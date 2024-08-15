القاهرة :أطلقت شركة عامر جروب مشروعها الجديدCelebration ، والذي سيقام على مساحة 40فدان بموقع متميز بامتداد رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ضمن خطة الشركة التوسعية في مشروعاتها المختلفة استمراراً للنجاحات الكبيرة التى حققتها خلال السنوات الماضية، التي مكنتها من تحقيق مستهدفاتها البيعية، وتكوين قاعدة عملاء قوية حيث تتميز مشروعات عامر جروب بتصميماتها المنفردة كجزء من رؤيتها المبتكرة فى عالم التطوير العقاري، ولتواكب بمشروعها الجديد " Celebration " المنافسة الشرسة في الساحل الشمالي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في سلسلة مشروعات بورتو المتعددة في الساحل الشمالي والسخنة وبورسعيد وشرم الشيخ والمنيا بدأت الشركة في إطلاق سلسلةCelebration الجديدة احتفالا بمرور 35 عاما علي عامر جروب

مشروعCelebration عبارة عن منتجع سياحي فاخر يقع بأرقى مناطق الساحل في منطقة رأس الحكمة ، على وجه لتحديد في الكيلو 272 طريق اسكندرية / مطروح ويمتد المشروع بالكامل على شاطئ البحر الأبيض، مما يجعل 100% من الوحدات ترى البحر

وصرح الدكتور امجد سباق الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب، إن المشروع يقع في موقع متميز للغاية علي أفضل وأجمل شواطئ المنطقة، تضمن به الشركة لعملائها حياة راقية متكاملة تجمع ما بين الرفاهية المطلقة والمناظر الخلابة خاصة وأن المشروع مصمم بذكاء يتيح لكل وحدات المشروع إطلاله مباشرة علي المياه وهو ما يميز كل الوحدات حيث يمتد بواجهة بحر تصل لحوالي 550 متر باسعار متميزة جدا

وأوضح أنه تم بيع المرحلة الأولي من المشروع بالكامل بمجرد طرحها وهو ما شجعنا علي فتح بيع المرحلة الثانية بعدد محدود من الوحدات وبأسعار مميزة ، منوهاَ أن منطقة الساحل الشمالي شهدت طفرة عمرانية قوية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لحجم التنفيذ القوي والمنافسة الكبيرة بين الشركات وخطة الدولة لتطوير الطرق المؤدية للساحل الشمالي، وهو ما رفع من القيمة الاستثمارية للمنطقة وجعلها قادرة علي جذب مزيد من العملاء إليها، مشيداً بخطة الدولة لتشغيل تلك المنطقة طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأضاف الدكتور امجد سباق الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن المشروع يقام علي عدة مراحل وهو عبارة عن فيلات وشاليهات ووحدات صممت جميعها بطريقة متفردة تجعل من المشروع أيقونة الساحل الشمالي خاصة وأن مشروع " Celebration" " هو مشروع سكني ترفيهي سياحي لشركة عامر جروب في الساحل الشمالي، ويعتبر تحفة معمارية تجمع جمال البحر و مختلف المسطحات المائية الطبيعي منها و الصناعي مع تصميم متطور في وجهة عصرية و حديثة نرسي بها معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة, لنوفر تجربةً لا مثيل لها في الساحل الشمالي. كما يضم المشروع أيضاً غرف فندقية و Clubhouse و منطقة تجارية، وتنفيذا لرغبات العملاء تم افتتاح شاطيء المشروع بجميع الأنشطة والالعاب لجميع افراد الأسرة وجاري أعمال الإنشاءات في المشروع .

وأشار الدكتور امجد سباق، أن مشروع " Celebration" " يعتبر واحداً من المشروعات التى تعتزم الشركة طرحها خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير عددًا من المشروعات المختلفة التى تلبى احتياجات المواطن السكنية والترفيهية والسياحية وتقديم حلولاً مبتكرة ومستدامة بالمدن الساحلية مع جودة ومواصفات ومواعيد دقيقة هادفين إلى تكوين علاقة طويلة الأمد مع العملاء لكي نكون محل ثقتهم والاختيار الأول لاستثماراتهم، خاصة وأننا وفرنا أسعار تنافسية للعملاء وأنظمة سداد متنوعة تناسب الجميع. وسنعمل خلال الفترة القادمة على بذل كل ما فى وسعنا لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري والتوسع بمشروعاتنا بمختلف أنحاء البلاد، وطرح رؤية جديدة فى عالم التطوير العقاري ومنتجنا العقاري يقدم قيمة مضافة للسوق العقاري نضمن للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها. بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات في مشروعاتنا، لأننا دائما ما نحترم عملاؤنا بالمصداقية والالتزام والحرفية والجودة وهذه أهم المبادئ الرئيسية التي تطبقها الشركة، وهو ما يساعدنا على تحقيق أعلى مستويات الأداء في تصميم وبناء مشروعاتنا طبقاً لأفضل المعايير العالمية ومواصفات السلامة والجودة.

راعينا فى التصميم أن يكون المشروع الجديد مختلف تماماً عن الموجود فى السوق المصري وشركتنا تهدف دوماً لتعزيز الوعى المعمارى فى مصر والشرق الأوسط من خلال تنويع البنية المعمارية الحديثة، ومشروع " Celebration" " يعد واحد من المشروعات المختلفة تماما في الساحل الشمالي حيث درسنا بعناية كل المشروعات الموجودة في المنطقة ونجحنا في عمل معادلة متميزة ومتفردة استفدنا فيها بكل عناصر الطبيعة المتوفرة وبالمناظر الطبيعية الخلابة في أن نجعل كل الوحدات ترى مياه البحر وجاري التنفيذ في منطقة الفيلات بأجمالي 59 فيلا حيث تم الانتهاء من أعمال حفر 20 الف متر مكعب كما تم الانتهاء من اعمال إحلال التربة وجاري تنفيذ الهياكل الخرسانية لعدد 41 فيلا وجاري صب الخرسانات، اما منطقة الابراج تقع علي مساحة بنائية 37000 الف متر مربع مقسمة علي 6 ابراج ارضي و7 ادوار متكررة وتم الانتهاء من اعمال حفر تقدر بـ 16 الف متر مربع وتم العمل في البرج الأول .

يذكر أن شركة عامر جروب واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر تمتلك خبرات طويلة في السوق العقاري قدمت خلالها محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية قدمت من خلالهم رؤية مبتكرة للتطوير العقاري في مصر .

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