخرى من المخطط أن تكون موجودة في مدينة نيوم المستقبلية. وتقوم شركة Oracle حاليا بتشغيل أربع مناطق سحابية في منطقة الشرق الأوسط حيث تعتبر من أحد المزودين الرئيسيين للخدمات والمناطق السحابية في المملكة.

ويشكل هذا التعاون إنجازا هاماً لشركة center3 كونه يساهم في تحقيق التزامها ومساهمتها تجاه تحقيق التحول الرقمي الذي يعد جزءاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويتوقع أن تتحقق هذه المبادرة منافع اقتصادية للمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ربط آسيا وافريقيا وأوروبا معاً.

وصرح فهد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة center3، " سينمي هذا التعاون الاستراتيجي أعمالنا وسيدعم بدوره الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة طويلة الأمد ستمكن شركتي center3 وOracle من تحقيق آفاق نجاح جديدة".

كما صرح نِك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في Oracle:" تعمل Oracle بوتيرة متسارعة على توسيع الخدمات السحابية مقارنة بأي مزود آخر في المملكة العربية السعودية وذلك لدعم وزيادة قدرة الحوسبة السحابية في المملكة. ونحن نقدم خدمات مبتكرة غير مسبوقة في مجال الخدمات السحابية، حيث نستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي في بنيتنا التحتية وتطبيقاتنا التي ستخدم عدة مجالات من ضمنها الموارد البشرية، المالية، وسلسة التوريد والمبيعات. كما اننا متمكنون من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة والتي بدورها ستساعد الشركات والمؤسسات في حل التحديات المعقدة التي تواجهها في وقتنا الحالي. وسيساهم تعاوننا مع شركة center3 من دعم النمو الاقتصادي الرقمي للمملكة بشكل كبير".

ومن جانب تركيز مجموعة stc للتمكين الرقمي، تعمل center3 لترسيخ مكانتها عالميا وإقليميا باعتبارها المزود الأبرز لخدمات البيانات والاتصال للمنظومة الرقمية. حيث تعتبر center3 محطة ووجهة واحدة للخدمات الرقمية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا بفضل مجموعة حلولها الشاملة لخدمات البيانات ومراكز البيانات.

ويعتبر وجود المناطق السحابية المتعددة من Oracle في منطقة الشرق الأوسط جزءا من استراتيجيتها لتوزيع مناطقها السحابية، حيث توفر العديد من خيارات التوزيع لتلبية احتياجات العملاء المختلفة والمتعلقة بالمتطلبات التنظيمية، ومواقع البيانات، وتقليل زمن وصول البيانات. على سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يستخدمون OCI معالجة متطلبات موقع البيانات، الأمان، وسيادة البيانات عن طريق تشغيل تطبيقاتهم في منطقة مخصصة في OCIالتي تقع في منطقة مستقلة حيث تحتفظ جميع البيانات المٌستضافة محليا بخصوصيتها وذلك لوجود مركز بيانات تحت تحكم العميل.

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عن center3

تأسست شركة center3 - التابعة لمجموعة stc - تحقيقا لرؤية المملكة التي تهدف لجعل المملكة العربية السعودية مركزا للبيانات والاتصالات العالمية حيث يعتبر موقع المملكة الجغرافي موقعاً استراتيجياً لربط ثلاث قارات (أوروبا، آسيا، أفريقيا) ببعضها البعض رقميا، بالإضافة لجعلها أيضا مركزا للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونظراً لموقعها الاستراتيجي تعتبر المملكة الموقع الأمثل لاستضافة التطبيقات السحابية وتطبيقات المحتوى التي بدورها ستخدم المملكة والدول المحيطة بها. كما ستوفر المنصات المتكاملة المملوكة ل center3 خدماتها المميزة في المنطقة لشركات التقنية الكبرى، مقدمي المحتوى والألعاب الإلكترونية، الخدمات السحابية، وشركات الاتصالات العالمية ممكنة تلك الشركات لخدمة عملائهم المحليين بتوسع أكثر وبسرعة أكبر.