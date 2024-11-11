الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم ’عالي الجودة‘ في العالم، اليوم عن تمديد اتفاقية توريد ألمنيوم CelestiAL-R لمجموعة BMW على مدى السنوات المقبلة. معدن CelestiAL-R هو خليط بين الألمنيوم المعاد تدويره والألمنيوم المصنَّع بالطاقة الشمسية والذي يعدالأول من نوعه حول العالم. وتستخدم مجموعة BMW هذا المعدن في تصنيع أجزاء فائقة الجودة لسياراتها.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية الجديدة، قام أوليفر زيبسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة BMW، بزيارة مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التابع لهيئة دبي للكهرباء والمياه.

وتستخدم مجموعة BMW الألمانية معدن الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2013، وتعتبر واحدة من أكبر عملاء ألمنيوم سيليستيال المصنّع بالطاقة الشمسية منذ إطلاقه في عام 2021. وتستورد المجموعة جميع منتجات الشركة من ألمنيوم CelestiAL-R منذ بدء انتاجه في عام 2023.

وتلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم بتوريد عشرات آلاف الأطنان من ألمنيوم CelestiAL-R سنوياً، وتسعى إلى زيادة انتاج المعدن المعاد تدويره.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نلتزم بتلبية احتياجات مجموعة BMW من المعدن المصنَّع بالطاقة الشمسية وفق أعلى معايير الجودة، كما نسعى إلى زيادة انتاج هذا المعدن منخفض الكربون لتلبية متطلبات المجموعة خلال الأعوام المقبلة. نشكر مجموعة BMW على ثقتهم بنا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ".

وتمثل عملية إنتاج الألمنيوم بمعايير عالية الجودة من خردة الألمنيوم تحدياً كبيراً. وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بسلسلة من التحليلات الدقيقة للتركيب الكيميائي للمعدن في مختبرات المعادن بمواقعها في جبل علي والطويلة، والتي تعتمد على تقنيات متطورة في كل مرحلة من مراحل عملية إنتاج المعدن لضمان استيفاء CelestiAL-R لمواصفات الجودة المطلوبة.

ينسب حوالي 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية إلى توليد الكهرباء. وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من أجل خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن عملية صهر الألمنيوم.

يتميز الألمنيوم بإمكانية إعادة تدويره بشكل لا نهائي، مما يجعله أحد المعادن الأساسية لتعزيز الاستدامة. وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95% مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.

تحصل الإمارات العالمية للألمنيوم على خردة الألمنيوم من الشركات الموردة في الإمارات؛ وتقوم الشركة حالياً ببناء أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات بالقرب من موقعها في الطويلة. وعند اكتمال المشروع، ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 170 ألف طن من أسطوانات الألمنيوم الثانوي سنوياً. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في عام 2026.

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