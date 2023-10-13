جدة، أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن حصولها على شهادة الاعتماد CEIV لخدمات نقل الأدوية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي IATA ,والتي تعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجال نقل منتجات الأدوية.

وتُعدّ شهادة مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية التابع لإتحاد النقل الجوي الدولي معياراً معتمداً عالمياً في القطاع، وتم إعدادها لضمان امتثال المرافق والمعدات والعمليات والموظفين للمعايير واللوائح والمبادئ التوجيهية التي يتطلبها مصنعو الأدوية، وبالتالي تهدف إلى تعزيز معرفة القطاع وإرساء معيار عالمي لنقل المواد الطبية بعناية

وتعتبر هذه الشهادة إنجازاً هاماً يؤكد التزام "السعودية للشحن" الراسخ واعتمادها على فريق من الكوادر المؤهلين الذين تعاملوا بنجاح في نقل المواد الطبية والأدوية ضمن الخدمات اللوجستية الموجهة لقطاع الرعاية الصحية العالمية. ، مع إعطاء الأولوية لسلامة وأمن أي شحنة يتم نقلها، بالإضافة إلى تأمين ممر فعّال لجميع المنتجات الأساسية.

من جهته قال تيدي زيبيتز، الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن، نشعر بالفخر لحصولنا على شهادة الاعتماد CEIV، فمذ لاحظنا الطلب المتنامي على نقل منتجات الأدوية خلال السنوات الأربع الماضية، قطعنا التزاماً راسخاً بتسهيل تأجير أفضل الخيارات في مجال الحاويات مضبوطة الحرارة، فضلاً عن تقديم معرفة استثنائية لضمان نقل الأدوية بأمان وموثوقية في اسواق الشرق الأوسط ذو الطلب المتزايد كما أننا نركز على التمسك بأعلى مستويات التميز، والأمن، والسلامة في مجال لوجستيات منتجات الأدوية،

وتضمن الاعتماد CEIV Pharma الامتثال الدولي والمحلي لحماية سلامة المنتج حتى وجهته النهائية، مع تلبية الاحتياجات المحددة للشحن الجوي على صعيد المرافق والمعدات والعمليات والموظفين لجميع المعايير واللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها والمتوقعة من الموردين والمنتجين في القطاع الطبي

كما تسعى "السعودية للشحن" إلى الارتقاء بخدمات نقل منتجات الأدوية من خلال التعاون مع لاعبين أساسيين في صناعة الأدوية، بمن فيهم Pharma Aero، و Envirotaine، وDoKaSch، و CSafe، و va-Q-tec، و SkyCell، و Tower Cold Chain.

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